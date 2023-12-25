Kanocu Dane Jackson şelaleden 300 metre aşağı indikten sonra 'Böyle bir şey yok' diyor

Amerikalı, alametifarikası olan pembe kanosunu dünyanın en ücra şelalelerinden bazılarına götürdü, ancak Meksika'daki Santo Domingo Gorge ile karşılaştırıldığında çok azının dünyanın en dik, akarsu bölümüne ev sahipliği yaptığını söylüyor.

Güneydeki Chiapas eyaletinde bir ormanın derinliklerine gömülmüş olan bu dört sıkışık şelale, Jackson gibi kanocular için cennet olduğu kadar tehlikeli de olduğundan medeniyetten oldukça uzak.

Mart ayında beyaz su bölümünü indikten birkaç hafta sonra CNN Sport'a "Var olduğuna bile inanamadığınız bölümlerden biri" diyor.

Koşu 0,2 mil içinde 300 fitten fazla alçalıyor ve dört bölüme ayrılıyor: Angel Wings, The Dome, Toboggan ve Raw Dog.

İlk ikisi en yüksek ve dolayısıyla en zorlu olanları; Angel Wings yaklaşık 80 feet alçalıyor ve neredeyse doğrudan 85 feet'lik The Dome'a çıkıyor.

Jackson, "Çok benzersiz bir şekle sahipler" diyor, "özellikle de ilk iki şelale - birbirlerine çok yakınlar, bu da ilk büyük, daha zorlu şelaleden diğerine neredeyse hiç zaman olmadığı anlamına geliyor.

"Gerçekten hat üzerinde olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor, bu yüzden o şelalenin etrafında olabildiğince fazla güvenlik önlemi almaya öncelik verdik."

Bu güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak Jackson ve ekibi su seviyelerini kontrol etti ve çevredeki alanı inceledi, ardından herhangi bir terslik olması durumunda çıkarma işlemine yardımcı olmak için nehrin her iki tarafına halatlar yerleştirdi.

Özellikle de en yakın hastane arabayla yaklaşık iki saat uzaklıkta olduğu için tüm bölüm yüksek risk taşıyor. Bir şelale doğrudan diğerine akarken, inişin tepesindeki küçük bir hata bile daha sonra sorun yaratabilir.

Jackson ve arkadaşı Bren Orton, Jackson'ın temsilcisine göre, bu kadar büyük şelalelerin birbirine bu kadar yakın olmasının potansiyel olarak tehlikeli olması nedeniyle, tüm diziyi tamamlayan yalnızca dördüncü ve beşinci kişiler oldu.

Rush Struges, Rafa Ortiz ve Evan Garcia 2013 yılında şelaleleri yukarıdan aşağıya koşan ilk kişilerdi.

"Burası çok uzak bir nokta," diyor Jackson, "bu yüzden hem koşma kararınıza hem de orada size yardım edecek insanlara gerçekten güvenmeniz gerekiyor."

29 yaşındaki Jackson, 2013'ten bu yana dört serbest stil dünya şampiyonluğu kazanarak uluslararası alanda yarışırken olduğu kadar izole bir vadide kano yaparken de rahat.

Üç yıl önce Şili'deki 134 metrelik Salto del Maule şelalesine inerek tarihteki en yüksek ikinci şelale inişini gerçekleştirdi ve bu deneyimi "yeryüzünden düşmeye" benzetti.

Jackson'ın spordaki başarıları, aile geçmişi göz önüne alındığında belki de tamamen şaşırtıcı değil. Babası Eric, Olimpik bir kanocu ve serbest stil dünya şampiyonuydu; kız kardeşi Emily de dünya şampiyonlukları kazandı.

Ancak bu durum, Jackson'ın Santo Domingo Boğazı'na inişi de dahil olmak üzere büyük bir projeye giriştiğinde ailesinin endişelenmesini engellemiyor.

Jackson, "Babam profesyonel bir kanocu, kız kardeşim profesyonel bir kanocu, annem her adımda yanımda oldu," diyor. "Özellikle annem ve kız kardeşimin böyle büyük şeyler yapmamdan hoşlanmadıklarını düşünüyorum.

"Genelde ne olduğunu, ne yaptığımı onlara sonradan haber veriyorum. İşler yolunda gittiğinde her zaman çok mutlu oluyorlar."

Jackson'ın Santo Domingo Boğazı'ndaki son mücadelesinin sunduğu tehlikelerin ortasında, kanoya ilk etapta neden aşık olduğunu da hatırlattı.

"Bunu iyi ve güvenli bir şekilde yapmak ve arkadaşlarınızla birlikte en dipte olmak?" diyor. "Bunun gibisi yok."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com