Karim Benzema şantaj planına karıştığı iddiasıyla yargılanacak

Dava, Valbuena'nın da yer aldığı bir seks kasetinin varlığıyla ilgili. Benzema, Fransa milli takımında Real Madrid'li yıldızla birlikte oynayan Valbuena'ya, videonun yayınlanmasını engellemek için şantajcılara ödeme yapması yönünde baskı yapmakla suçlanıyor.

Savcıya göre Benzema'nın "şantaj girişiminde suç ortaklığı" suçlamasına cevap vermesi gerekiyor.

Savcının CNN'e verdiği bilgiye göre, isimleri açıklanmayan diğer dört kişi de şantaj girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Bu kişilerden biri ayrıca güveni kötüye kullanma suçlamasıyla da karşı karşıya.

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Soruşturma ilk başladığında, bunun sonucunda Fransa milli takımı tarafından uzaklaştırılan Benzema iddiaları reddetti. Suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

2015'te Le Monde tarafından Benzema'yı suçlayıp suçlamadığı sorulduğunda Valbuena, kendisine karşı "saygı eksikliği" gösterdiğini söylediği eski takım arkadaşı için "çok, çok, çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Benzema Fransa milli takımında 81 maçta 27 gol attı ancak Valbuena ile yaşadığı olaydan bu yana ülkesini temsil etmedi.

Benzema ve Valbuena'nın temsilcileri CNN'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier Reuters'a yaptığı açıklamada "Beklendiği kadar saçma olan bu karara ne yazık ki şaşırmadık.

"Müvekkilimi mahkemeye göndermeyi haklı göstermek için soruşturmada elde edilen unsurların çarpıtılmak zorunda kalındığını görmekten dehşete düştüm. Bu suiistimali ortaya koymak için mahkeme yargıçları önünde kendimizi açıklayacağız."

Cormier 2015 yılında Benzema'nın "bu şantaj girişiminde hiçbir rol almadığını" ve davanın "yanlış bir şekilde" kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Real Madrid o dönemde Benzema'yı desteklemiş ve Başkan Florentino Perez oyuncunun eylemlerinin "iyi niyetli" olduğunu söylemişti.

Benzema Real Madrid için 250'den fazla gol attı ve İspanyol kulübüyle dört Avrupa Kupası ve üç La Liga şampiyonluğu kazandı.

36 yaşındaki Valbuena şu anda 2019 yılında katıldığı Yunanistan şampiyonu Olympiacos'ta oynuyor. Kulüp kariyerinde Fransa'da Marsilya ve Lyon, Türkiye'de ise Fenerbahçe formaları giydi. Benzema ile yaşadığı olaydan bu yana Fransız milli takımını temsil etmiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com