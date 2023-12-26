Kaliforniya çalışanları aşırı sıcaklardan korumaya hazırlanıyor - kapalı alanlarda

İşçiler, terlemenin ve yorulmanın kolay olduğunu söylüyor. Havalandırmanın tutarsız olduğunu söyleyen işçiler, kamuya açık bir duruşmada burun kanaması, mide bulantısı ve baş dönmesi hakkında ifade verdiler. Bazı depolarda, serinleyecek bir yer bulmak için yürümek en az yarım mil sürüyor.

"Sürekli hareket halindeyiz. Gün boyunca gömleğim üç ila dört kez terden sırılsıklam oluyor," diyen San Bernardino, Kaliforniya'daki bir Amazon deposunun eski çalışanı Sara Fee, Mayıs ayında eyalet işyeri güvenlik kurulu önünde ifade verdi. "Midem bulanıyor, başım dönüyordu."

İklim ısındıkça ve aşırı sıcak tehdidi yayıldıkça, Kaliforniya kötü havalandırılan depolarda, buharlı restoran mutfaklarında ve sıcaklığın potansiyel olarak tehlikeli seviyelere yükselebileceği diğer kapalı iş alanlarında çalışan insanları korumaya hazırlanıyor. Eyalette 2005 yılından bu yana açık havada çalışanlar için ısı standartları yürürlükte ve sırada kapalı alanlardaki işyerleri var.

ABD İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi'ne göre, sadece iki eyalet, Minnesota ve Oregon, kapalı alan çalışanları için ısı kurallarını kabul etmiştir. Ulusal düzeyde, mevzuat Kongre'de durdu ve Biden yönetimi açık hava ve kapalı alan çalışmaları için ulusal ısı standartları oluşturma sürecini başlatmış olsa da, kuralların sonuçlandırılması muhtemelen yıllar alacaktır.

Kaliforniya'nın önerisini ilkbaharda kabul etmesi halinde, işletmelerin iş yerlerini çalışanlar varken 87 Fahrenheit derecenin altında, çalışanların koruyucu kıyafet giydiği veya fırın gibi radyan ısıya maruz kaldığı yerlerde ise 82 derecenin altında soğutması gerekecek. İşletmeler sıcaklıkları düşüremiyorsa, çalışanlara su, mola, serinleyebilecekleri alanlar, soğutucu yelekler veya çalışanların aşırı ısınmasını önleyecek başka araçlar sağlamalıdır.

California-Merced Üniversitesi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı Direktörü Alice Berliner, "Hava her geçen yıl daha da ısınıyor" dedi. "Hem içeride hem de dışarıda çalışanlar için korumalar olması, bir kişinin içme suyuna erişim ve sıcakladığını hissettiğinde bir molaya erişim isteyebileceğini hissetmesini sağlar."

Ne işçiler ne de işletmeler plandan memnun. Bazı işletmeler, yönetmeliğin sunduğu esneklikle bile gereklilikleri karşılayamayacaklarından korkuyor. İşçiler binaların daha da serin tutulması gerektiğini savunuyor.

Isı stresi, sıcak bitkinliği, sıcak çarpması, kalp durması ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2021 yılında 1.600 sıcağa bağlı ölüm vakası bildirmiştir; bu sayı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bunları bildirmesi gerekmediği için muhtemelen eksik bir sayıdır. Bu ölümlerin kaçının içeride ya da dışarıda çalışmayla ilgili olduğu net değildir.

Eyaletin önerdiği kapalı alan ısı kurallarını analiz eden Rand Corp'a göre, Kaliforniya'da 2010-2017 yılları arasında yedisi kapalı alan ısısı nedeniyle olmak üzere 20 işçi sıcaktan öldü.

2021'de Kuzeybatı Pasifik'te rekor kıran bir sıcak hava dalgasının ardından Oregon geçen yıl, sıcaklıklar 80 dereceye ulaştığında tetiklenen kapalı alan çalışanları için korumaları kabul etti. Minnesota'nın eşik sıcaklıkları, işin türüne bağlı olarak 77 derece ile 86 derece arasında değişiyor. Doğal Kaynakları Savunma Konseyi'nde kıdemli iklim ve sağlık savunucusu olan Juanita Constible, Kaliforniya'nın yaklaşık 18 milyon olduğu tahmin edilen işgücünün büyüklüğünün ülkenin geri kalanı için değişikliklere yol açabileceğini söyledi.

Constible, "Kaliforniya ne yaparsa, ülke de pek çok konuda aynı şeyi yapar" dedi.

Kaliforniyalı düzenleyiciler, iç mekan kurallarını eyaletin dış mekanda çalışanlara yönelik korumalarını tamamlayacak şekilde hazırladı. Bu kurallara göre, sıcaklık 80 dereceyi aştığında, işverenler gölge sağlamalı ve çalışanları ısı hastalığı belirtileri açısından gözlemlemelidir. Sıcaklık 95 dereceyi aştığında ise işverenler, çalışma saatlerini azaltmak ya da ek molalar vermek gibi ısı hastalıklarını önleyecek yöntemler bulmalıdır. Colorado, Oregon ve Washington 'da da açık havada çalışanlar için kurallar bulunmaktadır.

Çalışanları korumakla görevli Kaliforniya Mesleki Güvenlik ve Standartlar Kurulu, sıcaklık veya ısı endeksi 82 veya 87'ye ulaştığında işverenlerin binalarını klima, fanlar, fıskiyeler ve diğer yöntemlerle soğutmasını gerektiren düzenlemeyi değerlendir iyor. Uzaktan çalışanlar ve acil durum operasyonlarında yer alanlar da dahil olmak üzere bazı çalışanlar kuraldan muaf tutulacak.

Kurul Baş Danışmanı Autumn Gonzalez, kurulun kuralları Mart ayında oylamasının beklendiğini ve önümüzdeki yaz yürürlüğe gireceğini söyledi.

İşçiler, özellikle depolar, gıda işleme tesisleri ve çalışanların rutin olarak hareket ettiği ve kaldırıldığı diğer yerlerde binaların önerilen sıcaklıklardan daha serin olması gerektiğini söylüyor.

San Diego'da UPS şoförlüğü yapan ve Mayıs ayında kurula hayatının çoğunu depolarda çalışarak geçirdiğini söyleyen Robert Moreno, bu sıcaklık eşiklerinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Önerilen sıcaklıklarda, bütün gün güneş altında kavrulan bir binanın içinde çalışmak bir yana, dışarıda oturup öğle yemeği yemenin bile çok sıcak olduğunu söyledi.

"Bu depoların çoğu sac metal, hava akışı sıfır ya da hiç yok."

Fee'nin çalıştığı San Bernardino'daki Amazon tesisinde, şirket sözcüsü Steve Kelly binanın klimalı olduğunu ve tavan vantilatörleriyle donatıldığını ve çalışanların ihtiyaç duydukları her an soğuma molası vermeye teşvik edildiğini söyledi.

"Etkili bir ısı azaltma programının olumlu etkilerini gördük ve tüm işverenlerin aynı standarda tabi tutulması gerektiğine inanıyoruz" diyen Kelly, şirketin Kaliforniya önerisini destekleyip desteklemediğini söylemeyi reddetti.

Kelly, 658.000 metrekarelik binanın içindeki sıcaklığın 78 derecenin üzerine çıkmadığını söyledi.

Düzenleyiciler, ticari kazanların, fırınların ve fritözlerin çalıştığı çamaşırhaneler veya restoran mutfakları gibi bazı işletmelerin işyerlerini soğutamayacağını kabul etmiş ve çalışanlara soğutma alanları ve diğer rahatlama seçenekleri sunmuştur.

Ancak Kaliforniya Restoranlar Birliği'nin eski yasama direktörü Katie Davey, Mayıs ayında kurula bu çözümlerin her zaman uygulanabilir olmadığını söyledi. Örneğin, birçok küçük restoranda soğuma alanı için yer olmadığını söyledi. Ayrıca mutfaktaki sıcaklıkların düşürülmesinin, restoranların gıdaların belirli sıcaklıklara kadar ısıtılmasını gerektiren gıda güvenliği yasalarını ihlal etmesine neden olabileceğini de sözlerine ekledi.

Davey, "Önerilen iç mekan ısı hastalığı düzenlemelerinin, halk sağlığını gıda kaynaklı hastalıklardan korumak için gıdaları gerekli sıcaklıklarda ısıtma ve tutma kabiliyetimizi etkileyen düzenlemelerle çelişebileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

Kaliforniyalı düzenleyiciler tekliflerini hazırlamak için yıllarını harcadılar ve 82 derece ve 87 derece eşik sıcaklıklarını düşürmeleri pek olası görünmüyor. Düzenlemeyi uygulayacak olan Kaliforniya İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü'nün sağlık, araştırma ve standartlar şef yardımcısı Eric Berg, böyle bir şeyin yapılması halinde uyum sağlaması gereken işletme sayısının ve maliyetin artacağını, bunun da düzenlemenin yayınlanmasını geciktirecek yeni bir incelemeyi tetikleyeceğini söyledi.

Kurul üyesi Laura Stock Mayıs ayındaki toplantıda "Genel olarak eşiğin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. "Ama aynı derecede, hatta daha da önemlisi, mümkün olduğunca çabuk bir standart getirebilmek için süreci geciktirmemeliyiz."

Bu aciliyet kısmen federal eylemsizlikten kaynaklanıyor. Kongre'de, OSHA'nın kalıcı bir standart arayışı sürerken tüm çalışanlar için geçici standartları yürürlüğe koyacak bir acil durum kuralı yayınlamasını gerektiren yasa tasarısı durdu. Tasarının, iş dünyasına yönelik düzenlemeleri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Meclis'ten geçmesi pek olası görünmüyor.

Teksaslı bir Demokrat olan ve bu tasarının eş sponsorlarından biri olan Temsilci Greg Casar, eyaletinde durumun vahim bir hal aldığını söyledi. Haziran ayında Teksas Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, Austin, Dallas ve diğer şehirlerde işverenlerin açık havada çalışan inşaat işçilerine su molası vermesini zorunlu kılan mevcut yerel yönetmelikleri ortadan kaldıran bir yasa imzaladı.

Casar, KFF Health News'e verdiği demeçte, "İklim kötüleştikçe ve yazlar daha da sıcaklaştıkça, işçilerin haklarını ellerinden almak yerine onları korumak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi. "Çoğu zaman, işçi koruma kurallarının uzun bir kural koyma sürecinde yavaş yavaş ölmesine izin verildi ve bunun burada olmasına izin veremeyiz."

Bu makale , eski adıyla Kaiser Health News (KHN) olarak bilinen, sağlık konularında derinlemesine gazetecilik yapan ulusal bir haber merkezi olan ve sağlık politikası araştırmaları, anketler ve gazetecilik için bağımsız bir kaynak olanKFF'nin temel faaliyet programlarından biri olanKFF Health Newstarafından hazırlanmıştır. KFF Health News,California HealthCare Foundation'ın editoryal olarak bağımsız bir hizmeti olanCalifornia Healthline'ın yayıncısıdır .

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Kaynak: edition.cnn.com