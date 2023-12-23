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Katar MotoGP: Dovizioso heyecan verici çöl düellosunda Marquez'i yendi

Andrea Dovizioso MotoGP sezon açılışını kazandı

Heyecan verici son turda Marc Marquez'i geçti

Valentino Rossi Katar'da üçüncü

Ducati'den Dovizioso, Repsol Honda'dan Marquez'i yoğun bir son turda geride bırakarak sadece 0.027 saniye farkla kazandı ve şampiyonluk mücadelesinde ilk darbeyi vurdu.

Dovizioso, dört kez MotoGP şampiyonu olan Marquez'in son virajda tipik bir cüretkâr geçiş denemesine geçit vermedi. Pit ekibi parmaklarının arasından izlerken, İtalyan sürücü İspanyol sürücünün güçlü meydan okumasına direndi ve Ducati garajında coşkulu kutlamalar eşliğinde çizgiyi güçlenerek geçti.

Yamaha fabrikasının emektar sürücüsü Valentino Rossi, karanlık çöl gökyüzünün altında, İngiliz Cal Crutchlow'un LCR Honda'sının önünde etkileyici bir üçüncülük elde etti.

Fransız Johann Zarco, MotoGP takvimindeki en uzun süreli rekor olan çöl pistinin rekorunu kıran gösterişli bir sıralama turuyla pole pozisyonunu alarak erken saatlerde liderliği ele geçirdi.

Ancak lastikleri aşındırma eğiliminde olan tozlu pistte yol tutuşu için mücadele etmeye başladı ve sonunda Tech 3 Yamaha'sıyla hayal kırıklığı yaratan sekizincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Tekerlekten tekerleğe

Zarco'nun geri çekilmesiyle birlikte, tüm gözler Dovizioso ve Marquez'in üzerindeyken, perde yükseltici geçen sezon kaldığı yerden devam etti. Dokuz kez dünya şampiyonu olan 39 yaşındaki Rossi'nin iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak ikiliyi yakından takip etmesi bile büyüleyici düellodan dikkatleri uzaklaştırmaya yetmedi.

Dovizioso yarıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sonlara doğru Zarco'yu geçtikten sonra Marquez ve Rossi ile arayı açmaya çalıştım ancak daha fazla yol tutuşum yoktu ve liderliğimi artıramadım" dedi.

"Son virajda çok dikkatli olmak zorundaydım çünkü Marquez'in beni geçmeye çalışacağını biliyordum ve öyle de oldu.

"Avusturya ve Japonya'da [geçen sezondan] daha fazla bana yaklaştı ama onu kaldırımın iç tarafından geçtim ve sonra Desmosedici'min gücünden yararlanarak önde kaldım."

Marquez şunları söyledi: "Ne yarıştı ama. İkinci sırada bitirdiğimiz için gerçekten mutluyum çünkü burası takvimde en çok zorlandığımız pistlerden biri.

"Son virajda Dovi'yi geçmeye çalıştım ama o beni geçti. Dürüst olmak gerekirse, bunu bekliyordum ama yine de bunu yapmanın bir yolu olup olmadığını görmek için hamleyi denemek zorundaydım. Sonunda, Dovi benden daha fazla şeye sahipti ve bu galibiyeti hak etti."

Popüler Dovizioso, elde ettiği sekiz galibiyetle, Avustralyalı iki kez dünya şampiyonu Casey Stoner'ın ardından MotoGP'de tüm zamanların en başarılı ikinci Ducati sürücüsü oldu.

Ancak takım arkadaşı Jorge Lorenzo için mutsuz bir dönüş oldu. İspanyol sürücü, motosikletindeki teknik sorunların neden olduğu bir kazada çakıllara yuvarlandı ve emekli olmak zorunda kaldı.

MotoGP takviminde sırada, takımlar sezonun ikinci yarışı olan 8 Nisan'daki Arjantin MotoGP için Güney Amerika'ya gidiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com