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Kathy Griffin kocası Randy Bick'ten boşanmak için dava açtı

Komedyen Kathy Griffin, eşi Randy Bick'e "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtı.

 and  Ksenia Johnson
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Randy Bick ve Kathy Griffin 2019 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen HBO Emmy After....aussiedlerbote.de
Randy Bick ve Kathy Griffin 2019 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenen HBO Emmy After Party'ye katıldı..aussiedlerbote.de

Kathy Griffin kocası Randy Bick'ten boşanmak için dava açtı

CNN tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre Griffin, ayrılmalarının nedeni olarak "uzlaşmaz farklılıkları" gösterdi.

Pazarlama ve yönetim alanında çalışan Bick ve Griffin neredeyse dört yıldır evliydi.

Griffin 2019 Yılbaşı gecesi nişanlandığını duyurdu ve 1 Ocak 2020'de gece yarısından kısa bir süre sonra Batı Yakası'nda sürpriz bir törenle evlendi.

Nikâh memurluğunu Lily Tomlin yaptı.

Mahkeme belgelerine göre, çift evlenmeden önce Griffin'in mahkemeden uygulanmasını istediği bir evlilik öncesi anlaşma imzaladı.

Dosyasında ayrılık tarihi 22 Aralık 2023 olarak belirtilmiştir.

Griffin ve Bick 2011 yılından beri birlikteydi.

Griffin daha önce Matthew Moline ile beş yıl evli kalmıştı. Çift 2005 yılında ayrılmıştı.

CNN'den Cheri Mossburg ve Lisa Respers France bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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