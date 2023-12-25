'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne kozmetik ürünlerini piyasaya sürüyor

Heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne, Rock and Roll Beauty ile işbirliği yaparak tabut şeklinde bir göz farı paletiyle tamamladığı makyaj serisini piyasaya sürdü.

"Karanlıklar Prensi" olarak anılan Ozzy Osbourne'un Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre, ürünler Amerikan güzellik perakendecisi Ulta'da ve Rock and Roll Beauty'nin web sitesinde satışa sunuldu.

Koleksiyon, şarkıcının genellikle dramatik koyu göz makyajı görünümlerine yer veren kendi tarzına uygun olarak koyu tonlar ve ürkütücü ambalajlar içeriyor.

Ve bir ürün müzisyenin en unutulmaz sahne anlarından birine saygı duruşunda bulunuyor: yarasa şeklinde bir göz farı paleti, tıpkı Osbourne'un 1982'de Iowa'da sahne alırken kafasını ısırarak kopardığı yarasa gibi.

Seride ayrıca bir el aynası, kafatası baskılı bir makyaj çantası ve üç mum da yer alıyor.

Ne yazık ki "Black Sabbath" hayranları için, Cuma öğleden sonra itibariyle işbirliğindeki ürünlerin yaklaşık yarısı şimdiden tükenmiş durumda.

Bir Amerikan makyaj markası olan Rock and Roll Beauty daha önce de Jimi Hendrix ve Def Leppard için tasarlanmış makyaj koleksiyonları çıkarmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com