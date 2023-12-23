içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlergolf

Kapil Dev: Golfe yönelen kriket efsanesi

Dünyada çok az ülke bir spor dalını Hindistan'ın kriketi kucakladığı gibi kucaklar.

 and  Wendy Allen
4 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Kapil Dev: Golfe yönelen kriket efsanesi

Diğer pek çok spor gibi golf de kriketin gölgesinden kurtulmaya çalışsa da iki spor arasında pek çok benzerlik var.

İngiliz Raj'ı 1858'den 1947'ye kadar Hindistan'ı yönettiği dönemde her iki sporu da tanıttı. Karşılaştırılması gereken tempo, vuruşlar arasındaki süre ve ayrıca sopa ya da sopa ile top arasındaki el-göz koordinasyonu var.

Her iki spor arasındaki paralellikleri, tarihte 400'den fazla kale alan ve 5,000'den fazla test koşusu yapan tek oyuncu olan kriket efsanesi Kapil Dev'den daha iyi bilen çok az kişi vardır.

OKU: Garcia ilk ödülünden 18 yıl sonra çığır açan ödülünü kazandı

Şu anda 59 yaşında ve tek rakamlı handikaplı bir golfçü olan Dev, Hindistan'ı bir dizi üst düzey amatör golf turnuvasında temsil etti.

Kapil, CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue ile Delhi Golf Kulübü'nde yaptığı son tur sırasında iki spor tutkusunu karşılaştırdı.

"Kriket oynarken her zaman birilerine bağlısınızdır. Golfte ise her şey size bağlı," dedi CNN'e.

"Oynadığınız atıştan gurur duyabilirsiniz, kötü bir atış yaparsanız kimseyi eleştiremezsiniz.

"Ülkem için iki sporu temsil ettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. 12 yaşındayken Hindistan için kriket oynamanın önemini fark etmemiştim. Sonra 37 yaşında golfe başladım ve ülkenizi tekrar temsil etmek harika bir duygu."

Kapil 1983'te Hindistan'ı Batı Hint Adaları karşısında tarihi bir Dünya Kupası zaferine taşıdı ve ülkesinde kriketin popülaritesini daha da yüksek bir seviyeye taşıdı.

OKU: Bir Danimarkalının kaderle randevusu

Dev, golfün Hindistan'ın en sevilen sporuyla rekabet edebilmesi için zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu biliyor.

"Bu çok zor çünkü golf oynamak için neredeyse en az 150 dönümlük bir araziye ihtiyaç var," diye açıklıyor.

"Kriket ile arka bahçede oynayabilirsin, sokaklarda oynayabilirsin, her yerde oynayabilirsin. Ama ben bir fark fark ettim.

"Artık Delhi Golf Kulübü'nde Cumartesi ya da Pazar günü oynamak istiyorsanız bir hafta önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Golf oyunundaki değişim bu. Hindistan'da daha fazla genç golf oynamaya başlarsa oyun çok büyük bir boyut kazanabilir."

Dev ayrıca, büyüdüğü yıllara kıyasla artık daha fazla genç Hintlinin sporu olası bir meslek olarak gördüğünü fark etmiş.

Tiger Woods Arnold Palmer Invitational'ın son gününde üç-under 69 yapmasına rağmen turnuvayı son şampiyon Rory McIlroy'un sekiz atış gerisinde bitirdi. Kuzey İrlandalı oyuncu son turdaki 64'lük muhteşem performansının ardından turnuvayı 18'in altında tamamladı.
Arnold Palmer Invitational'da Woods'un açılış turunun en önemli olayı 71 metrelik vuruşuydu.
Woods, Valspar Championship'i ikinci sırada bitirerek 2013'ten bu yana en iyi sonucunu elde etti. Woods turnuvayı kazanan Paul Casey'nin bir atış gerisinde tamamladı.
Uzun zamandır beklenen PGA Tour'a dönüşünden bir ay sonra Woods, 2018 Ryder Kupası için Jim Furyk'in yardımcı kaptanlarından biri olarak seçildi. Oynayıp oynamayacağı henüz belli değil...
Amerikalı oyuncu, iki yıldan uzun bir süredir bir PGA Tour etkinliğinde tam saha en iyi derecesi olan 23. sırayı aldıktan sonra hala
Tiger Woods, Torrey Pines'da 2018'in ilk başlangıcından önce medyayla sohbet ederken rahattı. Bu, eski dünya 1 numarasının geçen Ocak ayında aynı yerde yarışı kaçırmasından bu yana PGA Tour'daki ilk tam saha etkinliğiydi.
Woods Nisan 2017'de 2014'ten bu yana dördüncü kez sırt füzyonu ameliyatı geçirdi ancak formda ve sağlıklı görünüyor. Beklentilerinin eskisinden daha düşük olduğunu söylüyor ama yılın ilk büyük turnuvası olan Nisan ayındaki Masters'a hazırlanıyor.
Şu anda 42 yaşında olan Woods, son birkaç yıldır devam eden sırt problemi nedeniyle bazı
Woods Aralık ayında 10 ay aradan sonra umut verici bir geri dönüş yaptı ancak Woods'un hayır kurumuna fayda sağlayan Hero World Challenge'ı kazanan Rickie Fowler kupayı aldı.
Serbestçe ve agresif bir şekilde vuruş yapabilen ve eğilirken hiçbir rahatsızlık hissetmediği görülen Woods'un Hero World Challenge'daki geri dönüşü umut verici işaretler verdi.
Woods, 15 ay aradan sonra 2016'da aynı etkinlikte geri döndü ancak bir ay sonra Dubai'de tekrar bozuldu.
Woods, Nisan ayında geçirdiği dördüncü sırt ameliyatının ardından doktorlar tarafından golf kariyerine devam etmesine izin verildi ve Aralık ayında Bahamalar'daki Hero World Challenge'da geri döndü.
Tiger Woods: Geri dönüş yolunda

"Ben çocukken hiçbir ebeveynin çocuklarını dışarı çıkıp oynamaya teşvik edeceğini sanmıyorum" diyor.

"Git ve ders çalış derlerdi, spor için zaman yoktu" diyor. "Ama bugün ebeveynler eğer okulda iyi değilsen git ve bir şey ol, spor yap, herhangi bir spor yap diyorlar.

"Sporun cazibesi o kadar iyi ve parası o kadar iyi ki, ebeveynler çocukları sporla bir hayat kurabiliyorsa neden olmasın diye düşünüyor. Bu değişim sadece son 15 yılda gerçekleşti."

Kapil'in hem bir kriket efsanesi hem de kıdemli bir golfçü olarak gelecek nesillere ilham vermesiyle, her iki sporun da Hindistan'da gelişmeye devam etmesini bekliyoruz.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu