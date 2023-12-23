Kapil Dev: Golfe yönelen kriket efsanesi

Diğer pek çok spor gibi golf de kriketin gölgesinden kurtulmaya çalışsa da iki spor arasında pek çok benzerlik var.

İngiliz Raj'ı 1858'den 1947'ye kadar Hindistan'ı yönettiği dönemde her iki sporu da tanıttı. Karşılaştırılması gereken tempo, vuruşlar arasındaki süre ve ayrıca sopa ya da sopa ile top arasındaki el-göz koordinasyonu var.

Her iki spor arasındaki paralellikleri, tarihte 400'den fazla kale alan ve 5,000'den fazla test koşusu yapan tek oyuncu olan kriket efsanesi Kapil Dev'den daha iyi bilen çok az kişi vardır.

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Şu anda 59 yaşında ve tek rakamlı handikaplı bir golfçü olan Dev, Hindistan'ı bir dizi üst düzey amatör golf turnuvasında temsil etti.

Kapil, CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue ile Delhi Golf Kulübü'nde yaptığı son tur sırasında iki spor tutkusunu karşılaştırdı.

"Kriket oynarken her zaman birilerine bağlısınızdır. Golfte ise her şey size bağlı," dedi CNN'e.

"Oynadığınız atıştan gurur duyabilirsiniz, kötü bir atış yaparsanız kimseyi eleştiremezsiniz.

"Ülkem için iki sporu temsil ettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. 12 yaşındayken Hindistan için kriket oynamanın önemini fark etmemiştim. Sonra 37 yaşında golfe başladım ve ülkenizi tekrar temsil etmek harika bir duygu."

Kapil 1983'te Hindistan'ı Batı Hint Adaları karşısında tarihi bir Dünya Kupası zaferine taşıdı ve ülkesinde kriketin popülaritesini daha da yüksek bir seviyeye taşıdı.

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Dev, golfün Hindistan'ın en sevilen sporuyla rekabet edebilmesi için zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu biliyor.

"Bu çok zor çünkü golf oynamak için neredeyse en az 150 dönümlük bir araziye ihtiyaç var," diye açıklıyor.

"Kriket ile arka bahçede oynayabilirsin, sokaklarda oynayabilirsin, her yerde oynayabilirsin. Ama ben bir fark fark ettim.

"Artık Delhi Golf Kulübü'nde Cumartesi ya da Pazar günü oynamak istiyorsanız bir hafta önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Golf oyunundaki değişim bu. Hindistan'da daha fazla genç golf oynamaya başlarsa oyun çok büyük bir boyut kazanabilir."

Dev ayrıca, büyüdüğü yıllara kıyasla artık daha fazla genç Hintlinin sporu olası bir meslek olarak gördüğünü fark etmiş.

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"Ben çocukken hiçbir ebeveynin çocuklarını dışarı çıkıp oynamaya teşvik edeceğini sanmıyorum" diyor.

"Git ve ders çalış derlerdi, spor için zaman yoktu" diyor. "Ama bugün ebeveynler eğer okulda iyi değilsen git ve bir şey ol, spor yap, herhangi bir spor yap diyorlar.

"Sporun cazibesi o kadar iyi ve parası o kadar iyi ki, ebeveynler çocukları sporla bir hayat kurabiliyorsa neden olmasın diye düşünüyor. Bu değişim sadece son 15 yılda gerçekleşti."

Kapil'in hem bir kriket efsanesi hem de kıdemli bir golfçü olarak gelecek nesillere ilham vermesiyle, her iki sporun da Hindistan'da gelişmeye devam etmesini bekliyoruz.

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Kaynak: edition.cnn.com