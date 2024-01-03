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'Kararsız', Rob Lowe'u yavan bir baba-oğul Netflix komedisinde serbest bırakıyor

Ailelerin birlikte çalıştığını görmek güzel, Hollywood'un yorgun sınırlarında bile. Ancak "Kararsız", Rob Lowe ve John Owen Lowe için bir baba-oğul bağ kurma fırsatı gibi biraz fazla göze çarpıyor ve kolayca uçup gidebilecek kadar hafif bir Netflix komedi dizisi ortaya çıkarıyor.

 and  John Stellmacher
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John Owen Lowe ve Rob Lowe Netflix komedisi "Unstable "da..aussiedlerbote.de
John Owen Lowe ve Rob Lowe Netflix komedisi "Unstable "da..aussiedlerbote.de

'Kararsız', Rob Lowe'u yavan bir baba-oğul Netflix komedisinde serbest bırakıyor

Dizinin kökeni aslında genç Lowe'un ünlü babasını sosyal medya üzerinden trollemesine dayanıyor ve yapımcıları (Rob Lowe da bunlardan biri) bu dinamiği kullanacak bir vitrin aramaya itiyor. Pek de orijinal olmayan sonuçta yaşlı Lowe, karısının ölümünden sonra "eksantrik "ten "uçuk "a geçen zengin bir biyoteknoloji girişimcisi olan Ellis Dragon'u canlandırıyor.

Ellis'in davranışlarının şirketi tehlikeye atabileceğinden endişelenen şirket yönetimi -başında düğmeli finans müdürü Anna (Sian Clifford) olmak üzere- oğlu Jackson'ı yanında çalışması için işe alır ve çocuğun etrafta olmasının dengeleyici (filmin adı da buradan geliyor) bir etki sağlayacağını umar. Ancak Jackson'ın kendi başına yola çıkmasının bir nedeni vardır; babasının büyük gölgesinden kaçmak istemektedir.

Victor Fresco (" Santa Clarita Diet " ve "Andy Richter Controls the Universe" gibi dizilerde imzası bulunan deneyimli bir sitcom yazarı) tarafından geliştirilen "Unstable", işin aile kısmını bir kenara bıraktığınızda, "30 Rock "ın bir çeşit varyasyonuna dönüşüyor ve mekanı ayakta tutmak için şımartılması gereken pek çok tuhaf yetenek barındırıyor.

Dinamikler hemen Jackson'ın etrafında şekillenen bir romantik üçgeni içeriyor; Jackson iki dahi laboratuvar çalışanının, Ruby (Emma Ferreira) ve Luna'nın (Rachel Marsh) dikkatini çekiyor; ilki ona olan ilgisini açıkça belli ederken, ikincisi utangaç bir şekilde gözlüklerinin ve aslında o kadar da hoşlanmadığı erkek arkadaşının arkasına saklanıyor.

Bu durumlarda biraz fazla aşinalık olsa da aslında bir tatlılık var, ancak Lowe'un aptal tarafını tamamen serbest bırakmasına izin vermenin bariz kancasının ötesinde (bkz. "Austin Powers" filmleri), dizi Ellis'i tahttan indirmeye çalışan yönetim kurulu üyeleri ve onun tuhaf yörüngesine çekilen bir terapist (Fred Armisen) ile çizgi film karakteri bölgesine giriyor.

Kabul etmek gerekir ki, komik olmaktan fazlasını amaçlamayan bir komedi için söylenecek bir şey var ve John Owen Lowe (daha önce A&E'nin senaryosuz dizisi "The Lowe Files "da babasıyla birlikte rol almıştı ) tek satırlık replikleriyle kendine has bir performans sergilerken, bu, çocukluğunuzdan günümüze kadar uzanan bir Hollywood yapımının ilk örneği değil.

"Unstable" bu bağlamda fena değil ama akla en çok gelen "un" aslında "necessary" ile birlikte gidiyor.

"Unstable" 30 Mart'ta Netflix'te gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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