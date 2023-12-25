Katar Dünya Kupası: Norveç Futbol Federasyonu Başkanı FIFA Kongresinde Sert Bir Konuşma Yaparken İnsan Hakları Sorunlarına Sert Bir Bakış Açısı Getirdi

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness Perşembe günü FIFA'nın 72. Yıllık Kongresi'nde yaptığı sert konuşmada Katar 'ın Dünya Kupası 'na ev sahipliği yapma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve FIFA'dan insan hakları ilkelerini savunmak için daha fazlasını yapmasını talep etti.

Klaveness'in yorumları, dünya çapındaki oyuncular sendikası FIFPRO ve küresel bir sendika federasyonunun, Aralık ayındaki turnuva öncesinde Katar'ı göçmenler için kötü çalışma koşullarını sürdürmekle eleştiren bir açık mektup yayınlamasından sadece bir gün sonra, bazı "cesaret verici ilerleme işaretlerine" dikkat çekerek geldi.

Norveç milli takımının eski bir oyuncusu ve ülkenin ilk kadın futbol başkanı olan Klaveness, Katar'ın 2010 yılında ihaleyi kazanmasıyla sporun "temel çıkarlarının" göz ardı edildiğini söyledi.

Klaveness, Katar'ın başkenti Doha'daki heyete "İnsan hakları, eşitlik, demokrasi: futbolun temel çıkarları yıllar sonrasına kadar ilk 11'de değildi" dedi.

"Bu temel haklar, çoğunlukla dışarıdan gelen sesler tarafından yedek olarak sahaya sürüldü. FIFA bu meseleleri ele aldı ama daha gidilecek çok yol var."

Turnuva öncesinde Katar'daki insan hakları sorunları, özellikle de göçmen işçilere ve LGBTQ+ topluluğuna yönelik muamele konusunda sürekli olarak sorular gündeme getirildi.

The Guardian gazetesi geçtiğimiz yıl, Katar'ın 2010 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmak için yaptığı başarılı teklifi takip eden on yıl içinde ülkede 6,500 göçmen işçinin öldüğünü ve bunların çoğunun düşük ücretli, tehlikeli işlerde ve genellikle aşırı sıcaklarda çalıştığını bildirmişti .

Turnuva organizatörü Nasser Al Khater tarafından "kategorik olarak" yalanlanan rapor, 6,500 ölümün tamamını Dünya Kupası altyapı projeleriyle ilişkilendirmedi ve CNN tarafından bağımsız olarak doğrulanmadı.

Eşcinselliğin yasa dışı olduğu ve üç yıla kadar hapisle cezalandırıldığı bir ortamda, şu anda erkekler futbolunun en üst ligindeki tek açık eşcinsel oyuncu Josh Cavallo Kasım ayında Katar'da oynamaktan " korkacağını" söyledi.

Avustralyalının korkularına yanıt olarak Al Khater CNN 'e yaptığı açıklamada Cavallo'nun "hoş karşılanacağını" söyledi ve Katar'ın "hoşgörülü" ve "misafirperver" bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

'FIFA tonu belirlemeli ve liderlik etmeli'

Klaveness, Katar'ın adını anmadan her iki konuya da değinerek Norveç'in Dünya Kupasını boykot etmeyi düşündüğünü ancak "diyalog ve baskının" daha iyi bir çözüm olacağına karar verdiğini söyledi.

"Klaveness sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası öncesinde yaralanan göçmen işçiler ya da ölenlerin aileleriyle ilgilenilmelidir.

"Dünya Kupası işçilerinin özgürlük ve güvenliklerini güvence altına almayan işverenlere yer yok. Kadınlar maçına ev sahipliği yapamayan liderlere yer yok. Bu rüyalar tiyatrosuna gelen LGBTQ+ bireylerin güvenliğini ve saygısını yasal olarak garanti edemeyen ev sahiplerine yer yok.

"FIFA tonu belirlemeli ve liderlik etmelidir" diye ekledi.

Katar 2022 Genel Sekreteri Hassan Al Thawadi daha sonra sahneye çıktı ve Norveç Futbol Federasyonu başkanının bazı iddialarını reddederek ülkesinin "...gerçekten dönüşümsel sosyal, insani, ekonomik ve çevresel miraslar bırakan bir turnuva sunmaya adanmış 12 yıllık kesintisiz bir çalışma geçirdiğini" vurguladı.

Al Thawadi, Klaveness'in "Kongre'ye hitap etmeden önce bizimle temasa geçme ve diyalog kurma girişiminde bulunmamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

"Yapıcı eleştirileri, tartışmaya dayalı yapıcı eleştirileri, meseleleri anlamayı... ve sahadaki gerçekleri her zaman memnuniyetle karşıladık. Konuları anlamak ve herhangi bir yargıya varmadan önce kendilerini eğitmek isteyen herkese kapılarımızı her zaman açık tutmaya devam edeceğiz."

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha sonra heyete Katar'ın insan hakları konularındaki değişikliklerle ilgili olarak "örnek" çalışmalar yaptığını söyledi ve ülkedeki çalışma mevzuatı reformlarının "inanılmaz" olduğunu sözlerine ekledi.

"Olumlu değişimi tetiklemenin tek yolu katılım ve diyalogdur" diyen Infantino, Katar'da "şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası'nı düzenliyoruz" iddiasında bulundu.

'Sözlerini çok dikkatli seçmeli': Al Khater'den İngiltere patronuna yanıt

Geçtiğimiz hafta İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, gazetecilere "sesimizi doğru zamanda doğru şekilde kullanmanın" önemli olduğunu söyleyerek turnuvayı boykot çağrılarını reddetti.

Katar'ın LGBTQ+ karşıtı yasaları ışığında, Southgate bu ayın başlarında bazı İngiliz taraftarların kendilerini tehdit altında hissettikleri ya da kişisel güvenliklerinden korktukları için Dünya Kupası'na gitmemelerinin "büyük bir utanç" olacağını söyledi.

Southgate ayrıca göçmenlerin kötü çalışma koşullarına ilişkin iddialara da değindi.

Southgate, "Dini ve kültürel olmayan en büyük sorun, stadyumların inşasında yaşananlardır - ve ne yazık ki bu konuda da yapabileceğimiz bir şey yok," dedi.

Perşembe günü yanıt veren Al Khater, Southgate'in yorumlarını sorguladıktan sonra İngiliz yöneticiyi koşulları bizzat görmeye davet etti.

Al Khater Sky Sports'a verdiği demeçte, "Çünkü okuduğunuz şeylere dayanarak görüşlerinizi belirtiyorsanız ve bu konuda çok sesliyseniz bu bir tür sorun teşkil eder," dedi.

"Southgate gibi çok fazla etkisi olan biri, söylediklerini dinleyen büyük bir kitlesi olan biri, sözlerini çok dikkatli seçmelidir.

"Münferit vakalar vardır, bunlar medyaya yansıyan vakalardır, ancak onu temin ederim ki buraya gelip işçilerin çoğunluğuyla konuşursa, size çocuklarını nasıl üniversiteye gönderdiklerini anlatacaklardır. Kendileri ve aileleri için evlerini nasıl inşa ettiklerini anlatacaklardır.

"Hiçbir ülke mükemmel değildir... dolayısıyla eğer birileri gelip mükemmel bir ülke olduklarını iddia ediyorsa, gerçekten kendilerine bakmaları gerekir."

Oyuncu ve işçi sendikalarından Göçmen İşçi Merkezi çağrısı

FIFPRO ve küresel sendika federasyonu Building and Wood Workers' International'ın (BWI) açık mektubunda "cesaret verici ilerleme işaretleri" kabul edilmekle birlikte, turnuva öncesindeki sürecin "insan hakları skandalları ve kötü işçi koşullarıyla dolu" olduğu belirtildi.

FIFPRO ve BWI genel sekreterleri Jonas Baer-Hoffman ve Ambet Yuson tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada "İşçiler kötü niyetli uygulamalara maruz kalmaya devam ediyor" denildi.

"Vicdansız işverenler reformlara karşı çıkıyor ve hesap vermiyorlar. Hindistan, Bangladeş, Nepal, Filipinler, Pakistan ve bazı Afrika ülkeleri gibi ülkelerden gelen en savunmasız konumdaki işçiler, ödenmeyen ücretler ve uzun çalışma saatleri gibi sömürüleri ihbar ettikleri takdirde misillemeye uğramaktan hala korkmaktadır.

"Kendi ülkelerinde yoksulluktan kaçanlar işlerini ve maaşlarını kaybetmekten korkuyor. Sömürü ve güvensiz çalışma koşulları tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar."

Dünya Kupası'nın "spot ışıkları" söndüğünde ilerlemenin durmasını önlemek amacıyla, açıklamada Katar'da gurbetçi işçiler için kendi kendini yöneten bir "güvenli alan" olarak faaliyet gösterecek bir merkez kurulması çağrısında bulunuldu.

Bu merkez işçilerin "becerilerini geliştirmelerine, istihdam hakları hakkında bilgi edinmelerine ve tavsiye almalarına ... ve acil konularda Katarlı yetkililerle etkin bir şekilde işbirliği yapmalarına" olanak tanıyacak.

Katar ve FIFA CNN'in yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Göçmen İşçiler Kupası

Çarşamba günü BWI, Katar stadyumlarının inşasına yardım edenleri kutlamak ve "emeği ve sporu sosyal değişim için bir kaldıraç olarak kutlamak" amacıyla bir turnuva olan Göçmen İşçiler Kupası'nı düzenlediğini duyurdu.

Doha'daki Al Jazeera Academy'de gerçekleştirilecek olan etkinlikte göçmen işçiler, futbolcular ve BWI üyesi sendikaların üyelerinden oluşan üç takım karşı karşıya gelecek.

"Unutmayın, göçmen işçilere borçluyuz" diye biten açık mektupta, "Altyapıyı ve stadyumları inşa etmek için kavurucu sıcakta çalışan onlardı.

"Sıkışık ve misafirperver olmayan barınma koşullarına katlandılar. Bazen ailelerine para gönderebilmek için hayatlarını tehlikeye attılar. Bazıları hayatlarını kaybetti.

"Bu turnuvanın gerçekleşmesini sağlayanlar onlar... Onları unutmadığımızdan emin olalım."

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Kaynak: edition.cnn.com