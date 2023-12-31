Kanadalı yüzücü Mary-Sophie Harvey Dünya Su Sporları Şampiyonasında kendisine ilaç verildiğini söyledi

Kadınlar 4x200m Serbest Bayrak yarışında bronz madalya kazanan yüzücü, "yarışmamı kutladığımı" hatırladığını, ancak daha sonra "tek bir şey hatırlayamadığım dört ila altı saatlik bir süre" geldiğini söyledi.

Ertesi sabah uyandığında takım menajeri ve doktorunun başucunda olduğunu söylüyor.

Çarşamba günü Instagram 'da "Hiç bu kadar utanmamıştım" diye yazan sporcu, olayın ardından "yargılanma" yaşadığını da sözlerine ekledi.

Kaburga burkulması ve beyin sarsıntısı geçirdiğini ve vücudunda "bir düzine çürük" bulunduğunu söyleyen Olimpiyatçı, arkadaşlarının bunun muhtemelen baygınken onu taşımak zorunda kalmalarından kaynaklandığını söylediğini belirtti.

Çürüklerin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

"Sonunda hastaneye gittim ve burada doktorlar ve psikologlarla görüştüm. Beni test ettiler ve ellerinden gelen en iyi şekilde tedavi ettiler" dedi.

"Bana bunun düşündüğümüzden daha sık olduğunu ve bir kaburga burkulması ve küçük bir beyin sarsıntısıyla bu durumdan kurtulduğum için bir bakıma şanslı olduğumu söylediler.

"Bu, sahip olduğum korkuların bazılarını tedavi etmeme yardımcı oldu ama ne yazık ki hepsini değil" dedi.

Yüzücü, benzer vakaların "tehlikeli bir şekilde arttığı" konusunda uyarıda bulundu ve içki sıçramasıyla ilgili haberlerin birkaç ekran görüntüsünü paylaştı.

"Bunu okuyan herkese, lütfen dikkatli olun" diye yazdı.

CNN daha fazla yorum için Harvey'e ulaştı. Olayı polise bildirip bildirmediği belli değil. Olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğine değinmiyor.

CNN yorum için Swimming Canada'ya ulaştı. CBC'ye göre bir sözcü Kanada Basınına bir açıklama yaptı.

Swimming Canada sözcüsü Nathan White, The Canadian Press'e gönderdiği e-postada "Budapeşte'den ayrılmadan önceki gece bir olay yaşandığının farkındayız" dedi. "Takım personeli olayın farkına varır varmaz Mary'ye sahadaki takım doktorumuz tarafından mükemmel bir tıbbi tedavi uygulandı ve eve dönmesine izin verildi.

"Personelimiz dönüşünden bu yana Mary ile temas halinde ve kendisine destek sunuyoruz. Durumla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ve dosya bağımsız Güvenli Spor yetkilimize iletildi."

Dünya yüzmesinin yönetim organı FINA, "medyada çıkan son derece üzücü haberlerden" haberdar olduğunu ve Harvey'in sağlığı konusunda "derin endişe" duyduğunu söyledi.

"Swimming Canada ve Yerel Organizasyon Komitesi ile temas halindeyiz. FINA 2021 yılında sporcuları korumaya yönelik geniş çaplı tedbirler almıştır ve konuyu daha detaylı araştırmak üzere bir Bağımsız Soruşturma Görevlisi atanacaktır." dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com