Kadınlar Euro 2022: Sekiz kez şampiyon olan Almanya, İspanya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi

Klara Bühl'ün erken golü Brentford Community Stadyumunda Alman tarafının sinirlerini yatıştırdı ve Alexandra Popp ilk yarının sonlarında farkı ikiye çıkardı.

Klinik zafer, Almanya'nın bir maç eksiğiyle B Grubu'nda zirveyi garantileyerek turnuvanın bir sonraki aşamasına geçmesi anlamına geliyor.

Bühl, takımın bir sonraki aşamaya geçtiği için "çok mutlu ve gururlu" olduğunu söylerken, Almanya'nın menajeri Martina Voss-Tecklenburg da takımının ruhunu övdü.

Guardian'a göre, "Herkesin Almanya takımıyla ilgili düşündüğü ruh tam olarak buydu, ama aynı zamanda taktiksel olarak da harika bir performanstı" dedi. "Bazı oyuncular topa fazla dokunmadıkları için küfretmiş olabilirler ama iki golle ödüllendirildiler."

İspanya, öncelikle Barcelona'nın kadın takımının Avrupa'nın dominant kulüp takımlarından biri olarak elde ettiği başarı nedeniyle turnuva öncesi favorilerden biri olarak gösteriliyordu.

Ancak, açılış maçında Finlandiya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle göz doldurmasına rağmen, İspanya'nın bu yılki turnuvadaki şansı turnuva arifesinde büyük bir darbe aldı.

2021 Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas'ın sol ön çapraz bağının kopması, takımın en formda oyuncusundan ve tüm zamanların en skorer oyuncusu Jenni Hermoso'dan yoksun kalacağı anlamına geliyordu.

Ve Salı gecesi, ikilinin yokluğu şiddetle hissedildi. Topa %70 oranında sahip olmasına rağmen, La Roja yakaladığı gol fırsatlarının hiçbirini gole çeviremedi ve iki yıldız hücum silahı olmadan hücum gücünden yoksundu.

Diğer tarafta ise Almanya önemli anlarda acımasızdı.

İspanya'nın tüm düzgün paslarına rağmen, Almanya'ya ilk golü kazandıran topla yapılan bir hataydı. İspanyol kaleci Sandra Paños'un kötü bir pası doğrudan Bühl'ün önüne düştü ve Bühl de düzgün bir vuruşla Almanya'yı ilk beş dakikada öne geçirdi.

Devre arasına birkaç dakika kala ise Almanya, Popp'un kornerden gelen topa kafayı vurmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Euro 2013 ve 2017'yi kaçıran Popp, uzun sakatlık döneminden ancak Mart ayında dönebildi ama bu, açılışta Danimarka'ya attığı golün ardından birçok maçta attığı ikinci gol oldu.

Almanya bir üst tura çıkıp ev sahibi İngiltere'yi B Grubunun birinciliğiyle geçerken, İspanya'nın turnuvaya katılma ihtimali belirsizliğini koruyor.

Cumartesi günü son grup maçında Danimarka ile karşılaşacak olan İspanya'da kazanan grubu ikinci sırada bitirip ilerlerken, kaybeden ise evine dönecek.

İspanya teknik direktörü Jorge Vilda "Umarım bu bir sonraki maç ve gelecek için bize yardımcı olur" dedi. "Kendimizi zihinsel olarak hazırlamalıyız. Golden sonra en iyi 30 dakikamızı oynamış olabiliriz."

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Kaynak: edition.cnn.com