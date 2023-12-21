Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nın yapılacağı yer konusunda anlaşmazlık yaşanıyor

Kamerun turnuvaya altı şehirde ev sahipliği yapıyor ancak güvenlik en çok 2017'de patlak veren savaştan bu yana silahlı saldırılarla sarsılan tropikal Atlantik kıyısındaki Limbe'de tehdit altında.

Silahlı grupların Ambazonia adında ayrılıkçı bir devlet kurmaya çalıştığı çatışma en az 3.000 kişinin ölümüne ve yaklaşık bir milyon kişinin kaçmak zorunda kalmasına neden oldu.

Ayrılıkçıların el yapımı patlayıcı kullanımını arttırmasıyla şiddet bu yıl daha da kötüleşti.

Yerel gazeteci Honore Kuma, "Korkum... diğer bölgelerde son zamanlarda meydana gelen bombalı saldırıların... bu AFCON döneminde yaygın bir fenomen olabileceği" dedi.

Güvensizlik turnuvanın karşı karşıya olduğu sorunlardan sadece biri. Stadyumların hazırlığı ve Omicron Covid-19 varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler de son haftalarda manşetlere taşındı.

Limbe'deki Omnisport Stadyumu Tunus, Mali, Moritanya ve Gambiya'dan oluşan F Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak. Grubun ilk maçı 12 Ocak'ta Tunus ve Mali arasında oynanacak.

F Grubu antrenmanlarının bir kısmının yapılacağı yakınlardaki bölgesel başkent Buea, Kasım ayında biri 11 öğrencinin yaralandığı bir üniversitede olmak üzere iki patlamayla sarsıldı.

Yetkililer güvenlik planlarını gizli tuttu ancak F Grubu maçlarında herhangi bir aksama olmayacağı sözünü verdi.

Silahlı polisler, jandarmalar ve askerler şimdiden önemli kavşaklarda konuşlanmış durumda. Şehre giden yollarda kontrol noktaları oluşturuldu.

"AFCON çok iyi koşullarda gerçekleşecek. Endişe edilecek bir durum yok," diyor Limbe ve Buea'yı kapsayan Fako bölgesinin üst düzey yetkilisi Emmanuel Ledoux Engamba.

Ayrılıkçı çatışma 2016 yılında İngilizce konuşulan kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde, öğretmen ve avukatların Fransızca konuşulan ulusal hükümet tarafından marjinalleştirildiklerini düşünerek protesto gösterileri düzenlemesiyle başladı.

Güvenlik güçlerinin şiddetli baskısı hareketi radikalleştirdi. Bölgenin ormanları ve kakao tarlaları arasında silahlı gruplar oluştu.

Limbe taraftar akınına hazırlanırken, bazı bölge sakinleri futbola odaklanmadıklarını söyledi.

"Kardeşlerim Anglofon krizi yüzünden acı çekerken ben nasıl eğleneceğim? Her gün ölüyorlar," diyor Limbe stadyumu yakınlarında yaşayan 33 yaşındaki Roland.

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Kaynak: edition.cnn.com