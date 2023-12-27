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Kanlı ve yarı çıplak: Posterlerde Shakespeare'in 400 yılı

"Shakespeare'i Sunmak" 55 ülkeden 1.100 seçkin posteri sergiliyor

23 Nisan, Ozan'ın ölümünün 400. yıl dönümü

Ozan, eserlerini sahneye taşımaları için tiyatro topluluklarına ilham verdiği gibi, vizyon sahibi tasarımcı ve sanatçıları da bu eserleri tanıtmak için cesur ve akılda kalıcı posterler yaratmaya teşvik etmiştir.

Princeton Architectural Press tarafından kısa süre önce yayımlanan "Presenting Shakespeare", 55 ülkeden 1.100 afişi bir araya getirerek bu sanatçılara ışık tutuyor.

Yönetmen Juliet Taymor kitabın girişinde şöyle yazıyor: "Yönetmen ve sahne tasarımcısı gibi, afiş sanatçısı da Shakespeare'in şiirinde, hem söz hem de eylemle sunulan fantastik ve grafik imgelerinde ve ayrıca oyunun kapsayıcı siyasi, psikolojik ve felsefi temalarında simgesel ipuçları arar."

Birlikte seçilen posterler, küstah Batı karikatüründen (Hunter S. Thompson'ın favorisi Ralph Steadman'ın bir illüstrasyonu da dahil) Pop Art'a, Sovyet dönemi minimalizminden kavramsal fotoğrafçılığa kadar her önemli sanatsal akımı ve tarzı kapsıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki yapımlardan en yaratıcı, kışkırtıcı ve şaşırtıcı afişler için yukarıdaki galeriye göz atın.

Mirko Ilic ve Steven Heller tarafından hazırlanan"Presenting Shakespeare" (Princeton Architectural Press) şimdi çıktı.

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Kaynak: edition.cnn.com