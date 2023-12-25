Kar fırtınasının ABD Ovalarını vurması ve seyahatlerde gecikmelere neden olması bekleniyor

Nebraska, Güney Dakota ve Colorado'nun bazı bölgelerinde 725.000'den fazla kişi Pazartesi sabahı itibariyle yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgarlar ve buzlanma koşullarının beklendiği kar fırtınası uyarıları altında.

Ulusal Hava Durumu Servisi Pazartesi günü sabah erken saatlerde yaptığı güncellemede, "Önemli kış fırtınası, Noel'de kar fırtınası koşullarının ve tehlikeli seyahatlerin beklendiği Orta Ovaların bazı bölümlerinde 'kar yağmasına izin verecek, kar yağmasına izin verecek, kar yağmasına izin verecek'; doğu Dakotas ve kuzey Minnesota'da tehlikeli buz birikimleri bekleniyor" dedi.

Nebraska'nın Omaha kentinde sokak bakım işçileri ve kar küreme araçları, kış fırtınası yaklaşırken hazırlık yapmak üzere erkenden sokaklara çıktı. Hava durumu servisine göre, kuzeydoğu ve orta Nebraska'nın bazı bölgeleri, beklenen 5 ila 11 inç kar ve buz birikiminin yanı sıra 45 mil / saate kadar rüzgarla birlikte bir kar fırtınası uyarısı altında.

"Noel sabahı saat 3:30'dan itibaren kar küremek ve gerektiğinde tuz serpmek için tam sokak bakım personelimiz çalışacak. Yüklenici kaynakları da hazır bekletiliyor." Omaha Belediyesi bir Facebook paylaşımında bulundu.

Omaha'daki Douglas County mühendisi Todd Pfitzer, CNN'e bağlı KETV 'ye 40 kar küreme aracından oluşan bir filonun sabah 6'da sokaklara çıktığını söyledi. "Çünkü hazır olmazsanız ve önünüze çıkarsa, bu gerçekten bir sorun olabilir."

Meteoroloji servisi ayrıca Güney Dakota'nın doğu orta ve güneydoğu bölgeleri için de kar fırtınası uyarısı yayınladı; bu bölgelerde 11 santime kadar kar bekleniyor ve seyahat "çok zor ya da imkansız" olabilir.

Doğu orta ve kuzeydoğu Colorado'nun yanı sıra kuzeybatı Kansas'taki bölgelerde de Çarşamba sabahına kadar kar fırtınası uyarıları yürürlükte.

Hava durumu servisi, kar fırtınası uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan insanları seyahat etmekten kaçınmaları, ancak seyahat etmeleri gerekiyorsa yanlarında hayatta kalma kitleri getirmeleri ve mahsur kalmaları durumunda araçlarında kalmaları konusunda uyardı.

"Devam eden yoğun kar birikimi ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle, özellikle orta ve kuzey orta Nebraska'da olmak üzere eyalet genelinde sürüş koşulları hızla kötüleşmektedir. Nebraska Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, yolcuların seyahat etmeden önce https://511.nebraska.gov adresini kontrol etmelerini şiddetle tavsiye etti. Nebraska Eyalet Devriyesi seyahatin tavsiye edilmediğini söyledi.

Güney Dakota Otoyol Devriyesi, buzlu yollar nedeniyle Watertown'da meydana gelen birkaç kazaya müdahale etti ve sürücüleri buzla kaplı yol koşullarının ve şiddetli rüzgarların gün boyunca daha da kötüleşeceği ve sürüşü tehlikeli hale getireceği konusunda uyardı.

Omaha'daki Eppley Havaalanı ve Güney Dakota'daki Sioux Falls Bölgesel Havaalanı gibi havaalanları, yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmelerini ve gecikme ve iptallerle ilgili olarak havayolu şirketlerine danışmalarını tavsiye etmektedir.

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Kaynak: edition.cnn.com