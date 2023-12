Kameranın her iki tarafında da bir moda aşk hikayesi

Kameranın dışından bakan ve izleyiciye kim ya da ne olduğunu merak ettiren model, eski Amerikan Vogue kreatif direktörü Grace Coddington; kameranın arkasında ise moda fotoğrafçısı ve film yönetmeni Willie Christie var.

Fotoğraf, Christie'nin Coddington'ın daha önce görülmemiş pek çok çekiminden sadece bir tanesi. 1970'lerde Christie, British Vogue'da moda editörü olarak çalışırken çekilmiş. Bu dönem Christie'nin kariyerinin başlangıcına ve aşklarının doruk noktasına işaret ediyordu. Christie'nin yeni kitabı "A Very Distinctive Style: O Zaman ve Şimdi" adlı yeni kitabında, kişisel arşivlerinin yanı sıra editoryal çalışmalar, kampanyalar ve David Bowie, The Rolling Stones, Pink Floyd ve daha fazlası gibi rock 'n' roll yıldızlarıyla yaptığı işbirliklerinden oluşan dinamik bir çalışma koleksiyonu.

"O sıralar vintage kıyafetlere ve bunun gibi şeylere çok meraklıydım ve elbisenin sevdiğim bir romantizmi vardı. Bu da (Christie'nin) yakalamakta gerçekten çok iyi olduğu bir şeydi," diyor Coddington CNN'e verdiği bir telefon röportajında.

"Onun kariyeri ve benim kariyerim açısından hayatlarımız birbiriyle çok iç içe geçmişti... ve bu resim bana bunu hatırlatıyor. Hayatımın çok güzel bir dönemiydi" dedi.

Moda endüstrisi sevimli bir buluşma

Christie ve Coddington ilk kez 1970'lerin başında British Vogue için yaptıkları bir görev sırasında tanıştılar. Coddington, Christie'nin kitabının önsözünde, Christie'nin o zamanlar "dönemin en çok aranan moda fotoğrafçısı" olan Clive Arrowsmith'in asistanı, Coddington'ın ise yayının kıdemsiz moda editörü olduğunu yazıyor.

Bütçenin sadece iki otel odasına yetmesi ve Arrowsmith'in o dönemki kız arkadaşı model Ann Schauffuss ile bir odayı paylaşmak istemesi nedeniyle Coddington, Christie ile çekimi çevreleyen günleri, paylaştıkları odanın etrafında garip bir şekilde dolaşarak, mahremiyet için birbirlerinin etrafında dans ederek ve banyoda ayrı ayrı giyinerek geçirdiklerini hatırlıyor.

İlk randevuları aslında birkaç yıl sonra, Coddington'ın kendisine iki bilet verilen bir yardım balosu için artı bir randevuya ihtiyaç duyduğu zaman gerçekleşmiş - Christie, kendisinin ve asistanı Patricia McRoberts'ın (Christie'nin önceki kız arkadaşı) o sırada tanıdığı smokinli tek erkekmiş.

Sadece birkaç hafta sonra birlikte yaşamaya başlamışlar.

Christie, Coddington'ı ilk kez fotoğrafladığını hatırlıyor - 1973 yılında Londra gazetesi "The Evening Standard" için yapılan bir çekim. Gazete Coddington hakkında bir makale yazmak istiyordu ve Coddington da bunu ancak Christie'nin fotoğrafları çekmesi koşuluyla kabul etti.

Christie CNN'e verdiği demeçte, "O çekimden önce korku doluydum, çünkü her ne kadar birlikte yaşıyor olsak da, onu ilk kez fotoğraflamak zorunda olduğum gerçeği beni endişelendiriyordu" dedi. "Çünkü bu ilişkimizde büyük bir kusur haline gelebilirdi - 'Aman Tanrım, benim fotoğrafımı çekemez, onunla daha fazla kalamam' diye düşünebilirdi."

Neyse ki çekim büyük bir başarıyla sonuçlandı. O andan itibaren Coddington ve Christie durdurulamaz bir ekip oldular ve kendi kişisel fotoğraf çekimlerinin yanı sıra editoryal siparişler için de fikirler geliştirdiler - Christie görselleştirirken Coddington da styling yapıyordu. CNN'e verdiği demeçte Christie, Coddington'da "mükemmel işbirlikçisini" ve "ilk ilham perisini" bulduğunu söyledi.

İlk Vogue işbirliği 1974'te, model Marie Helvin'in bir kabare şarkıcısı olarak sahnelendiği ve göz alıcı gece elbiselerinden oluşan bir koleksiyon giydiği 1940'ların gece kulübü sahnesinin yaratılmasıyla gerçekleşti. (Piyanisti ise çekimin kuaförüydü ve Christie'nin kendi beyaz Saint Laurent takımını giymişti).

Filmde romantizm

Coddington, ikilinin hafta sonlarını sık sık Christie'nin annesinin Wantage, İngiltere'deki büyük şehir Londra'nın karmaşasından uzak evinde geçirdiklerini hatırlıyor. Özellikle bir seferinde, 1975 Noel'inden hemen önce, Berkshire Downs'a doğru yürüyüşe çıkmışlardı - Coddington eski elbisesi ve geniş kenarlı şapkasıyla, Christie ise fotoğraf makinesi, Honda jeneratörü ve tek bir stüdyo ışığıyla.

Coddington'ın tarlada durduğu görüntüde Christie, sık sık izlediği eski siyah-beyaz filmlerden, örneğin bir edebiyat klasiği olan "Uğultulu Tepeler "in uyarlamasından esinlenerek bir aşk hikayesi anlatmak istiyordu. Christie, "Bozkır ve tepeler, hepsi ıssız ve yalnız," diye açıkladığı estetiği yeniden yaratmayı umuyordu. "Ve biliyorsunuz, kadınlar reddediliyor ve erkekler iğrençleşiyor."

Coddington'ın yan tarafında, Christie'nin çabucak "bir araya getirdiği", mükemmel bir şekilde kusurlu ahşap bir tabela direği duruyor; Christie, eserin vintage görünümüne ve hikaye anlatma yönüne katkıda bulunmak için bir dekor olduğunu söyledi. Coddington tek bir stüdyo ışığıyla aydınlatılırken, İngiliz fırtınalı bulutlarından oluşan fonun "dramatik bir etki" kattığını söyledi.

"Orada bir özlem var, çünkü romantizm kaybetmek, kazanmak, kaybetmektir. İnsanlar bir araya gelir ve ayrılırlar ve sonra da karşılıksız aşk vardır," diyor Christie.

Christie, Coddington ve Christie'nin 1976 yılında, "Fransa'nın Derval kentinde harika bir deniz kenarı düğünüyle" evlendiklerini hatırlıyor. Ancak 1978'de ayrıldıklarını ve Coddington'ın "kalbinin kırıldığını" söyledi. Christie film kariyerine odaklanmaya başlamış, reklam filmleri çekmeye, müzik klipleri yönetmeye ve senaryolar yazmaya koyulmuştu - ve Christie'nin itiraf ettiğine göre başka bir kadın daha vardı.

Coddington Calvin Klein için çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve daha sonra 1988 yılında American Vogue'un kreatif direktörü oldu. Daha sonra şimdiki partneri Didier Maligein ile evlendi; Christie 1991 yılında şimdiki partneri Amanda Nimmo ile evlendi ve birlikte iki çocukları var.

"A Very Distinctive Style" için kapak resmi: O Zaman ve Şimdi"

Christie bugünlerde İngiltere'de yaşıyor olsa da, New York'a yaptığı seyahatlerde Coddington ile sık sık bir araya geliyor. Coddington ve Christie 19 Ekim'de New York'taki Fashion Institute of Technology'de Christie'nin yeni kitabı üzerine birlikte konuştular.

Coddington konuşma sırasında Christie'ye "Fotoğrafını çektiğiniz herhangi bir model ya da oyuncudan etkilenip etkilenmediğinizi sormam gerekiyor" diye sordu.

Christie, "Ben sizden etkilendim," diye cevap verdi.

"Willie Christie: çok farklı bir tarz: O Zaman veŞimdi" adlı kitabı şimdi temin edebilirsiniz.

Kaynak: edition.cnn.com