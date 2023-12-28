Kaliforniyalı plaj müdavimleri fırtınaların dev dalgalarıyla büyülendi - ancak fırtınalar sel ve rip akıntılarını da beraberinde getiriyor

Dalgalar bir günlük olmayacak: Kaliforniya kıyılarının bazı bölgelerinde hafta sonu boyunca 25 ya da 30 feet'e varan yüksek dalgalar görülecek. Dalgalar yüksek su ve rip akıntılarının habercisi olacak. Kıyı sel uyarıları ve yüksek sörf uyarıları ABD-Meksika sınırından Bay Area'nın kuzeyine kadar uzanmaktadır.

Yüksek gelgitlerle birleşen dalgalar, orta sahil boyunca Santa Cruz'a deniz suyu selleri gönderdi.

Santa Cruz İlçe Şerifliği bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınladı. Ofisin Facebook sayfasındaki bir gönderiye göre, tahliye uyarısı Seacliff State Beach ve Rio Del Mar yakınlarındaki ilçenin şirketleşmemiş bir alanını kapsıyordu.

California Otoyol Devriyesi Santa Cruz, X'te yayınlanan bir gönderide Rio Del Mar Esplanade'de kıyı taşkınları konusunda uyarıda bulundu ve insanları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

"Rio Del Mar Esplanade şu anda sular altında. Lütfen bölgeden kaçının ve su basmış alanlardan geçmeye çalışmayın. Yollar kapatılmıştır, bu nedenle lütfen etrafından dolaşmayın. Dikkatli sürün ve güvenliğe öncelik verin" denildi.

Yetkililer sosyal medya paylaşımlarında Perşembe günü San Luis Obispo sahilinde beş kampçının tahliye edildiğini belirttiler.

Muhteşem dalgalar sörfçüleri ve doğanın gücüne hayranlıkla bakan izleyicileri kendine çekti.

Polis Komutanı Ryan Weeks CNN'e yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın hemen kuzeybatısında, Ventura'da yüksek dalgaların vurduğu bir mahallede büyük bir dalganın sahil bariyerini aşmasının ardından 15 ila 20 izleyicinin kısa süreliğine sürüklendiğini söyledi.

Weeks, izleyicilerin caddeden aşağıya yaklaşık 30 ila 50 metre sürüklendiğini söyledi.

"Kimse yaralanmadı, ancak küçük bir gezintiye çıkarıldılar" dedi.

Bölgedeki sokaklar, insanları uzak durmaya teşvik etmek için Ventura İskelesi'ne ana erişim noktası gibi önlem olarak kapatıldı.

Weeks, "İnsanların dalgalara kapılmalarını önlemek için onları sahilden uzak tutmaya çalışıyoruz" dedi.

CNN'e bağlı KABC'nin havadan çektiği video, bölge sakinlerinin köpüklü, kumlu karmaşayı temizlemeye çalışırken yaşananları gösterdi.

Los Angeles'taki Ulusal Hava Servisi (NWS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin Güney Kaliforniya kıyılarının büyük dalgaların etkisi altında olduğu bir dönemde meydana geldiğini belirtti.

Kurum, Ventura İskelesi'nde bir kabarmanın yaklaşık 20 metreye ulaştığını da ekledi.

"Bu hafta sahillerde tehlikeli sörf, hayatı tehdit eden rip akıntıları ve kıyı taşkınları bekleniyor. Los Angeles'taki NWS, etkilerin Perşembe günü en aşırı hale gelmesi bekleniyor" dedi.

Ajansa göre en önemli etkiler Hermosa, Manhattan ve Palos Verdes sahillerinin yanı sıra orta ve Ventura County kıyılarında bekleniyor.

Orta sahillerde 15 ila 20 metrelik dalgaların oluşması ve potansiyel olarak zarar verici kıyı taşkınlarının meydana gelmesi beklenmektedir.

Los Angeles'taki NWS tahmininde"Plaj koşulları Perşembe sabahı son derece tehlikeli hale geliyor ve hafta sonu boyunca devam ediyor" dedi.

Yetkililer, tehlikeli sörf koşulları ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden rip akıntıları nedeniyle plaja gidenlerin sudan uzak durmasını tavsiye ediyor. Sahil erozyonu da mümkündür.

Los Angeles'taki NWS, "Özellikle alçak bölgelerde (plajlar / limanlar dahil) ve yüksek gelgitte önemli deniz suyu taşkınlarına hazırlanın" dedi.

CNN'e bağlı KGTV'ye göre, San Diego yakınlarındaki Ocean Beach'te meraklılar ve sörfçüler her şeyi görmek için sahile akın etti.

Sörf tahtası getiren herkes dalgalı sörfün içine girmedi.

Gerry Giuliano, "Arkadaşım gelip kontrol etmek isteyip istemediğimi sordu ve onu gördüğümde, benim için çok büyük ve sorumlu olduğunu biliyordum" dedi. "Yani, iskeleye çarpıyor ve bu da oldukça büyük olduğuna, kapanacağına ve oldukça hızlı bir şekilde kırılacağına dair bir uyarı işareti."

Kuzey Kaliforniya'nın da kendi payına düşen sorunları yaşaması bekleniyor.

Körfez Bölgesi Perşembe günü saat 18:00'e kadar kıyı taşkını uyarısı altında olup, koşullar düzelmeye başlamadan önce akşam saatlerinde önemli kıyı taşkınları beklenmektedir.

Körfez Bölgesi'nde Cuma günü saat 03:00'e kadar yüksek sörf uyarısı yürürlüktedir.

NWS, "28 ila 33 ft'lik tehlikeli derecede büyük kırılma dalgaları ve tercih edilen yerlerde 40 ft'ye kadar olası" dedi.

Ajans, San Francisco, Monterey Körfezi, Point Reyes ve Big Sur'un etkilenen bölgeler arasında olduğunu belirtti.

San Francisco yakınlarındaki Marin County'nin bir kısmı için tahliye emri çıkarıldı.

Ölümcül bir fırtına Ocak 2023'te Kaliforniya kıyılarını vurmuştu.

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Kaynak: edition.cnn.com