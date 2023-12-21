Kanada bazı gelişlerde zorunlu karantinayı hafifletecek

Hükümet tarafından kabul edilen koronavirüs aşısının tamamını olan Kanadalılar ve daimi ikamet edenler, 5 Temmuz gece yarısından hemen önce, girişte Covid testleri negatif çıkarsa izolasyondan erken çıkabilecekler.

Federal yetkililer tarafından Pazartesi günü duyurulan bu hamle, hem Kanada'ya dönen zorunlu olmayan yolcular için uygulanan iki haftalık karantinanın hem de birkaç ay önce uygulanan otel karantinasının sonunu getirecek.

Politika değişiklikleri, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tamamen aşılanmış yabancı uyruklular için geçerli değildir.

ABD, Kanada sınırı en az 21 Temmuz'a kadar yabancı uyruklulara ve zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacaktır.

"Sınırın her iki tarafında da gerekli dikkat ve özenle hareket ediyor ve sınır tedbirlerini hafifletmeye başlarken halk sağlığı uzmanlarımızın tavsiyelerini dikkate alıyoruz.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair Pazartesi günü Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, "Ancak açıkça görülüyor ki henüz o noktada değiliz ve yapacak çok işimiz var ve bunun Kanadalıları bu aşıları yaptırmaya devam etmeye teşvik etmek için bir başka fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Karantinaya girmemek için yolcuların seyahatten en az 14 gün önce tam aşı olduklarını kanıtlamaları ve Kanada'ya girdikten sonraki 72 saat içinde negatif Covid-19 PCR testi yaptırmaları gerekecek.

Giriş yapan herkesin Covid-19 test sonuçları negatif çıkana kadar evde kendi kendini izole etmesi gerekecektir.

Pazartesi günü itibariyle Kanada Halk Sağlığı Ajansı, uygun Kanadalıların %75'inden fazlasının en az bir doz aşı aldığını ve uygun sakinlerin %20'sinden fazlasının tamamen aşılandığını bildirdi.

Federal yetkililer, Kanada'daki aşılama hızı göz önüne alındığında bunu yeniden açılmanın "ilk aşaması" olarak nitelendirdi.

Karantina kısıtlamalarının hafifletilmesi, henüz aşı olmaya uygun olmayan çocuklar için geçerli değildir; bu da 12 yaşın altındakilerin 14 günlük izolasyon süresini evde tamamlamaları gerekeceği anlamına gelmektedir.

Basın toplantısında konuşan Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, "Araştırma ve bilim açıkça gösteriyor ki çocuklar Covid-19 ile hastalanabilir ve Covid-19'u bulaştırabilirler ve aşıların 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına izin verilmediği için maalesef çoğu çocuk aşılanmayacaktır" dedi.

"Bu nedenle, bilim insanları ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan ekibin tavsiyesi, Kanadalıları ithal bir Covid-19 vakasıyla temastan korumak için 12 yaşın altındaki çocukların karantinaya alınması gerektiğidir."

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Kaynak: edition.cnn.com