Kate Bush 'Running Up That Hill' ile üç dünya rekoru kırdı

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre şarkıcı, 1985 tarihli şarkısı "Running Up That Hill "in " Stranger Things" dizisinin son sezonunda yer alması sayesinde üç dünya rekoru kırdı.

Bush şimdi İngiltere'nin resmi single listesinde bir parçanın en uzun süre 1 numaraya ulaşması, İngiltere'nin resmi single listesinde 1 numaraya ulaşan en yaşlı kadın sanatçı ve İngiltere'nin resmi single listesinde 1 numaralar arasındaki en uzun boşluk rekorlarını elinde bulunduruyor.

1998'de "Believe" ile zirveye yerleştiğinde 52 yaşında olan önceki rekorun sahibi Cher, Bush'u kutlamak için Twitter'da bir mesaj yayınladı.

"Bravo Kate, Rekorlar Kırılmak İçindir!! Kadınların KISA SATIŞ TARİHLERİ OLDUĞU GÜNLERİ HATIRLAYIN!?" diye tweet attı. "Testosteron perdesini aşmak için savaşmak zorundaydık ve bunu bizden sonra gelen kızlar istedikleri kadar şarkı söyleyebilsinler diye yaptık. Büyük bir saygıyla."

Bush kısa bir süre önce Netflix'e teşekkür etmek ve "Stranger Things "i takdir etmek için sitesinde bir paylaşımda bulundu.

"Diziyi seven genç hayranlar tarafından yepyeni bir hayat verilen 'Running Up That Hill' şarkısını içeriyor - ben de seviyorum!" diye yazdı. "Her şey gerçekten heyecan verici!"

Kaynak: edition.cnn.com