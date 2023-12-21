Kanye West Coachella'dan çekildi

Artık Ye olarak anılan West, Billie Eilish ve Harry Styles ile birlikte Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali'nin başrol oyuncularından biri olacak tı.

Kaynak, West'in Kim Kardashian ile boşanma savaşının ortasında ve "Daily Show" sunucusu Trevor Noah ile yaşadığı tek taraflı kavganın ardından sahne almak istemediğini söyledi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde West, Kardashian ile ortak ebeveynlik sorunları hakkındaki şikayetlerini dile getirmek için sosyal medyayı kullandı.

Gece geç saatlerde sunucunun West'in Kardashian'la kavgasından duyduğu endişeyi dile getirmesinin ardından Noah'ı hedef alan ırkçı bir hakaret paylaştığı için Instagram'dan 24 saatliğine uzaklaştırıldı.

Sanatçılara yakın üç kaynağa göre Ye'nin Pazar günkü Grammy Ödülleri'ndeki performansı da daha sonra"çevrimiçi davranışı" gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Ye etkinliğe katılmamış ancak iki Grammy kazanmıştı.

Her yıl Kaliforniya Indio'daki Empire Polo Club'da iki hafta sonu düzenlenen etkinliğin bu yıl 15-17 Nisan ve 22-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

West daha önce, Eilish'in Travis Scott'ı eleştirdiğini düşündüğü bir yorum yapmasının ardından Coachella'dan ayrılmakla tehdit etmiş, Eilish ise bunu reddetmişti.

CNN'e konuşan bir kaynak, Scott'ın headliner olarak duyurulmamış olmasına rağmen artık West'le birlikte Coachella'da sahne almayacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com