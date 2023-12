Karol G Latin müzik yıldızlığından moda ikonluğuna nasıl geçti?

(CNN) - Loewe'nin son "Paula's Ibiza" koleksiyonununreklam kampanyasında, şarkıcı Karol G beyaz bir slip elbiseyle denizden çıkarken görülüyor, ufka bakarken (o zamanlar) alev kırmızısı saçlarını ortaya çıkaran güneş gözlüklerine yansıyan dalgalar. Kolombiya'nın Karayip kıyılarında çekilen bu görüntü, yüksek oktanlı sanatçının arkasındaki dalgın şarkı yazarını bir şekilde ortaya çıkaran efsanevi bir niteliğe sahip. Loewe'nin kreatif direktörü Jonathan Anderson, "tüm Karol G havasını" yakalamak için müzisyenin kendi ülkesinde çekilmesini istediğini söyledi.

Bu, geçtiğimiz yıl orman yangını gibi yayılan bir hava. Şubat ayında Karol'un dördüncü stüdyo albümü "Mañana Será Bonito" (Yarın Güzel Olacak), ABD Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yapan ilk İspanyolca kadın albümü oldu. Geçtiğimiz ay, Shakira ile birlikte seslendirdikleri "TQG" adlı parçayla MTV Video Müzik Ödülü'nü kazandı. Bugün Billboard Hot 100 listesinde en çok İspanyolca şarkıya sahip kadın sanatçı.

Reggaeton'un yeni kraliçesi - reggae, rap ve dembow ritimlerinin pop ile karışımından oluşan dansa hazır bir müzik tarzı - Karol G Latin Amerika'nın büyük bir bölümünde tanınan bir isim. Ancak "Provenza" ve Nicki Minaj ile düet yaptığı "Tusa" gibi en büyük hitlerinden bazıları, bu türün dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerin ilgisini çekmesine yardımcı oldu ve yeni keşfedilen statüsünü küresel bir pop sansasyonu olarak pekiştirdi.

Karol, zorluğuyla ünlü müzik endüstrisinde yolunu bulurken, aynı derecede zor bir sektör olan modada ileri görüşlü markalar tarafından fark edilen bir imaj ve etki alanı oluşturmayı başardı.

Karol G'yi kampanya modeli olarak kullanan ilk lüks marka olan Loewe'nin pazarlama ve iletişim müdürü Charlie Smith, "Karol G çağdaş Latin müziğinin en büyük yıldızlarından biri ve cesur, göz alıcı tarzı kişiliğinin önemli bir parçası" dedi. "Reggaeton'a kendi yorumunu getirmesi ve bu müzik tarzını dünya çapında yeni kitlelere ulaştırması sayesinde dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip."

Loewe'nin reggaeton yıldızıyla çalışma kararı işe yaramış gibi görünüyor. Bir veri analiz firması olan Launchmetrics'e göre, Instagram'da Karol'un kampanyayla ilgili paylaşımına gelen tepkiler üç milyondan fazla beğeni ve marka için 1,2 milyon dolarlık medya etki değeri (MIV) yarattı.

Nisan ayında ortaya çıkan kampanya, LVMH'nin sahibi olduğu marka için daha iyi bir zamana denk gelemezdi: Karol G daha geniş moda çevreleri tarafından tanınmıyor olabilirdi ancak müzik kariyeri, giderek daha tutkulu ve sadık bir hayran kitlesi tarafından desteklenerek aşırı hızlanmak üzereydi.

Haziran ayında New York'taki Rockefeller Center'ın dışında "Today Show" için televizyonda yayınlanan bir performansın ardından, programın yapımcıları Karol'un görünüşü için toplanan kalabalığın, Latin müzik efsanesi Ricky Martin'in 1999'daki dönüm noktası niteliğindeki performansı da dahil olmak üzere hafızalardaki diğer tüm kalabalıklardan daha büyük bir boyuta ulaştığını açıkladı. İki ay sonra Billboard, Karol'un otuz yılı aşkın bir süredir devam eden Hot Latin Songs listesine en çok giriş yapan kadın olarak tarihe geçtiğini duyurdu. "Rolling Stone" dergisinin Eylül kapağını ona ayırmasına şaşmamalı.

Ancak, derginin sloganında da belirtildiği gibi, Karol kendisini her zaman kucaklamayan müzik endüstrisinde artık "korkusuz ve özgür" hissediyorsa, moda endüstrisine karşı duyguları henüz onu takip etmiyor.

Bir ilham perisinin oluşumu

"Tabiri caizse hiçbir zaman 'modanın en iyi arkadaşı' olmadım," diyen Karol, modadaki büyük çıkışının Anderson gibi son derece kavramsal bir tasarımcıdan ve Loewe ölçeğinde lüks bir markadan gelmesine sevindiği kadar şaşırdığını da ifade etti. "Moda garip olabilir. Benim tarzım sadece akışa uygun."

Eşleştirme tamamen açık değil. Piyasa kaynaklarına göre, Loewe son yıllarda Anderson'ın sürrealist ve zanaatla harmanlanmış yaklaşımıyla canlandı ve yıllık satışlarını 2 milyar €'ya (2,1 milyar $) yaklaştırdı. Ancak 1846'dan bu yana elit statüsü ve ihtiyatlı zengin estetiğiyle ticaret yapan İspanya'nın en ikonik miras markalarından biri olmaya devam ediyor. Karol G'nin imajı ise çok daha coşkulu ve erişilebilir.

"Bundan önce kimsenin beni modayla ilgili bir figür olarak görmediğini hissediyordum çünkü markalardan hiç kıyafet almıyordum ve onlara yaklaştığımızda da işler yürümüyordu," diye hatırlayan Karol, markaların son sezonun parçalarını ödünç vermeyi teklif etmesi yerine genellikle perakendecilerden istediğini satın almak zorunda kaldığını açıklıyor - bu da onun kalibresindeki diğer müzisyenlerin kolayca yararlandığı bir tanıtım avantajı. "Bunu deneyimlemem uzun zaman aldı."

Ancak Karol kendini hala modaya yabancı biri olarak görse de, bir influencer olarak gücü, modadan anlayanlar için açık hale geldi. Influencer pazarlama yoluyla yaratıcıları ve markaları bir araya getiren bir şirket olan SocialBook tarafından derlenen en iyi 100 Instagram hesabı sıralaması, Karol G'nin etkileşim oranlarının bazı çağdaşlarından önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Platformda 66 milyon takipçisi bulunan Karol G, takipçi sayısı açısından 70. sırada yer alırken, etkileşim oranları söz konusu olduğunda 6. sırada yer alıyor. Ekim ayı başında, 60 günlük etkileşim oranı, üyeleri çok sayıda lüks marka elçiliğine sahip olan K-pop erkek grubu BTS ve Hollywood yıldızı Zendaya'dan daha yüksekti.

Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, Kim Kardashian Karol G'nin beş katından fazla takipçiye sahip, ancak Karol'un yüzde 5,8'lik etkileşim oranı Kardashian'ın aynı dönemdeki yüzde 0,4'lük oranını gölgede bırakıyor.

SocialBook'un kreatif direktörü Julian Martinez, "İyi ya da etkileyici bir etkileşim oranı yüzde 5'e yakın ya da üzerinde olan her şeydir," diyor.

Martinez, "Yüksek bir etkileşim oranı, kitlenizle doğru bir şeyler yaptığınız ve duygularını bir şekilde cezbettiğiniz anlamına gelir" diye ekledi. "Birçok faktör ve değişken mevcut (bu nedenle) kesin nedeni izole etmek zor. Ancak (Karol G) paylaşımları ve içeriğiyle her ne yapıyorsa harika bir iş çıkarıyor."

Ünlülerin pazarlanması, marka bilinirliği ve yakınlık açısından fayda sağlayabilir, ancak hayranlar idollerinin tarzını taklit etmeye zorlandıklarında belirli ürünlerin satışını da doğrudan artırabilir. "Karol G Closet", Karol'un gardırobunu, giydiği Balenciaga ayakkabılar, Miaou korseler ve Miu Miu eteklerin ürün fotoğrafları ve fiyatlarıyla birlikte bir alışveriş rehberi gibi takip eden pek çok sosyal medya hesabından yalnızca biri.

Örneğin geçen yılki Coachella'da Roberto Cavalli kostümü giyerek Latin müzik sanatçılarının klasiklerinden oluşan bir medley söylediğinde, hayranları aynı renkte peruklar takarak şarkıcının "mavi dönem" saçlarına saygılarını sunarken kalabalıktan bir renk dalgası yükseldi. "Bu bir sürprizdi," dedi.

Markalar bir kampanya modelinin iyi bir yatırım getirisi sağladığını kanıtlamak için neredeyse hiçbir zaman rakam açıklamazlar ve açıklama yaptıklarında da nadiren bu tür bir dil kullanırlar. Loewe de farklı değil. Ancak markanın Karol G kampanyasının yayınlanmasının üzerinden yarım yıl geçtikten sonra duyduğu heyecan yine de anlamlı. "İşbirliği son derece başarılıydı" diyen Loewe'den Smith, kampanya paylaşımının sosyal medyada 45 milyon gösterim elde ettiğini ve kampanyada taktığı güneş gözlüklerinin ticari başarısını örnek gösterdi.

Tahmin edilebileceği gibi, Loewe ortaklığı Karol'un diğer markaların da dikkatini çekmesini sağladı. "Loewe ile çalışmak şu anda olan her şeyin kapısını açtı. Ondan sonra birçok başka tasarımcıdan, moda dergilerinden ve defilelerden davetler aldık," diyor.

Haziran ayında Karol, Jacquemus tarafından Fransız markanın Versailles Sarayı defilesinde omzu açık bir elbise giyerek ön sırada oturması için davet edildi. "Bu çok ses getirdi" diye hatırlıyor. Bir ay sonra Los Angeles'taki "Barbie" galasında - filmin müzikleri arasında "Watati" adlı parçası da yer alıyor - Emilio Pucci pembe halı için ona halter yakalı bir crop-top ve maksi etek giydirdi.

"Biliyor musunuz, kim olduğuma sadık kalmanın - modanın içinde ya da dışında olanı takip etmemenin ve oraya ulaşmak için kendimi değiştirmek zorunda kalmamanın - bana böyle bir platform getireceğini hiç düşünmemiştim" diyen Karol, moda endüstrisindeki son karşılaşmalarının çoğunun stiline sadık kalmasına yardımcı olduğunu, ancak bunu "daha yüksek" görünmesini sağlayacak şekilde yaptığını belirtti.

Göz önünde olduğu son yedi yıl içinde tarzı kesinlikle bir evrim geçirdi. Joggerlar, spor ayakkabılar ve şapkalar gibi sokak giyimi gardırobunun temel parçaları hala ara sıra ortaya çıkıyor ancak artık süslü üstler, iç çamaşırından ilham alan loungewear veya boğucu fraklarla koordine ediliyor. Vetements ve Rick Owens bugünlerde ilgisini çeken markalar arasında yer alıyor, ancak henüz kendini belirli markalara bağımlı bir görünüme hapsetmiyor. "Denemeye devam etmek istiyorum" diyor.

Bu, imajını bir dereceye kadar tutarlılıkla boyaması gerektiğinin bilincinde olmadığı anlamına gelmiyor. Bu amaçla, pastel ve mücevher tonları arasında sık sık geçiş yaparak renkli saçları bir marka haline getirdi. Birkaç stil temasına da geri dönmeye devam ediyor; bu da markanın onu değil, kendisinin markayı giydiğini açıkça ortaya koyan bir taktik.

Moda dünyasının dikkatini çekiyor

Karol, ortaya çıkmakta olan imza görünümünü "özünde erkek fatma olan bir deniz kızı" olarak tanımlıyor. Örneğin "Tusa" için giydiği kıyafetlerde bu ikilik büyük ölçüde göze çarpıyor. Bu şarkının klibinde Pegasus gibi efsanevi yaratıkların yanında yere kadar uzanan ruhani bir elbise giyiyordu; şarkının Latin Grammy'lerindeki performansında ise sahneye mücevherlerle süslü off-road motosiklet yarış pantolonuyla çıktı.

Karol G, 30 Eylül 2023 tarihinde Paris, Fransa'da Shangri-La Hotel Paris'te Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen #BoF500 Galasına katılıyor.

Ancak moda rüzgârları hangi yönden eserse essin, Kolombiya'nın kentsel sokak kültüründeki köklerini sembolize ettiği için asla terk etmeyeceğinde ısrar ettiği halka küpeler gibi bazı öğelerin kutsal olduğunu söyledi. "Beni gerçekten temsil eden bir şeyi yapmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi. "Bu konuda çok dikkatliyim."

Belki de kendi başarılarına hala hayranlık duyuyor olmasından kaynaklanıyor, ancak Karol, dalkavukluktan çok alçakgönüllü bir tonda da olsa, biraz övünmeye eğilimli. Loewe işi için Anderson'a "son derece minnettar" olması mantıklı. Seçkin, yüksek konseptli lüks markayla ilişkilendirilmesi, moda endüstrisinin gözünde onu diğer kadın reggaeton yıldızlarından ayırmaya yardımcı olabilir.

O halde yüksek modanın onu fark etmesi neden bu kadar uzun sürdü?

Son zamanlardaki yükselişinin diğerlerine göre daha dik olduğu doğru ancak 2022 yılına gelindiğinde Karol G, Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen Latin Amerikalı kadın olarak üst üste üçüncü yılını garantilemişti bile. Çoğu büyük lüks markanın en az birkaç büyük pazarda mağazasının bulunduğu bölgede yıllardır büyük bir başarıya sahip. Spotify'ın Latin Amerika ve ABD Latin pazarları sanatçı ve plak şirketi ortaklıkları başkanı Maykol Sanchez'e göre, bir süredir tanındığı ABD ve İspanya'nın ötesinde, Fransa, İtalya, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde de müziği milyonlarca kez dinlendi.

Tanınmadaki gecikmenin bir nedeni, 2020'lere kadar büyük markaların çoğunlukla geleneksel olarak reggaeton türüne hakim olan erkek müzisyenlere odaklanmış olması. Daddy Yankee'nin Reebok ve Don Omar'ın Umbro ile ortaklığı erken bir emsal oluşturdu. Karol G sahneye büyük bir giriş yaptığında moda, lüks ve spor giyim devleri hala onun erkek meslektaşlarına ısınıyordu. Son yıllarda Maluma Dolce & Gabbana ve Balmain ile, J Balvin Nike ve Guess ile, Bad Bunny Jacquemus ve Adidas ile ve Nicky Jam Hublot ile işbirliği yaptı.

Genellikle orijinal reggaeton kraliçesi olarak anılan Ivy Queen, türün erkek egemen ilk yıllarında dikkate değer bir istisnaydı ve kadın güçlendirme marşlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak kadınların küresel moda ve güzellik sözleşmeleri imzalamaya başlaması, erkeklerin ortaklık dalgasından sonra gerçekleşti. Jennifer Lopez ve geçen yıl Burberry için bir tatil kampanyası düzenleyen Shakira gibi daha geniş Latin müzik sahnesinin öncüleri onlar için zemin hazırlamıştı.

Brezilya'nın hem Portekizce hem de İspanyolca reggaeton ile uğraşan funk carioca pop yıldızı Anitta, diğerlerinin yanı sıra Levi's ve Dolce & Gabbana kampanyalarında rol aldı. Müzikal çok yönlülüğü sayesinde bazı hitleri reggaeton listelerinin zirvesine yerleşen Barselona doğumlu Rosalía geçen yıl Acne Studios'un yüzü olurken, Karol'la birlikte "Mamiii" hitini kaydeden Meksikalı-Amerikalı sanatçı Becky G de Pretty Little Thing ile işbirliği yaptı. Karol'un kendisi de Loewe'den önce Kappa ve Crocs başta olmak üzere birkaç markayla işbirliği yaptı. Ancak bu erken hareket edenler bile reggaeton partisine biraz geç kaldılar.

Reggaeton'un kökenleri 1980'lerde İspanyolca reggae'nin bir formu olarak Panama'ya kadar uzanıyor ve tür Porto Riko'da gelişmeden önce Jamaika'dan müzikal ilham alıyordu. Amerikan hip-hop, Dominik dembow ve kökleri Afrika diasporasına dayanan diğer Karayip müzik türleriyle harmanlanarak 1990'larda ve 2000'lerin başında çiçek açtı. İlk sanatçılarının çoğu, kendine özgü bir Latin sokak kıyafeti kenarı olsa da, zamanın ABD rapçilerinden stil ipuçları aldı.

2010'larda reggaeton, Karol G'nin memleketi Kolombiya'nın Medellin kentinde yankı buldu ve şehir kısa sürede sahnenin yaratıcı başkenti haline geldi. 2017 yılında, uzun süredir arkadaşı ve iş birlikçisi olan Ovy ile birlikte hazırladığı ilk albümü "Unstoppable" sansasyon yarattı. O dönemde yükselişte olan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin de yer aldığı "Ahora Me Llama" (Now He Calls Me) adlı parça, Pew Araştırma Merkezi'ne göre yaklaşık beş kişiden birinin Latin Amerika kökenli olduğu ABD'de ve Latin Amerika'daki topluluklarda onu yıldızlığa taşıdı.

Bazı sanatçılar reggaeton'un ağır rap kökenlerinden ve endüstriyel tınılarından uzaklaştıkça, daha ticari ve melodik bir ses Miami, Mexico City gibi şehirlerde ve hatta yerel müzisyenlerin kendi yorumlarını kattıkları Buenos Aires ve Santiago, Şili gibi uzak yerlerde bile ilgi görmeye başladı. Bir zamanlar yeraltında olan bu tür ana akım haline gelmişti ve Karol G. de öyle.

"Karol pandemi vurduktan sonra patlama yaşadı. Müziği Meksika'daki radyo istasyonlarının her yerindeydi. Bizim dünyamızda çoktan yükselişe geçmişti ama küresel olarak patlamak üzere olduğunu biliyorduk... bu yüzden onu istedik," diyor geçen yılın başlarında onu derginin kapağına taşıyan Vogue Meksika ve Latin Amerika'nın içerik sorumlusu Karla Martínez.

Bugün reggaeton'un erişimi Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kalelerinden çok daha öteye gidiyor. Dubai'deki plak şirketleri reggaeton sanatçılarının Orta Doğu pazarlarına ulaşması için Latin müziği bölümleri açmakla kalmadı, Singapur gibi Asya şehirlerindeki gece kulüpleri reggaeton dans geceleri düzenliyor ve yerel türlerle reggaeton'u birleştiren yeni müzikal melezler Nairobi gibi Afrika şehirleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki radyo istasyonlarında duyulabiliyor.

Ancak Karol G gibi sanatçıların giderek artan küresel cazibesi sadece reggaeton'un bir ürünü değil. Daha geniş anlamda İspanyolca müziğin yükselişinden kaynaklanıyor. Spotify'ın verilerine göre, Latin müzik akışları son beş yılda dünya çapında yaklaşık yüzde 170 artarken, kategorinin Spotify Global Top 50'deki varlığı yüzde 90'lık kayda değer bir büyümeye tanık oldu.

Billboard'un Latin ve İspanyolca içerik sorumlusu Kolombiya doğumlu Leila Cobo, "Reggaeton başta olmak üzere tüm dünyada Latin müziğinde bir patlama yaşanıyor, ancak hepsi farklı türlerden oluşuyor" dedi ve bunun, "eskisi kadar çok bekçinin olmadığı" bir pazarı yeniden şekillendiren müzik akışı hizmetleriyle desteklendiğini sözlerine ekledi.

Kültürü canlandırmak - tarzda ve şarkıda

Cobo, "Müziğin kendisi de artık daha profesyonel ve daha iyi üretiliyor," diye ekledi. "Dinleyiciler o dili konuşmasalar bile ritme tepki veriyorlar. İnsanlar artık buna o kadar takılmıyor."

Gerçekten de, Karol G'nin Loewe anlaşmasını sağlamasına yardımcı olan şey dile yönelik tutumlardaki değişim gibi görünüyor. Karol, "Jonathan (Anderson) bana, şarkı sözlerimin ne söylediğini anlamasa da, müziğin kendisini iyi hissettiren bir niteliği olduğunu söyledi" dedi.

Carolina Giraldo Navarro olarak doğan Karol, 14 yaşındayken Kolombiya'nın "X Factor" yarışmasının seçmelerine katılmış ancak başarılı olamamış. Ergenlik yıllarında, ikisi de büyük başarı elde etmeden önce J Balvin'le birlikte quinceañera ergenliğe giriş partilerinde şarkı söyledi. Birkaç başarı getiren Porto Rikolu bir plak şirketiyle anlaşmadan önce yıllarını konser vererek geçirdi. Düşük bir noktada New York'a taşındı ve müzik kariyeri hedeflerinden neredeyse vazgeçti.

"Karol çok çalıştı," diyen Cobo, şimdi 32 yaşında olgunlaştığını ve başarısını sıfırdan inşa ettiğini belirtti. "Kariyeri boyunca ayakları üzerinde durdu ve mücadelelerini açıkça tartıştı. Bence kadınlar onu görüyor ve 'İşte benim gibi bir süperstar' diyor."

"Ayrıca, Karol artık sadece bir reggaeton sanatçısı değil. O bir pop sanatçısı oldu," diye ekledi.

Latin Amerika müziği ve kültürünün elçisi olmak baskı olmadan gerçekleşmiyor. Karol kendisini "bichota" olarak adlandırsa da - Porto Riko argosunda "kodaman" anlamına gelen ve aynı adlı şarkısında cesur, güçlü bir "berraca" (belalı) kadın olarak yeniden yorumladığı cinsiyetçi bir ifade - güvensizliğini itiraf ediyor.

"Yarın bir hata yapabileceğimi ve her şeyin bana karşı dönebileceğini düşünmek beni korkutuyor" diyor ve hemen ardından ekliyor: "Ama bunun odak noktama hakim olmasına izin veremem."

Karol, "Mañana Sera Bonito" albümünden bu yana, cinsellik ve aile gibi mahrem konular da dahil olmak üzere hayatı hakkında daha şeffaf olduğunu açıkladı.

"Dinleyicilerimle kurduğum bağın büyük bir kısmının gerçekçilik, yani hayatımı filtresiz göstermek olduğuna inanıyorum," dedi. "Açık ve ifşa oldum. Hiçbir şekilde saklamaya çalışmadım. Bilmiyorum, her şeyi içselleştirmenin ve 'bu benim anım, ben böyleyim, bana bakın' demenin yollarını arıyorum."

Karol'un, kendi konumundaki başkalarının saklamaya çalışabileceği türden şeyleri, hatta moda endüstrisinin göz alıcı etkinliklerinde gezinmenin ne kadar ürkütücü olduğu gibi nispeten önemsiz olayları bile itiraf ettiği doğru. "Orada kendimi biraz konfor alanımın dışında hissediyorum. Ünlüleri ve sanatçıları (o ortamlarda) gördüğümde," diye açıklıyor. "Belli bir görgü kuralları var. Nasıl duracağımı, ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama günün sonunda rahatlamaya ve bu deneyimin tadını çıkarmaya çalışıyorum."

Ancak onu hem hayranları hem de birlikte çalıştığı kişiler için çekici kılan da tam olarak bu ham, gösterişsiz cazibesi.

Elle dergisinin Amerika baskısının genel yayın yönetmeni Nina García, "Milyonlar için bir rol model haline gelen ve müziği aracılığıyla kırılganlıklarını göstermekten korkmayan bir sanatçı," diyerek onu derginin kapağına taşımaya karar vermenin "hiç de zor olmadığını" açıkladı.

García, "Onun daha iyi bir gün ve güzel bir yarın mesajı, parçalanmış ve sık sık gerginleşen dünyamızda çok önemli hale geldi" dedi. "Ve başarısı kendi adına konuşuyor."

García, derginin ticari getirisinin "beklentileri aştığını" söyledi. "Bu kapağın popüler olacağını düşünmüştük ama özellikle sosyal medyadaki erişimi bizi şaşırttı. Hayranları desteklerini gösterdiler (ve) bu oldukça şaşırtıcıydı."

Karol, profili büyüdükçe, Latin Amerika ve diasporadan tasarımcıları desteklemek için kendisine platform sağlayan şeyin Avrupa ve ABD'den üst düzey moda ortaklarını çekme becerisi olduğunun giderek daha fazla farkına varıyor.

"Karol, Kolombiya'nın moda haftası hakkında şunları söyledi: "Kolombiya'nın dünya çapında tanınan tasarımcıları var ve Colombiamoda'da oradaki inanılmaz yetenekleri ilk elden görme şansım oldu. Karol, "Ancak sizi şaşırtabilecek olan şey, giydiğimiz şeylerin çoğunun çok fazla tanınmayan küçük, bağımsız tasarımcılara ait olması" diyor.

Karol, "Örneğin, sahnedeyken ayakkabılarımı yapan Medellin'den aynı insanlarla çalışıyorum (ve) bu Kolombiyalı zanaatkârların çalışmalarını Brett Alan Nelson gibi stilistlere tanıtmak ve onlarla bağlantı kurmak çok güzeldi" dedi. "Ancak son zamanlarda bu konu üzerinde düşünüyordum ve sanırım onların çalışmalarını bir üst seviyeye taşımak için daha fazlasını yapabilirim."

Kolombiya'nın dinamik tekstil ve hazır giyim imalat sektörüne erişimi başka bir soruya yol açıyor: modelliğe dayalı ortaklıkların ötesinde gelecekteki iş fırsatları ne olacak? Bir kapsül koleksiyon tasarlayarak ya da kendi markasını piyasaya sürerek moda girişimcilerine dönüşen diğer pop yıldızlarını taklit etme hevesi var mı?

"Aslında şu anda markamı nasıl genişletebileceğimi araştırıyorum. Bir gün müzikten emekli olsam bile adımın başka alanlarda da geçerli ve canlı kalmasını sağlamak istiyorum" dedi.

"Ancak Karol G ile ilişkilendirilen herhangi bir marka, halkıma sunabileceğim gerçekten iyi, olumlu ve yararlı bir şey sunmalı" dedi. "O zaman bunu herkesle paylaşmaya hevesli olurum."

Bu makale ilk olarak CNN Style'ın editoryal ortağı olanThe Business of Fashiontarafından yayınlanmıştır . The Business of Fashion'dan daha fazla hikayeyi buradan okuyabilirsiniz .

