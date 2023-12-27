Kahraman maskeli Embiid geri dönerek 76ers'ı kritik 3. Maç galibiyetine taşırken Mavericks nihayet Suns uğursuzluğuna son verdi

Orbital kırığı ve yırtık başparmak bağından kurtulan 28 yaşındaki oyuncu, Philadelphia 76ers'ın Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat ile oynayacağı kritik 3. Maçtan sadece saatler önce beyin sarsıntısı protokollerinden geçti.

Eksik olan tek şey bir kahramanın peleriniydi ve Embiid 18 sayı atarak 76ers'ın Wells Fargo Center'daki 99-79'luk galibiyetle playoff hayallerini canlı tutmasına yardımcı oldu.

Maç boyu 11 ribaunt alan ve bir de asist yapan Embiid'in çabaları 76ers'ın dördüncü çeyrekte farkı açmasına ve Heat'in yedi maçlık serideki avantajını 2-1'e indirmesine yardımcı oldu.

Tyrese Maxey 21 sayıyla Danny Green'le birlikte 76ers'ın skor yükünü çekti ve takımının MVP adayı Embiid'in 21 numaralı formayı giydiği düşünüldüğünde uygun bir toplam elde etti.

Maxey gazetecilere "Soyunma odasında 21 numaralı formanın asılı olduğunu görünce çok mutlu oldum," dedi.

"O bir asker. Başparmak, maske, beyin sarsıntısı, kırık yüz - şimdi daha da çirkin görünüyor - o dirençli bir adam, MVP olmasının bir nedeni var.

"Talep ettiği ilgi bizim için harika ve onun kazanma arzusunun ve isteğinin bir kanıtı."

Mücadele

Kamerunlu oyuncunun dönüşü, 76ers tarafından Cuma sabahı 'yok'tan 'şüpheli'ye yükseltilen hızlı bir iyileşmenin doruk noktası oldu.

Çarşamba günkü 2. Maç yenilgisinin ardından 76ers koçu Doc Rivers, Embiid'in 3. Maçta herhangi bir rol oynamadan önce "geçmesi gereken çok fazla adım" olduğunu söylemişti.

"Bu bir mücadeleydi," diye itiraf etti Embiid. "Gerçekten beyin sarsıntısı ve bir sürü semptomla uğraşmak yüzünden, ama geçtiği ve geri döndüğüm için mutluyum."

Embiid'in dönüşü, hafta başında 76ers yıldızının dönmesini ve böylece kişisel MVP adayıyla karşı karşıya gelmesini istediğini söyleyen Miami Heat'li Jimmy Butler için acı tatlı bir gecenin altını çizdi.

Butler'ın dileği yerine geldi ve eski takımına karşı maçın en yüksek sayısı olan 33 sayıyla mücadele etti, dokuz ribaunt ve iki asist ekledi, ancak tamamen körelmiş bir Heat hücumunun baş ışığıydı. Tyler Herro 14 sayıyla takımın en skorer ikinci oyuncusu olurken başka kimse çift haneli sayılara ulaşamadı.

Heat'in 4. maç için Wells Fargo Center'a dönmeden önce sorunlarını çözmesi için Pazar gününe kadar vakti var.

Butler, "Joel'i herhangi bir takıma eklediğinizde; oyun, gözlemci raporu, büyük ölçüde değişir," dedi. "Kariyeri boyunca hep böyle oldu.

"Maçı kaybetmemizin nedeni o değildi - geri dönemedik, topu kaptırdık, durduramadık, faul yaptık, bunun içinde çok şey vardı - ama o bunun büyük bir parçası."

Geri dönmek

Batı yarı finalinde ise Dallas Mavericks, Phoenix Suns karşısında 11 maçlık mağlubiyet serisine son vererek 103-94'lük galibiyetle seriye geri döndü.

Maverick'in dinamik ikilisi Jalen Brunson ve Luka Doncic sırasıyla 28 ve 26 sayıyla göz kamaştırırken, Doncic 13 ribaund ve dokuz asistle triple-double'ı kıl payı kaçırarak göz kamaştırıcı playoff performansını sürdürdü.

ESPN Stats and Info'ya göre Sloven oyuncu NBA tarihinde bir serinin ilk üç maçında 35 sayı, 10 ribaund ve beş asist ortalaması tutturan yedinci oyuncu oldu.

"Enerji dostum, bence enerji çılgıncaydı," dedi Doncic. "Bu seyirci bizi harekete geçiriyor, seyirci tüm maç boyunca inanılmazdı.

"Enerji ve uygulama olarak daha iyiydik, kendimize güvendik ve her maç yapmamız gereken de bu.

Doncic, "İnanıyoruz, dört maç kazanmaları gerekiyor, bu yüzden henüz bitmedi," diye ekledi.

İkinci maçta Suns'ın değişmez oyuncusu Chris Paul'ü durdurmakta zorlanan Mavericks'in agresif savunma performansı 37 yaşındaki oyuncunun doğum gününü mahvetti ve Paul'ü devre arasına kadar yedi top kaybına zorladı.

"Sanki yedisi de arka arkaya olmuş gibi hissettim," dedi Paul. "Eğer bu şekilde top kaybı yapmazsam farklı bir maç olacakmış gibi hissediyorum."

Jae Crowder'ın 19 sayısı Suns'ın skor yükünü çekerken, Pazar günü oynanacak 4. maçta galibiyetle dönmeleri halinde seriyi Phoenix'te 3-1'e getirme şansına sahip olacaklar.

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Kaynak: edition.cnn.com