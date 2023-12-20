Kanal, 2 haber ekibinin bir görevden dönerken helikopter kazasında öldüğünü açıkladı

" CNN'e bağlı WPVI internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Jersey Shore'daki bir görevden dönerken düşen helikopterde haber ekibimizden bir pilot ve bir fotoğrafçı bulunuyordu. "Her iki mürettebat da hayatını kaybetti."

WPVI, "Kaza hakkında aile üyelerine bilgi verilmeye devam edildiği için şu anda mürettebat üyelerinin isimlerini açıklamıyoruz" dedi.

Kaza akşam saat 8'den sonra New Jersey'in Washington Kasabasında meydana geldi. WPVI, "Helikopter düştüğünde en son Wharton Eyalet Ormanı üzerinde havadaydı" dedi.

Philadelphia merkezli haber kuruluşu, New Jersey Eyalet Polisi'nden askerlerin kaza bölgesini tespit ettiğini söyledi.

CNN bilgi için New Jersey Eyalet Park Polisi ile temasa geçti.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com