içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Kanye West Coachella'dan çekildi

Sanatçıya yakın bir kaynak Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, Kanye West'in Coachella'ya katılmaktan vazgeçtiğini doğruladı.

 and  Grigoriy Williams
1 dakikada okunur
Kanye West, 2019'da Coachella'da gerçekleştireceği performansı iptal etti..aussiedlerbote.de
Kanye West, 2019'da Coachella'da gerçekleştireceği performansı iptal etti..aussiedlerbote.de

Kanye West Coachella'dan çekildi

Artık Ye olarak anılan West, Billie Eilish ve Harry Styles ile birlikte Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali'nin başrol oyuncularından biri olacak tı.

Kaynak, West'in Kim Kardashian ile boşanma savaşının ortasında ve "Daily Show" sunucusu Trevor Noah ile yaşadığı tek taraflı kavganın ardından sahne almak istemediğini söyledi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde West, Kardashian ile ortak ebeveynlik sorunları hakkındaki şikayetlerini dile getirmek için sosyal medyayı kullandı.

Gece geç saatlerde sunucunun West'in Kardashian'la kavgasından duyduğu endişeyi dile getirmesinin ardından Noah'ı hedef alan ırkçı bir hakaret paylaştığı için Instagram'dan 24 saatliğine uzaklaştırıldı.

Sanatçılara yakın üç kaynağa göre Ye'nin Pazar günkü Grammy Ödülleri'ndeki performansı da daha sonra"çevrimiçi davranışı" gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Ye etkinliğe katılmamış ancak iki Grammy kazanmıştı.

Her yıl Kaliforniya Indio'daki Empire Polo Club'da iki hafta sonu düzenlenen etkinliğin bu yıl 15-17 Nisan ve 22-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

West daha önce, Eilish'in Travis Scott'ı eleştirdiğini düşündüğü bir yorum yapmasının ardından Coachella'dan ayrılmakla tehdit etmiş, Eilish ise bunu reddetmişti.

CNN'e konuşan bir kaynak, Scott'ın headliner olarak duyurulmamış olmasına rağmen artık West'le birlikte Coachella'da sahne almayacağını söyledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Glen Powell ve Sydney Sweeney "Anyone But You" filminde başrolde..aussiedlerbote.de
Toplum

Sydney Sweeney ve Glen Powell 'Anyone But You'da basit bir güneş ve eğlence romantik komedisini ısıtıyor

"Anyone But You", romantik komedilerin bir alt türüne katılıyor; buradaki zorluk çifti bir araya getirmekten çok, onları ayrı tutmanın yaratıcı yollarını bulmak. Avustralya'da geçen bu güneşli eğlence (çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor), senaryo ara sıra aynı şeyi yapsa da alıştırmanın...

 and  Max Becker
Üyeler Herkese Açık
Chris Rock'ın 2022'de Netflix'te Cumartesi günü yayınlanacak yeni bir stand-up gösterisi var..aussiedlerbote.de
Toplum

Chris Rock beş kez o şeyi yüksek sesle söyledi

"Saturday Night Live "daki ilk günlerinden ilk standup gösterisi "Bring the Pain "e ve sonrasında Netflix'teki tarih yaratan canlı etkinliğine kadar Chris Rock'ın komedisi otuz yılı aşkın bir süredir popüler kültürü şekillendiriyor.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu