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Katie Couric meme kanseri tedavisine ilişkin güncel bilgileri paylaştı

Katie Couric, yaz aylarında kendisine konulan meme kanseri teşhisinin ardından gördüğü tedaviye ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

 and  Christian Meier
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Katie Couric, 24 Eylül'de kanser teşhisine ilişkin bir güncelleme paylaştı..aussiedlerbote.de
Katie Couric, 24 Eylül'de kanser teşhisine ilişkin bir güncelleme paylaştı..aussiedlerbote.de

Katie Couric meme kanseri tedavisine ilişkin güncel bilgileri paylaştı

Haziran ayında teşhis konulan eski "Today" sunucusu Temmuz ayında ameliyat oldu ve 7 Eylül'de radyasyona başladı. Pazartesi günü NBC'de katıldığı bir programda 15 günlük radyasyon tedavisini tamamladığını söyledi.

"Kendimi harika hissediyorum. Soğuk algınlığımı yeni atlatıyorum... ama kendimi gayet iyi hissediyorum. Radyasyonu geçen hafta bitirdim," dedi. "Sizi yorduğunu söylediler, aslında ben çok yorulmadım. Temmuz ayında bir lumpektomi geçirdim."

"Zamanında teşhis edildiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Geç kalmış olmama rağmen gittiğim için, gittiğim zaman gittiğim için."

Couric yazın göğüs muayenesine gitmiş ve kendisine biyopsi yapılması gerektiği söylenmiş.

"Ben 'Bu ne demek oluyor' diye düşünürken o, 'Sanırım gerçekten biyopsi yapmamız gereken bir şey var ve bunu bugün yapmak istiyorum' dedi. Ben de 'Aman Tanrım! Benimle dalga geçiyor olmalısınız."

Bu haber karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

"Ertesi gün öğrendim, beni aradı, çok şaşırmıştım. Sanırım 'Bu kanserli ya da siz kansersiniz' sözleri sizi durduruyor" dedi.

"Ama bana bunun tedavi edilebilir olduğunu ve bir plan yapmamız gerektiğini söyledi. Ailemin geçmişini göz önünde bulundurduğumda şoke olmaktan çıkıp rahatladım çünkü Jay [rahmetli kocası], Emily [rahmetli kız kardeşi] ve kayınvalidemle kansere maruz kalmıştım... hepsi ileri evredeydi ve prognoz gerçekten zordu, bu yüzden dürüst olmak gerekirse çok minnettar hissettim" dedi.

Couric ilk kocası Jay Monahan'ı 1998 yılında 42 yaşındayken kolon kanserinden kaybetmişti. Kızları Carrie ve Ellie'ye söylemeden önce kendi teşhisini sindirmek için birkaç gün beklemiş.

"Bunu sindirebilmek ve neyle karşı karşıya olduğumuzu gerçekten anlayabilmek için birkaç gün bekledim. Ve her birine FaceTime ile mesaj attım" dedi. "Çok güven vericiydim ama yüzlerinde gördüm. Nasıl yaparsanız yapın bu haberi vermek çok zor."

Kadınları mamografi çektirmeye teşvik etti.

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Kaynak: edition.cnn.com

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