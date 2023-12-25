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Katar 2022 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı, Final biletleri 1.600 dolara ulaştı

10 aydan biraz daha uzun bir süre sonra dünyanın en iyi futbolcuları Dünya Kupası için Katar'a akın edecek ve biletler artık halka açık hale geldi.

 and  Max Becker
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Katar 2022 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı, Final biletleri 1.600 dolara ulaştı

Fiyatlar maça ve hangi kategorideki koltuğu seçtiğinize bağlı olarak değişmektedir; Final maçı için biletler 604$ ile 1,600$ arasında değişmektedir.

Bu fiyat yüksek görünebilir ancak karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılki Super Bowl için bazı resmi biletler 5.950 dolardan başlıyor.

FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, "Bu Katar, bölge ve dünya için bir FIFA Dünya Kupası ve bugün lansmanı yapılan ürünler FIFA'nın güzel oyunu dünya çapında mümkün olduğunca çok taraftara ulaştırma hedefini yansıtıyor" dedi.

Katarlılar, turnuva için stadyumları doldurmak amacıyla, özel Kategori 4 koltukları için 11 dolardan başlayan fiyatlarla sübvansiyonlu biletlerden yararlanacak.

Ayrıca engelliler için daha ucuz erişilebilirlik biletleri de mevcut olacak.

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Doha'daki Ahmad Bin Ali Stadyumu Katar 2022 süresince yedi maça ev sahipliği yapacak.

Tartışmalı bir 'futbol festivali'

Taraftarlar ayrıca turnuva boyunca seçtikleri takımı takip etmek için paket anlaşmalar satın alabilecek ve aynı stadyumdaki farklı maçlar için birden fazla bilet satın alabilecekler.

FIFA, ziyaretçilerin Katarlı yetkililerin seyahat tavsiyelerine uymaları gerektiğini ve en son Covid-19 önlemlerinin turnuva öncesinde bildirileceğini söyledi.

Samoura, "Taraftarların bölgenin zengin kültürünü ve tarihini birinci sınıf stadyumlarda futbol platformu aracılığıyla deneyimleyeceği bir futbol festivali olacak ve farklı kültürlerden insanları FIFA Dünya Kupası'nda futbolu yaşamak için bir araya getirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Katar'da bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, özellikle göçmen işçiler ve eşcinsellik karşıtı yasalarla ilgili insan hakları sorunları sürekli olarak gündeme getiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapor, güvenli olmayan çalışma koşullarına dair kanıtlara rağmen Katarlı yetkililerin binlerce göçmen işçinin ölümünü soruşturmadığını ortaya koydu.

Bazı milli takımlar eleme turlarında protesto gösterileri düzenleyerek insan hakları konusundaki endişelerine dikkat çektiler.

Turnuvanın organizasyon komitesi başkanı Nasser Al Khater, Katar'ın 11 yıl önce turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kazanmasından bu yana "haksız ve adaletsiz" muamele gördüğünde ısrar ediyor.

Ev sahibi ülkenin "hoşgörülü" ve "misafirperver " olacağına dair söz verdi.

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun baş yöneticisi Nasser Al-Khater, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde yenilenen Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'nu 18 Mayıs 2017 tarihinde gezerken gazetecilere konuştu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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