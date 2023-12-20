Kaliforniya genelinde sel tehdidi artıyor, 20 milyondan fazla kişi sel alarmı altında

Atmosferik bir nehrin sel ve çamur kaymalarına yol açma tehdidi nedeniyle Los Angeles da dahil olmak üzere Güney Kaliforniya'da 20 milyondan fazla kişi için sel alarmı verildi.

Salı günü Kaliforniya'yı vuran bir sistemin hemen ardından, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar Altın Eyalet'te başka bir sistem daha hareket edecek.

Los Angeles'taki Ulusal Hava Servisi ofisinden yapılan açıklamada, "Daha güçlü bir fırtına, Çarşamba ve Cuma günleri birkaç saat boyunca sürekli orta ila şiddetli yağmur ve sert rüzgarlar getirecek, sel ve fırtına tehdidi oluşturacak" denildi.

Kuzey Kaliforniya'da yağmur şimdiden yağmaya başladı ve sistem Çarşamba günü güneye doğru kaymaya başlayacak. Perşembe günü fırtına Güney Kaliforniya'da zirve yapacak ve Cuma günü birkaç sağanak yağış görülecek.

Hava durumu servisi ayrıca yüksek çözünürlüklü modellerin "fırtınalarda, özellikle Point Conception ve LA County kıyıları arasında su hortumları veya küçük hortumlarla sonuçlanabilecek düşük ancak sıfır olmayan bir rotasyon tehdidine işaret ettiği" konusunda uyarıyor.

Eyalette gök gürültülü fırtınalar nadir görülür. Yılda ortalama 80 gün fırtına görülen Florida'ya kıyasla Kaliforniya kıyılarında yılda yaklaşık beş gün fırtına görülür.

Kıyı boyunca 2 ila 4 inç arasında yaygın yağış beklenirken, dağlarda 4 ila 8 inç yağmur yağması mümkündür. Los Angeles sadece birkaç gün içinde bir aylık yağmur miktarından daha fazlasını görebilir.

Çarşamba günü en büyük sel tehdidi, Santa Barbara ve Oxnard da dahil olmak üzere Kaliforniya'nın orta kıyısı boyunca 4 üzerinden 3. Seviye orta derecede aşırı yağış riski bulunan Los Angeles'ın kuzeyinde olacaktır. Perşembe günü bu tehdit biraz güneye kayarak Santa Monica ve Redondo Beach'i de içine alacak.

Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu büyüklük ve orandaki yağışların dağınık/sayısız ani sel vakalarına neden olması muhtemeldir; bunların bazıları önemli olabilir ve son yanık izleri üzerinde ani, kentsel ve çamur/çöp akışları olasılığı ile daha yüksek olabilir" denildi.

Fırtına aynı zamanda Sierra Nevada'nın bazı bölümlerine önemli ölçüde kar getirecek ve en yüksek zirvelerde 6 ila 12 inç ek kar görülebilecek.

Cuma gününe kadar bu sistem nemi daha doğuya Arizona, Utah ve Nevada'ya taşıyacak. Saatte 20-30 mil hızla esen sert rüzgarlar da bu eyaletler için bir faktör olacak ve hafta sonu tatiline doğru tehlikeli seyahat koşullarına yol açacak.

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Kaynak: edition.cnn.com