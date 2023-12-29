Kaliforniya'daki dev dalgalar bazı izleyicileri yaraladı ve Batı kıyısına sel ve tehlikeli plaj koşulları getirdi

Ventura yetkilileri, Güney Kaliforniya sahilindeki bir bariyerin arkasında duran izleyicilere çarpan bir dalganın yaklaşık 20 kişiyi sürüklediğini ve sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Büyük dalgalar gelmeye devam ettikçe Kaliforniya sahilinin bazı bölgelerinde hafta sonu boyunca yüksek su ve tehlikeli rip akıntıları görülecek. Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı taşkını ve yüksek sörf uyarılarının Cuma günü ABD-Meksika sınırından güney Oregon'a kadar Batı kıyılarının çoğunu kapsadığını söyledi.

San Francisco, Cuma sabahına kadar telefon direkleri kadar yüksek - 40 feet'e kadar - dalgalar görebilir. Orta kıyılarda 15 ila 20 metrelik dalgalar bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, tehlikeli koşulların okyanusta boğulma ve iskele ve rıhtım gibi yapıların zarar görmesi açısından "istisnai bir risk" oluşturduğunu söyledi.

Muhteşem sular bazı sörfçüleri ve izleyicileri büyüledi, ancak hava durumu yetkilileri dalgaların ve güçlü gelgitlerin yakındakiler için tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, "Büyük dalgalar yaralanmalara neden olabilir, insanları sahillerden ve kayalıklardan sürükleyebilir ve kıyıya yakın küçük tekneleri alabora edebilir" uyarısında bulundu.

Ventura County İtfaiye Departmanı, Oxnard açıklarındaki bir limanda en az bir balıkçının denize düştüğünü ve daha sonra yaralanmadan karaya çıktığını söyledi.

Bu koşullar Kaliforniya'nın kıyı bölgelerinde bazı yolların kapanmasına ve tahliyelere neden olmuş ve San Luis Obispo sahilinde beş kampçının kurtarılmasına yol açmıştır.

Ventura'daki bazı sahil caddeleri önlem olarak kapatıldı. Yetkililer, izleyicileri caydırmak için Perşembe günü yaklaşık 20 fitlik bir kabarma gören Ventura İskelesi'ne ana erişim noktasını da kapattı.

CNN'e bağlı KION'un haberine göre, Kaliforniya'nın merkezi Santa Cruz'da şerif ofisi Perşembe günü, deniz suyunun sahil yollarını doldurduğu ve bazı evleri zorladığı Rio Del Mar bölgeleri de dahil olmak üzere bazı bölgeler için tahliye uyarısında bulundu. Uyarılar günün ilerleyen saatlerinde kaldırıldı.

Los Angeles'taki hava durumu servisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, en aşırı etkilerin Hermosa, Manhattan ve Palos Verdes plajları ile birlikte orta ve Ventura County kıyılarında beklendiğini söyledi.

Ancak Kuzey Kaliforniya da bundan etkilenmeyecek.

Körfez Bölgesi Cuma günü şiddetli rüzgâr uyarısı altında ve saatte 50 mil hıza kadar fırtınalar görülebilir. Hava durumu servisi Perşembe günü bölgede 28 ila 33 fitlik dalgalar görülebileceği konusunda uyardı.

Yağmurun da Cumartesi günü güneye yayılmadan önce Cuma günü gün boyunca Bay Area ve kuzeyindeki bölgelere düşmesi bekleniyor.

Dev dalgalar sörfçüleri Mavericks'e çekiyor

Güvenlik uyarılarına rağmen dev dalgalar, San Francisco'nun yaklaşık 25 mil güneyindeki Mavericks Plajı'ndaki efsanevi dalgalarla mücadele etmeye aç sörfçüler için hoş bir manzara oluşturuyor.

CNN'e bağlı KGO'nun haberine göre, profesyonel sörfçüler ve seyirciler Perşembe günü dünyanın en büyük dalgalarından bazılarına sahip olmasıyla bilinen plajdaki bir yarışma için sahile akın etti.

Bölge sakinlerinden Ion Banner, Brezilya, Tahiti ve Hawaii'den sörfçülerin suda olduğunu söyledi. "Oldukça sert, süper büyük," dedi.

KGO'ya dalgalarda sörf yapmak için Portekiz'den geldiğini söyleyen Miguel Blanco, "Dalgalar kesinlikle muazzam görünüyordu ve beklediğimiz her şey vardı" dedi. "Gerçekten büyüktü, 40-60 fitlik dalgalar olduğunu söyleyebilirim."

Blanco, "Sıra sizdeyse, gitmeniz gerekir," dedi. "Büyük bir dalga gördüğünüzde biraz korkarsınız ama aynı zamanda gitmeniz gerektiğini hissedersiniz ve sadece gider ve sürüşün tadını çıkarırsınız."

CNN'den David Williams bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com