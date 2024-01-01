Kaliforniya'da cinsiyet ayrımı gözetmeyen oyuncak reyonları artık yasal

Pazartesi günü yürürlüğe giren yasa, Kaliforniya yasama meclisinde 2021 yılında kabul edilen ve eyalette fiziksel bir konumu ve en az 500 çalışanı olan oyuncak perakendecilerinin "perakendecinin takdirine bağlı olarak etiketlenecek cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir bölüm veya alan bulundurmasını" gerektiren bir tasarıdan kaynaklanıyor.

Kaliforniya Meclis Üyesi Evan Low, bu tasarıyı sunma ilhamını, "Neden bir mağaza bana bir kızın tişörtünün ya da oyuncağının ne olduğunu söylesin?" diye soran 8 yaşındaki bir kız çocuğundan aldığını söyledi.

"Low'un tasarısı çocukların kendilerini özgürce ve önyargısız bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olacak. Çocukların çocuk olmasına izin vermeliyiz," dedi Low.

Tasarı metnine göre, yeni yasaya uymayan mağazalar ilk ihlalde 250 dolar, sonraki ihlallerde ise 500 dolara kadar cezaya çarptırılabilecek.

Kaliforniya Aile Konseyi Başkanı Jonathan Keller o dönemde yaptığı açıklamada, "Hepimiz cinsiyet disforisi yaşayan bireylere karşı merhamet duymalıyız," demişti. "Ancak aktivistlerin ve eyalet yasa koyucularının perakendecileri cinsellik ve cinsiyet hakkında hükümet onaylı mesajları benimsemeye zorlamaya hakları yoktur. Bu ifade özgürlüğünün ihlalidir ve kesinlikle yanlıştır."

Tasarı Eylül 2021'de 49-16 oyla kabul edildi ve ertesi ay Vali Gavin Newsom tarafından imzalanarak yasalaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com