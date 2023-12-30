Kaliforniya'nın Los Padres Ulusal Ormanı'nda mahsur kalan sürücüyü el feneri kurtardı

Ventura County Şerif Ofisi Cuma günü yaptığı basın açıklamasında 65 yaşındaki sürücünün bu hafta başında kurtarıldığını söyledi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, Salı günü Lockwood Valley'deki şerif karakolundaki memurların Grande Valley bölgesinde bir kış kapısının arkasında kilitli kalan bir sürücü hakkında çağrı aldıkları belirtildi. Bir şerif yardımcısı ve bir memur olaya müdahale ederek sürücünün kapalı alandan çıkmasına izin verdi.

Sürücünün kapının arkasında daha fazla araç olduğunu söylemesi üzerine yetkililer bölgede arama yaptı.

"Otoyoldan yaklaşık 10 mil uzakta, sevk memuru uzakta zayıf bir ışık fark etti ve yardımcısına işaret etti. Arabayı kaynağa doğru sürdüler ve ışığın 65 yaşında bir erkek şahıs tarafından tutulan bir el feneri olduğunu keşfettiler."

Yetkililer, Phoenix, Arizona'dan Brent Lendriet olarak tanımlanan adamın ıslak kıyafetler giydiğini ve yetersiz beslenmiş göründüğünü söyledi. Müdahale ekiplerine aracını dört gün önce kilitli kapının etrafında sürdüğünü ve sonunda sıkıştığını söyledi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, müdahale ekiplerinin Lendriet'i tedavi ettiği ve bölgeden güvenli bir yere götürdüğü belirtildi. Sonunda aracına geri götürüldü ve polis memurları otoyola geri dönmesine yardımcı oldu.

Haber bülteninde, "Sevk memurunun ışığı fark etmesindeki dikkati olmasaydı, şahıs yiyeceksiz, susuz ve tahmin edilen sıfırın altındaki sıcaklıklarda daha uzun süre hayatta kalamayabilirdi" denildi.

Kurtarma, Kaliforniya'da yaşanan şiddetli fırtına, sel ve kar yağışından günler sonra gerçekleşti.

Yetkililer ziyaretçilere kapalı veya kilitli kapıların güvenlik için yerinde olduğunu ve "bunların etrafından dolaşmanın hayatları tehlikeye atabileceğini" hatırlattı.

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Kaynak: edition.cnn.com