Kaşifler Pasifik'in dört mil altında dünyanın en derin gemi enkazını buldu

Tanımlanması ve araştırılması gereken yeni bir dünyanın en derin gemi enkazı var - ve bu Sammy B olarak bilinen USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts (DE-413).

Daha önce dünyanın en derin noktalarına seferler düzenlemiş olan kaşif Victor Vescovo, 22 Haziran'da batığın yerini birlikte tespit etti.

Filipin Denizi'nde 6,895 metre (22,621 feet) derinlikte yer almaktadır. Karşılaştırmak gerekirse, Kilimanjaro Dağı'nın zirvesi 5,896 metre, dünyanın en yüksek kalıcı yerleşim yeri olan Peru And Dağları'ndaki La Rinconada ise 5,100 metre (16,700 feet).

Daha önce tespit edilen ve araştırılan en derin bat ık, geçen yıl Vescovo tarafından bulunan USS Johnston'dı. Bu batık 6,469 metrede yer almaktadır.

Vescovo, pilot ve sonar uzmanı Jeremie Morizet, enkazı bir uçtan bir uca izlemek için dalış yaptılar. Birbirinden yaklaşık 10 metre (33 feet) uzaklıkta duran iki parçaya ayrılmıştır.

Sammy B., 25 Ekim 1944'te ABD Donanması'nın Filipinler'deki Samar adasının doğusunda daha büyük Japon filosunu yendiği Samar açıklarındaki savaşta battı. Aralarında o güne kadar inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olduğu söylenen Yamato'nun da bulunduğu üç Japon savaş gemisiyle savaşmıştır. ABD gemisi 224 mürettebat taşıyordu ve bunlardan 89'u öldürüldü. Kaptan Robert W. Copeland kurtulanlardan biriydi.

Vescovo CNN'e verdiği demeçte, geminin "karşı karşıya geldiği Japon zırhlıları ve ağır kruvazörlerinden tamamen üstün olmasına rağmen vahşice savaştığını" söyledi.

"Kaptanının ve mürettebatının kahramanlığı Donanma'da efsaneleşmiştir ve onun ebedi istirahatgahını bulmak büyük bir onurdu. Bence bu, geminin hikayesinin, kaybolanların ve gemide görev yapanların aileleri için kapanmasına yardımcı oluyor. Bence bir geminin bir daha görülmemek üzere derinlerde kaybolması, o gemiyle bağlantılı olanlarda bir boşluk hissi yaratabilir.

"Enkazların bulunması bir kapanışa yardımcı olabilir ve ayrıca savaş hakkında belki de daha önce bilmediğimiz ayrıntıları ortaya çıkarabilir. Dediğimiz gibi, 'Çelik yalan söylemez."

Caladan Oceanic adlı keşif şirketinin kurucusu Vescovo ve EYOS Expeditions'dan bir ekip, geminin yanı sıra bir başka ABD gemisi olan Gambier Bay'i aramak için sekiz gün boyunca altı dalış yaptı. Gemilerin yerini gösteren önceki kayıtlar hatalıydı, ancak ekibe özel yapım bir yandan taramalı güneş sistemi ve kapsamlı bir araştırma yardımcı oldu.

Başlangıçta Sammy B.'nin enkazını buldular - batık gemiler arasında sahip olduğu tek şey olan üç borulu bir torpido fırlatıcısı. Son gün ise enkazın yerini tespit ettiler.

Vescovo gemiyi bulmayı bir "onur" olarak nitelendirdi ve yaptığı açıklamada geminin yerini tespit etmenin ekibe "kahramanlık ve görev hikayesini yeniden anlatma" şansı verdiğini söyledi.

"Zor zamanlarda, özgürlüklerimizi ve yaşam tarzımızı güvence altına almak için daha da zor zamanlarda bu kadar çok şeyi, bu kadar isteyerek feda edenleri düşünmek önemlidir" dedi.

"Bu savaşta gerçekten ezici güçlüklere karşı savaşan ve kazananların olağanüstü cesaretine her zaman hayranlık duyuyorum."

CNN'e verdiği demeçte yolculuğun başarılı olacağından bile emin olmadıklarını söyledi.

"Sammy B askeri gemilere göre küçük bir gemi ve battığı uçsuz bucaksız ve son derece derin okyanusta onu bulabileceğimizden gerçekten emin değildik. Ancak azim, bazı harika tarihsel analizler ve bir sürü derin okyanus teknolojisi ve sıkı çalışmayla onu bulmayı başardık ve inanılmaz hikayesini anlatmak için harika bir fırsat sağladık" dedi.

"Derin okyanusun dibinde bir enkaz bulmak, onları bulmaya çalışırken karşılaşılan tüm zorluklar göz önüne alındığında, inanılmaz derecede heyecan verici. Neredeyse 80 yıl önce savaşta battıktan sonra onları gören ilk kişi olmak çok büyük bir ayrıcalık."

Keşif Lideri ve EYOS Keşif Operasyonları ve Denizaltı Projeleri Direktörü Kelvin Murray ise şunları söyledi: "Her zaman olduğu gibi tüm ekip - gemi mürettebatı, denizaltı ekibi, tarihçiler ve diğer uzmanlar - inanılmaz ve özverili bir çaba gösterdi. Dedektiflik çalışmaları ve yenilikçi teknolojinin bir kombinasyonunu kullanarak, herkes bu inatçı geminin son dinlenme yerini ortaya çıkarmak için bir araya geldi.

"Bu zorlu, heyecan verici ve dokunaklı bir keşif gezisi oldu ve bu savaş sırasında çok sıkı mücadele eden tüm uluslardan gemileri ve denizcileri tanıdı. Hepimiz başarılanlarla gurur duyuyoruz ve tanık olduklarımız karşısında alçakgönüllüyüz."

Ekip ayrıca 7.000 metrenin altına inerek Gambier Bay adlı başka bir gemiyi aradı ancak bulamadı. Diğer destroyer USS Hoel'i ise veri yetersizliği nedeniyle aramadılar.

Ancak Sammy B. çok uzun süre en derin batık olmayabilir. Grup, yeni Deep Ocean Search yan taramalı sonarının şimdiye kadar bir dalgıçta kullanılan en derin yan taramalı sonar olduğunu düşünüyor - normalde 6.000 metreye kadar çıkıyorlar, ancak bu 11.000 metreye veya tam okyanus derinliğine kadar test edildi. Caladan Oceanic ekibi önümüzdeki ay onu okyanusun dibine kadar götürmeyi planlıyor.

Üstteki fotoğraf: Caladan Oceanic

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Kaynak: edition.cnn.com