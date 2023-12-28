Kaliforniya otoyolunda bulunan bir kafatası 1970 yılında kaybolan bir kadınla nihayet ilişkilendirildi

Placer County Şerif Ofisi'nin Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre, Lass 1971 yılında South Lake Tahoe Polisi'ne kayıp olarak bildirildiğinde 25 yaşındaydı. Şerifin ofisi tarafından yayınlanan yerel bir gazete kupürüne göre Lass en son 7 Eylül 1970'te sarışın genç bir adamla birlikte evinin dışında yürürken görülmüş.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Lass'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma ipuçları tükendi ve dava çözülemedi" denildi. Ta ki 1986 yılında Tahoe Gölü yakınlarındaki 80. Eyaletlerarası Karayolu'nun 20. kilometresinde tanımlanamayan bir insan kafatası bulunana kadar.

O zamandan bu yana geçen on yıllar boyunca kafatası Placer County Adli Tabipliği'nde muhafaza edildi.

Kısa bir süre önce Placer County Şerif Ofisi ve bölge savcılığı tarafından "çözülemeyen kayıp kişiler ve şüpheli ölüm vakalarının soruşturulmasına yardımcı olmak için ek kaynaklar" tahsis etmek üzere bir faili meçhul ekip kuruldu. Ekip kısa süre önce kafatasını DNA testi için Kaliforniya Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Kaliforniya Adalet Bakanlığı Adli Hizmetler Bürosu, kafatasındaki DNA ile Donna Lass'ın ailesinin bir üyesinden alınan ve Güney Lake Tahoe Polis Departmanı tarafından kayıp şahıslar davası için elde edilen DNA'yı eşleştirmeyi başardı" denildi. "Bu da kafatasının Donna Lass'a ait olduğunu tespit etmelerini sağladı."

South Lake Tahoe Polis Departmanı geçen hafta Lass'ın hayatta kalan akrabalarına yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Placer County Şerif Ofisi, "Bu ekip çalışmasının Lass ailesine bir kapanış getirebildiği için son derece minnettarız ve faili meçhul dedektiflerinin bu davalarda ilerleme kaydetmeye devam edebileceklerini umuyoruz" dedi.

Lass'ın ölüm nedeni bilinmiyor.

South Lake Tahoe polisi soruşturmayı sürdürüyor ve olayla ilgili bilgisi olan herkesin [email protected] adresinden dedektiflerle irtibata geçmesini istiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com