'Kara Panter: Wakanda Forever' fragmanı yeni Kara Panter'e bir bakış sunuyor

Marvel, yakında gösterime girecek olan "Black Panther" filmi için yeni ve daha uzun bir fragman yayınladı: Sonsuza Dek Wakanda" filminin yeni fragmanını yayınladı.

"Ne fısıldadığınızı biliyoruz. Koruyucularını kaybettiler. Şimdi bizim saldırma zamanımız. Onlara kim olduğumuzu gösterelim," diyor Angela Bassett fragmanda Kraliçe Ramonda rolünde.

Spotun sonunda, kimliği bilinmeyen bir kadın yeni Black Panther kostümüyle beliriyor.

Kara Panter'i canlandıran Chadwick Boseman, kolon kanseriyle mücadelesinin ardından 2020 yılında 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Filmin hayranları, 11 Kasım'da gösterime girmesi planlanan devam filminde oyuncunun ölümünün nasıl ele alınacağı konusunda uzun süredir spekülasyon yapıyorlardı.

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, Empire dergisine verdiği son röportajda, merhum aktörün karakteri T'Challa'yı yeniden canlandırmak için "çok erken olduğunu hissettiğini" söyledi.

"Stan Lee her zaman Marvel'ın pencerenizin dışındaki dünyayı temsil ettiğini söylerdi. Biz de karakterlerimiz ve hikayelerimiz ne kadar olağanüstü ve fantastik olsa da, yaptığımız her şeyin ilişkilendirilebilir ve insani bir yanı olduğunu konuşurduk" dedi. "Dünya hâlâ Chad'in kaybını sindirmeye çalışıyor. Ve [yönetmen] Ryan [Coogler] bunu hikayeye yansıttı."

Yeni fragmanda ayrıca kötü adam Namor ve onun sualtı krallığının yanı sıra yeni süper kahraman Ironheart da yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com