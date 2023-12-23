Kanada hava yolculuğu için aşı zorunluluğunu duyurdu

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra Cuma günü düzenlediği sanal basın toplantısında aşı zorunluluğunun "tüm ticari hava yolcularını, eyaletler arası trenlerde seyahat eden yolcuları ve yolcu gemileri gibi geceleme imkanı olan büyük deniz taşıtlarındaki yolcuları kapsadığını" söyledi.

Kanada hükümeti ayrıca tüm federal çalışanların Ekim ayı sonuna kadar tamamen aşılanmasını zorunlu kılacak.

Basın toplantısında konuşan Kanadalı bakanlar, ekonominin daha fazla sektörünü güvenli bir şekilde yeniden açmaya çalışırken diğer işverenlere ve Kanadalılara "örnek olmak" istediklerini belirtti.

Duyurunun ardından bir açıklama yapan Air Canada, yeni yetkiyi desteklediğini ve bunun güvenli seyahat için bilime dayalı prosedürlerle uyumlu olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Air Canada zorunlu aşılarla ilgili bugünkü duyuru hakkında daha fazla ayrıntı beklemekle birlikte, havayolu çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm Kanadalıların sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik gelişen önlemlerde ileriye doğru atılmış hoş bir adımdır" denildi.

Kanada kısa bir süre önce, bu hafta aşılanmış Amerikalılarla başlayarak, uluslararası tatil amaçlı seyahat edenlerin sınırlarından geçmesine izin vermeye başladı. Eylül ayı başında Kanada'ya gelen diğer aşılı uluslararası ziyaretçilere de isteğe bağlı seyahat hakkı tanınması planlanıyor.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Cuma günü CNN'den Pamela Brown'a yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda İç Güvenlik Bakanlığı'nın iç hat uçuşlarında havayolu yolcularına aşı zorunluluğu getirmeyi düşünmediğini söyledi.

Mayorkas konuyla ilgili sorular üzerine "Şu anda böyle bir şey yok" dedi.

En az iki ABD'li havayolu yöneticisi, yurt içi seyahatlerde aşı zorunluluğu getirilmesini beklemediklerini söyledi.

United Airlines CEO'su Scott Kirby Çarşamba günü yaptığı açıklamada "bu bir hükümet meselesi, ancak yurt içinde olmayacağından şüpheleniyorum" derken Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian da Mayıs ayında hemen hemen aynı şeyi söylemişti.

Kirby, bazı uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğu getirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Aşı gerekliliklerinde 'bir evrim'

Kanada dünyadaki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olmasına rağmen - 12 yaş üstü uygun Kanadalıların %71 'i tamamen aşılanmış durumda - aşılama oranları son haftalarda düşüşe geçti.

Başbakan Justin Trudeau geçtiğimiz aylarda aşı zorunluluğunun gerekli olduğuna inanmadığını söylemişti.

Bakanları Cuma günü bu konuda geri adım attılar ve yeni bilimsel veriler ışığında tutumlarının "hükümetin duruşunun bir evrimi" olduğunu söylediler ve bu yeni politikanın Kanadalıların aşılanması için bir teşvik olduğunu eklediler.

Bakanlar, aşıyı reddetmek için belgelenmiş tıbbi nedenleri olanların muaf tutulacağını, ancak yetkiye rağmen aşı olmayı reddeden çalışanlara ne olacağı konusunda kategorik olmadıklarını söyledi.

"Kanadalıların ne istemediğini biliyor musunuz? Kanadalılar sokağa çıkma yasaklarına geri dönmek istemiyor. Kanadalılar seyahat kısıtlamalarına geri dönmek istemiyor. Kanadalılar hayatlarına devam etmek ve mümkün olan en kısa sürede normale dönmek istiyorlar. Ve biliyorsunuz ki Kanadalıların genel sağlık ve güvenliğini korumak söz konusu olduğunda hükümetin düzenleyici bir rol oynaması alışılmadık bir durum değil."

Bu ulusal çapta uygulanacak geniş kapsamlı bir politika olmakla birlikte, Kanada'nın pek çok eyaletinde şu anda sağlık ve eğitim çalışanlarının istihdam koşulu olarak tamamen aşılanması gerekmiyor.

Kanadalı kamu sağlığı yetkilileri Perşembe günü, ülkenin dördüncü bir Covid-19 dalgasının pençesinde olduğunu ve virüsün "güçlü bir diriliş" gösterdiğini doğruladı.

Kanada'da aktif Covid vakaları sadece iki hafta içinde iki katına çıktı ve hastaneye yatışlar sadece geçen hafta %10'dan fazla artış gösterdi.

CNN'den Marnie Hunter ve Geneva Sands bu habere katkıda bulundu: Yolcular 22 Şubat 2021'de Vancouver, British Columbia'daki Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda Covid-19 testlerini yaptırdıktan sonra ayrılıyor. (Fotoğraf: Mert Alper Derviş/Anadolu Ajansı via Getty Images)

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Kaynak: edition.cnn.com