Kaliforniya sahiline yıpranmış bir bomba vurdu. Yetkililer bunun İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir tatbikat bombası olduğunu belirledi.

Yılbaşı gecesi, Santa Cruz County şerifinin bomba ekibi Santa Cruz ve Monterey arasında bulunan Pajaro Dunes'daki bombayı incelemek üzere yola çıktı.

Şerifin ofisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, x-ray taraması ve görsel incelemenin ardından, yetkililerin cihazın patlayıcı madde içermeyen atıl bir askeri mühimmat olduğunu tespit ettiğini belirtti.

Şerifin ofisine göre, bomba imha ekibi cihazın güvenli olduğuna karar verdikten sonra, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden personel çağırarak atıl cihazı alıp nakletti.

Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, cihazın daha sonra İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir ABD Donanması tatbikat bombası olduğu belirlendi ve üssün patlayıcı mühimmat imha biriminde kalacak.

Şerifin ofisi, yaşlandıkça yıpranan ancak kendine özgü füze şekliyle tanınabilen cihazın fotoğraflarını paylaştı.

Eski bombanın karaya vurduğu sahil, geçen hafta Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bir dizi güçlü fırtına nedeniyle Kaliforniya sahili boyunca bazıları 25 ila 30 feet yüksekliğinde olan dev dalgaların çalkalanması nedeniyle tahliye edilen bölgeler arasındaydı.

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Kaynak: edition.cnn.com