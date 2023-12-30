Kaos, skandal ve öfke: Barselona önemli bir başkanlık seçimiyle karşı karşıya

Dört üst düzey yetkilinin tutuklanmasından sadece birkaç gün sonra Pazar günü yapılacak olan seçim, kulüp tarihinin tartışmasız en önemli seçimi ve gün geçtikçe derinleşen bir kriz döneminde geliyor.

İspanyol El Mundo gazetesinin bir milyar dolardan fazla olduğunu bildirdiği tarihi borçlar, Barcelona'yı yaz transfer döneminde kadrosundaki en önemli isimlerden bazılarını satmaya zorladı.

Paris Saint-Germain'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetle bir kez daha Avrupa'daki rakiplerinin standartlarının çok altında olduğu kanıtlanan kadronun yeniden inşası, yeni başkanın başını ağrıtan pek çok sorundan sadece biri.

Ancak listenin başında kulübün tılsımlı oyuncusu Lionel Messi'nin geleceği var. Arjantinli oyuncu geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılma isteğini kamuoyuna açıkladı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali giderek azalıyor, bu da kulüp tarihinin en büyük oyuncusunun bu sezon sonunda bedavaya ayrılabileceği anlamına geliyor.

Katalunya Radyosu muhabiri Ernest Macià CNN'e verdiği demeçte "Barcelona için çok, çok, çok milyonlarca borç, tarihin en kötü mali durumu" dedi.

"Saha içinde bunu tartışabiliriz, ancak Şampiyonlar Ligi geldiğinde Barcelona'nın milyonlarca insanın önünde yine kamusal bir intihar gerçekleştirdiği, çok fazla gol yediği ve Messi gibi kulübü seven ve muhtemelen farklı koşullarda Barcelona'da kalmak isteyen oyuncular için bile durumu çok zorlaştırdığı açık.

"Bu noktada Messi'yi gelecek yıl burada görmek kolay değil, ancak bu denklemde araya giren çok ama çok farklı değişkenler var. Sonunda ne olacağını göreceğiz çünkü bu hafta sonu seçimler yapılacak ve bu denklemdeki bir diğer değişken de kimin başkan olacağı."

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Şubat ayında Barcelona bir açıklama yayınlayarak Messi'nin 672 milyon dolarlık kontratının El Mundo' da yayınlanmasının sorumluluğunu "kategorik olarak" reddetti.

Söz konusu kontrat Messi'yi spor tarihinin en çok kazanan sporcusu yapacaktı ve kulüp "bu yayın nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar için" gazeteye karşı yasal yollara başvuracağını söyledi.

Sızıntı, Messi ile Barcelona hiyerarşisi arasındaki gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramadı; zaten Arjantinli oyuncunun eski takım arkadaşı Luis Suarez'e duygusal bir veda konuşması yaparken yönetim kurulunu üstü kapalı bir şekilde hedef almasının ardından gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

Barcelona'nın mali sorunları, kulübün Messi, Pep Guardiola, Andres Iniesta ve Xavi gibi isimleri yetiştiren ünlü La Masia akademisinden oyuncuları A takıma terfi ettirmekten uzaklaşması, bunun yerine büyük transfer ücretleri ve maaşları halihazırda yerleşik yıldızlara harcamayı tercih etmesiyle daha da kötüleşti.

Barcelona'nın 2013/14 sezonundan bu yana transfer ücretlerine 1 milyar dolardan fazla para harcadığı bildiriliyor ve pek çok kişi bu felsefe değişikliğinin kulübün tarihi Camp Nou stadyumunun koltuklarına hala işlenmiş olan 'Bir Kulüpten Daha Fazlası' sloganını aşındırdığına inanıyor.

Tarihi seçimler

Messi ile bile Barcelona'nın geleceği kasvetli görünüyor; onsuz ise işler daha da vahim bir hal almaya başlıyor.

Başkan adaylarından biri de tam olarak bu önermeye bel bağlamış durumda. Üç adaydan biri olan Joan Laporta şu anda seçimin favorisi. 2003'ten 2010'a kadar başkanlık yapan Laporta, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine başkanlık etti.

Önceki döneminde dört La Liga şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 13 büyük kupa kazanan Barcelona, nostaljinin ve birikmiş iyi niyetin bir dönem daha başkanlığı garantilemek için çok önemli olduğunu umuyor.

Macià, "Joan Laporta'nın Leo Messi ve oyunculara daha yakın olduğunu söyleyebiliriz çünkü hikayelerinin ve hayatlarının en güzel anlarını birlikte yaşadılar," diyor.

"Şu anki anketlere göre Joan Laporta birinci sırada. Tartışmalar oldu ve her şey olabilir çünkü pek çok insan posta yoluyla oy kullandı ve tarihte ilk kez bu oyların nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz."

Macia, diğer adaylar Victor Font ve Toni Freixa'nın "oyları bölebileceğini" ve bunun da sonuçta Laporta'ya yarayacağını söylüyor.

Font, Barcelona'nın eski kaptanı Carles Puyol'un desteğini aldı ve başkanlık kampanyasının bir kısmını kulübün efsanesi Xavi'nin geri dönerek yeni teknik direktör olması fikrine dayandırdı.

Freixa ise mevcut baş antrenör Ronald Koeman'a geçen yaz aldığı görevi sürdürmesi için destek verirken, Xavi'nin ilk olarak Barcelona B takımının başına geçmesini öngören uzun vadeli bir planın da ana hatlarını çizdi.

Seçim, çoğu Barcelona taraftarı olan 111,000'den fazla kulüp üyesinin - ya da Katalanca'da 'socis' - oylarıyla belirlenecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 22.811 üye posta yoluyla oy kullanmak isterken, geri kalan 87.479 üye Barselona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa ve Andorra şehirlerinde bulunan altı istasyondan birinde şahsen oy kullanacak.

Macia, Pazar günkü sonuçların kulüp tarihindeki en önemli sonuç olduğuna inanıyor. Aksini düşünmek kesinlikle zor.

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Kaynak: edition.cnn.com