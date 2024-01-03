Kansas City Chiefs taraftarları Buffalo Bills'e karşı playoff zaferinin ardından New York çocuk hastanesine 178.000 dolar bağışladı

Chiefs taraftarları Salı günü New York Buffalo'daki Oishei Çocuk Hastanesi'ne 13'er dolarlık bağışlarda bulunmaya başladı. 13 dolarlık bağışlar Chiefs'in maçı uzatmaya götürmek için yaptığı 13 saniyelik atışı temsil ediyordu.

Hastane, Çarşamba günü itibariyle yaklaşık 9.800 bağışçıdan toplam 178.000 $ bağış toplandığını duyurdu.

Hastane, "Hepinize teşekkür ederim!" diye tweet attı. "Bu bağışlar devam eden ihtiyaçlara yardımcı oluyor ve ekibimizin WNY'deki [Batı New York] çocuklara bakacak araçlara, eğitime ve programlara sahip olmasını sağlıyor."

Chiefs Pazar günü AFC Şampiyonluk maçında Cincinnati Bengals ile karşılaşacak.

Bills Mafyası, maçlardan sonra çeşitli nedenlerle, bazen de bir noktaya dikkat çekmek için bağış yapmasıyla biliniyor. CNN'e bağlı WKBW'ye göre Aralık ayında Bills Mafyası, Tampa Bay Buccaneers'a karşı 33-27'lik uzatma mağlubiyetinin ardından Buffalo'daki kar amacı gütmeyen VIA: Görme Engelli İlerlemesi'ne 17 dolar bağış yapmaya başladı.

Bağışlar, taraftarların "Tampa Buccaneers'a karşı, (Bills'in geniş alıcısı) Stefon Diggs'e son bölgede iki düdük çalınması da dahil olmak üzere, yanlış düdük çaldığını" düşündükleri hakemleri trollemenin bir yolu olarak yapıldı.

Ocak 2021'de Bills, AFC bölüm turunda Baltimore Ravens'ı 17-3 mağlup etti. Mafya galib iyeti Ravens'ın oyun kurucusu Lamar Jackson'ın en sevdiği yardım kuruluşu olan Blessings in a Backpack'e bağış yaparak kutladı çünkü Jackson maç sırasında sakatlanmıştı.

CNN'e bağlı WLKY'ye göre bağışların toplamı en az 75,000 dolar.

CNN'den Ben Morse bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com