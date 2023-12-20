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Kareem Abdul-Jabbar Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: April 16, 1947

Doğum yeri: New York, New York

Doğum adı: Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

Babası: Ferdinand Lewis Alcindor, transit polis memuru ve caz müzisyeni

Anne: Cora Alcindor, mağaza tezgâhtarı

Evlilik: Habiba Brown (28 Mayıs 1971-1983, boşandı)

Çocukları: Annesinin adı bilinmiyor: Adam; Cheryl Pistono ile: Amir; Habiba Brown ile: Kareem Jr., Habiba ve Sultana

Eğitim: Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, Tarih Bölümü, 1969

Diğer Gerçekler

1967, 1968 ve 1969 yıllarında UCLA Bruins'in üç ulusal şampiyonluk takımının üyesi.

NCAA'in smaç vuruşunu yasaklamasına bir yanıt olarak geliştirdiği "skyhook" vuruşuyla tanınır. Top yayın tepesinde bırakıldığı için savunması zor bir şuttur.

1971'de Müslüman olduktan sonra Lew Alcindor Jr. olan adını Kareem Abdul-Jabbar olarak değiştirdi. İsmi Arapça'da Allah'ın asil ve güçlü kulu anlamına geliyor.

33 numaralı formayı giyen 1.80 boyundaki pivot, profesyonel kariyerindeki 20 sezon boyunca beş kez Milwaukee Bucks ve 14 kez Los Angeles Lakers formasıyla olmak üzere 19 kez NBA All-Star maçına seçildi.

Altı NBA şampiyonluğu kazandı: 1971'de Milwaukee Bucks ile bir kez ve 1980, 1982, 1985, 1987, 1988'de Los Angeles Lakers ile beş kez.

Altı NBA MVP ödülü kazandı: 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980.

Kariyer NBA rekorları arasında en çok saha içi isabeti 15,837 ve en çok dakika oynama: 57,446.

Birçok biyografik ve kültürel kitap yazdı, çeşitli dergi ve gazeteler için makaleler kaleme aldı ve çok sayıda film ve TV şovunda yer aldı.

1960'larda arkadaşı merhum dövüş sanatçısı Bruce Lee'nin yanında eğitim görmüş ve 1978'de "Game of Death" adlı filmde onunla birlikte rol almıştır.

Zaman Çizelgesi

1965-1969 - Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde basketbol oynar.

1967-1969 - Bruins ulusal şampiyonluğu kazandığında NCAATurnuvasının En İyi Oyuncusu seçildi.

7 Nisan 1969 - Milwaukee Bucks tarafından NBA draftında 1 numaralı sıradan seçildi.

1969-1975 - Milwaukee Bucks için pivot pozisyonunda oynadı.

1970 - NBA Yılın Çaylağı seçildi.

1975-1989 - Los Angeles Lakers için oynadı.

1980 - "Airplane!" adlı parodi filmde yardımcı pilot Roger Murdock rolünde oynadı.

1983 - Yangın Bel-Air, Los Angeles'taki evini, geniş caz plakları koleksiyonu da dahil olmak üzere yok etti.

5 Nisan 1984 - NBA'in tüm zamanların en skorer oyuncusu olarak Wilt Chamberlain'i geçti.

1989 - Tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu olarak sezon sonunda emekli oldu.

1995 - İlk yılında Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 'e seçildi.

1999 - Whiteriver, Arizona'daki White Mountain Apache Reservation'da Alchesay lise basketbol takımının yardımcı koçluğunu yaptı ve 2000 yılında bu deneyim hakkında bir kitap yazdı: "A Season on the Reservation: Beyaz Dağ Apaçileriyle Yolculuğum."

Şubat 2000-Haziran 2000 - Los Angeles Clippers'ta yardımcı antrenörlük.

2002 - ABD Basketbol Ligi takımı Oklahoma Storm'un baş antrenörü. Takımı ilk USBL şampiyonluğuna taşıdı.

2004 - New York Knicks için gözlemci olarak çalışır.

2005-2011 - Los Angeles Lakers'ta özel asistan koçluk yaptı.

Kasım 2009 - Aralık 2008'de kendisine bir kan kanseri olan kronik miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı.

2009 - İmkânları kısıtlı gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki fırsatlarla buluşturmak için Skyhook Vakfı' nı kurdu.

2011 - "Devlerin Omuzlarında" adlı basketbol belgeselinin yazarlığını ve yapımcılığını üstlendi.

Ocak 2012 - Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Abdul-Jabbar'ı küresel kültür elçisi olarak ilan etti.

16 Nisan 2015 - Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezi'nde dörtlü koroner bypass ameliyatı geçirdi.

3 Kasım 2015 - "Kareem: Minority of One" adlı belgesel HBO'da gösterime girdi.

28 Temmuz 2016 - Abdul-Jabbar Demokratik Ulusal Kongre'de konuşma yaptı.

22 Kasım 2016 -BaşkanBarack Obama Abdul-Jabbar'ı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirdi.

13 Şubat 2017 - The Hollywood Reporter, Abdul-Jabbar'ın yayına katkıda bulunan editör olarak katıldığını duyurdu. Abdul-Jabbar ayrıca düzenli bir köşe yazısı yazacak ve "seçkin" ünlülerle röportajlar yapacak.

3 Mart 2019 - Abdul-Jabbar, altı NBA şampiyonluk yüzüğünden dördü de dahil olmak üzere hatıra koleksiyonundan 234 parçayı açık artırmaya çıkardı. Müzayededen yaklaşık 3 milyon dolar gelir elde edilir ve gelirin büyük kısmı Skyhook Vakfı'na aktarılır.

2020 - Devrim Savaşı'nın siyahi Amerikalı kahramanlarına odaklanan "Black Patriots" belgeselinin ortak yapımcılığını üstlendi.

Aralık 2020 - Prostat kanseri olduğunu açıkladı.

7 Şubat 2023 -LeBronJames, Abdul-Jabbar'ın 39 yıldır elinde tuttuğu rekoru geçerekNBA'in tüm zamanların sayı rekorunu kırdı.

16 Aralık 2023 -Bir konserde düşüp kalçasını kırdıktan sonraameliyat oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com