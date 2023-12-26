Kanye West, birkaç hafta önce de dahil olmak üzere defalarca yaptığı antisemitik açıklamaların ardından İbranice bir paylaşımla Yahudi toplumundan özür diledi

Yasal olarak adını Ye olarak değiştiren sanatçı, İbranice yazdığı mesajı Salı günü Instagram'da paylaştı - yeni müziğini yayınlamasından sadece birkaç gün önce. Gönderi Salı sabahı bir milyondan fazla kez beğenildi.

Ye mesajında "Amacım asla incitmek ya da saygısızlık etmek değildi ve sebep olduğum her türlü acı için derin pişmanlık duyuyorum" dedi. Ye, öğrenmeye ve gelecekte "daha fazla duyarlılık ve anlayış" sağlamaya kararlı olduğunu söyledi ve "kendini telafi etmeye ve birliği teşvik etmek için çalışmaya adadığını" ekledi.

Anti-Defamation League (İftira ve İnkârla Mücadele Birliği) CNN'e gönderdiği açıklamada, "Geniş nüfuzunu ve platformunu kullanarak sayısız zihni kısır antisemitizm ve nefretle zehirleyerek anlatılamaz bir zarara neden olduktan sonra, İbranice bir özür, Yahudi toplumuna ve incittiği herkese telafi etme yolunda uzun bir yolculuğun ilk adımı olabilir" dedi.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş, "Nihayetinde, eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşacaktır, ancak bu ilk pişmanlık eylemi memnuniyetle karşılanmaktadır" diye ekledi.

Ye'nin paylaşımına neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, bu paylaşım "Vultures" başlıklı yeni bir müzik koleksiyonunun beklenen çıkışından önce geldi. Kasım ayı sonlarında Ye ve Ty Dolla $ign Dubai'deki bir gece kulübünde aynı isimli bir şarkı seslendirdi.

West'in performansının bir kaydı, şarkı sözleri nedeniyle eleştirilere yol açtı: "Nasıl antisemitik oluyorum? Az önce Yahudi bir sürtükle yattım."

Müziğin daha sonraki dinleme etkinlikleri, Ye'nin bu ayın başlarında Las Vegas 'taki bir partide yaptığı açıklamalar da dahil olmak üzere daha fazla tartışmaya yol açtı. Yeni müziğin aslında bu ay yayınlanması gerekiyordu ancak Ocak ayına ertelendiği bildirildi ve nasıl dağıtılacağı belli değil.

West'in saldırgan yorumlarla dolu uzun bir geçmişi var

Ye, son yıllarda Yahudi ve Siyah toplumlarına karşı bir dizi saldırgan açıklamada bulundu ve diğer ünlüleri de hedef aldı.

Bir yıldan uzun bir süre önce, Adidas ve Balenciaga gibi büyük şirketler, antisemitik açıklamalar da dahil olmak üzere bir dizi saldırgan eylemin ardından kendisiyle olan bağlarını kopardı.

Adidas, Ye ile olan ortaklığını ilk olarak Ekim 2022'nin başlarında, Anti-Defamation League'in Beyaz üstünlükçü gruplar tarafından kullanılan bir "nefret sloganı" olarak kategorize ettiği "White Lives Matter" ifadesinin yer aldığı bir tişört giymesinin ardından "incelemeye" aldı.

Müzisyenin Twitter hesabı daha sonra "YAHUDİ İNSANLARA ölüm con 3 [sic] yapacağını" söyledikten sonra kilitlendi. Bu, şirketin politikalarını ihlal ettiğini söylediği için Instagram hesabının kısıtlanmasından günler sonra geldi.

Ayrıca bir podcast sırasında antisemit komplo teorilerini tekrarlamaya ve başka saldırgan iddialarda bulunmaya devam etti.

Adidas o ay Ye'nin Yeezy giyim markasıyla olan kârlı ortaklığını "antisemitizme ve diğer her türlü nefret söylemine tolerans göstermediğini" söyleyerek sona erdirdi. Rapçinin yorumlarını "kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Ayrı olarak, bir zamanlar sanatçıya yakın olan birkaç kişi de Ekim 2022'de CNN'e Ye'nin uzun zamandır Adolf Hitler 'den etkilendiğini ve bir zamanlar Nazi liderinin adını bir albüme vermek istediğini söyledi.

Rapçi için çalışan bir iş yöneticisi daha önce CNN'e Ye'nin Hitler'in 1925 tarihli otobiyografik manifestosu "Mein Kampf "ı okumaktan açıkça bahsettiğini ve propaganda kullanımları nedeniyle Nazilere ve Hitler'e "hayranlığını" dile getirdiğini söyledi.

Ye ayrıca Kasım 2022'de Donald Trump ve Beyaz milliyetçi ve Holokost inkârcısı Nick Fuentes ile eski başkanın Mar-a-Lago'daki malikânesinde bir araya geldi.

Ye'nin şu anda yorum almak için aradığı bir reklamcı bulunmuyor. Holding şirketi Ox Paha'nın Kaliforniya'daki dosyalarında da bir telefon numarası ya da e-posta adresi bulunmuyor. Ye'yi ilgisiz davalarda temsil eden bir avukat yorum talebine yanıt vermedi. GOOD Music, Donda Creative ve Donda Academy de dahil olmak üzere geçmişteki işletmelerin web siteleri artık çalışmıyor.

CNN'den Stephanie Becker bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com