Kansas Valisi Laura Kelly Swiftie dönemine girdi

Buna Çarşamba günü elinde "Vali Kelly'nin Eras Çalma Listesi" başlıklı bir CD tutarken çekilmiş fotoğrafını tweetleyen Kansas Valisi Laura Kelly de dahil. Kapağın Swift'in "Eras Tour" logosu gibi tasarlandığı ve Kansas eyaletini temsil eden simgeler içerdiği görülüyor.

"Artık @taylorswift13 Kansas'ta daha fazla zaman geçiriyor - teşekkürler @tkelce! - korkusuz ekibim artık her şeyi bir kenara bırakıp onun müziğini düzgün bir şekilde dinlememin zamanının geldiğini düşündü," diyen Kelly'nin eski adı Twitter olan X'teki yazısı Kansas City Chiefs oyuncusu - ve Swift'in erkek arkadaşı - Travis Kelce'ye de bir gönderme içeriyor.

Vali Kelly ayrıca yakın zamanda oynanan bir Chiefs maçında kendisine bir dostluk bileziği verildiğini paylaştı ve ekibinin kendisi için oluşturduğu 16 şarkılık parça listesini açıkladı. Listede "Champagne Problems," "Shake it Off," "King of my Heart" ve "All Too Well" gibi şarkılar yer alıyor.

CNN daha fazla yorum için Vali Kelly'nin ofisine ulaştı.

Swift, ilk kez Eylül ayında Arrowhead Stadyumu'nda şimdiki erkek arkadaşı Kelce'in futbol maçını izlemeye geldiğinden beri Ayçiçeği eyaletinde bolca vakit geçiriyor.

"Karma" şarkıcısı o zamandan beri Kelce'i desteklemek için birçok Chiefs maçına katıldı ve sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda görüldüğü gibi bazı maçlardan sonra partilerde görüldü.

Kelce'nin maçlarına katılımı Kansas City ile sınırlı kalmadı. Şarkıcı ve babası Scott Swift, Pazar günü Chiefs'in New England Patriots ile oynadığı maçı izlemek için Gillette Stadyumu'ndaydı ve Boston taraftarları bile yıldız oyuncuyu görmekten heyecan duydu.

Kelce, kardeşi Jason ile birlikte sunduğu " New Heights" podcast'inin Çarşamba günkü bölümünde "Taylor'ı maçta gösterdiler ve demek istediğim, tüm bir ev sahibi takım taraftarının karşı takımın renklerini giyen biri için çıldırdığını göremezsiniz - sadece bu kızın ne kadar harika olduğunu gösteriyor" dedi.

Patriots baş antrenörü ve NFL ikonu Bill Belichick bile Eylül ayında Kelce ve Swift'in romantizmine ağırlık vererek "Travis Kelce'in kariyerinde pek çok büyük yakalayışı oldu. Bu onun en büyüğü olacak."

Hem Kansas Valisi hem de Patriots baş antrenörü Swiftie dönemlerindeyse Swift'in bu ülkede bir etkisi olduğunu biliyorsunuz.

