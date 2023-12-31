Kadınlar Euro 2022: Rekor kıran kalabalık, favoriler ve hangi oyuncuları izlemeli

İngiltere'nin Old Trafford'da Avusturya'ya karşı oynayacağı açılış maçı için 73.200 ve Wembley'deki final için 87.200 olmak üzere 16 takımlı turnuva için şimdiden yaklaşık 450.000 bilet satıldı ve bu rakam dört yıl önce Hollanda'da kırılan 240.000'lik bir önceki rekorun çok üzerinde.

Turnuva etrafındaki heyecan, kıta genelinde çok sayıda seyirci rekorunun kırıldığı bir sezonun ardından geldi.

İspanya'da Barcelona, Wolfsburg'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında 91.648 biletli seyircinin Camp Nou'yu tıklım tıklım doldurmasıyla 1999 Kadınlar Dünya Kupası finalinden bu yana süregelen rekoru kırarak bir kadın maçı için yeni bir dünya seyirci rekoruna imza attı.

Paris Saint-Germain'in Lyon'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalini izlemek için Parc des Princes'e 43,254 taraftarın geldiği Fransa'da da rekorlar kırılırken, İngiltere de Chelsea'nin Wembley'deki FA Cup finalinde Manchester City'yi 49,094 kişi ile yenmesiyle kulüp seyirci rekorunu kırdı.

Euro 2022'nin başlaması için duyulan heyecan, milli takımın son hazırlık maçında Brezilya'yı yenmesini 33.218 gibi rekor bir seyirci sayısıyla izleyen İsveç'te de hissediliyor.

Bu sezon, Avrupa'da kadın futbolu için büyük bir iştah olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı.

Bu nedenle UEFA'nın Manchester City Akademi Stadyumu ve Leigh Spor Köyü gibi bazı oyuncu ve taraftarların böylesine büyük bir turnuva için çok küçük olduğunu düşündükleri stadyumları kullanma kararıyla ilgili bazı şaşkınlıklar yaşandı.

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Euro 2022 favorileri

İngiltere

Ev sahibi ülke İngiltere, Euro 2022'ye milli takım tarihindeki ilk büyük kupayı kazanmak için gerçekçi bir şansla geliyor.

Rekor kıran İngiliz kalabalığının önündeki ev sahibi avantajı şüphesiz bunda rol oynayacak, ancak takım Eylül 2021'de göreve geldiğinden beri baş antrenör Sarina Wiegman yönetiminde son derece etkileyici.

Dört yıl önce Hollanda'yı şampiyonada zafere taşıyan Hollandalı kadının yönetiminde İngiltere yenilmedi. Wiegman yönetimindeki İngiltere, Letonya karşısında elde ettiği 20-0'lık rekor galibiyet de dahil olmak üzere 84 gol attı ve sadece üç gol yedi.

Dişi Aslanlar, İsviçre'yi 4-0 yenmeden önce Wiegman'ın eski takımına karşı 5-1'lik göz alıcı bir galibiyetle turnuvaya etkileyici bir şekilde hazırlanmaya devam etti.

Forvet Lauren Hemp, forvet Ellen White ve defans oyuncusu Lucy Bronze gibi yeteneklere sahip bir takım en iyilerle rekabet edebilir ancak asıl soru bu grubun beklentilerin ağırlığıyla başa çıkıp çıkamayacağı.

Milli takım son üç büyük turnuvanın her birinde yarı finale yükseldi ancak her seferinde finale ulaşamadı.

Bu takımın en yetenekli takım olduğu tartışmasız ve erkek takımının geçen yıl Euro 2020'de finale yükselmesinin ardından, İngiliz taraftarlar milli takımlarını ikinci kez Wembley'de finalde görme konusunda oldukça iyimser.

İspanya

Bahisçiler İspanya'yı turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterse de, bu takımı karanlık atların favorisi olarak görmek belki de daha doğru olur.

Takım, Cuma günü İtalya ile 1-1 berabere kalmadan önce turnuva öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçında biraz zayıf Avustralya'yı 7-0'lık etkileyici bir skorla mağlup ederek turnuvaya damgasını vurdu.

Ancak turnuvanın başlamasından sadece bir gün önce İspanya, yıldız oyuncusu ve 2021 Ballon d'Or sahibi Alexia Putellas 'ın ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle büyük bir darbe aldı ve bu da Putellas 'ın turnuvayı ve sonrasındaki birkaç ayı kaçıracağı anlamına geliyor.

Putellas tartışmasız dünyanın en yetenekli oyuncusu ve bireysel deha anıyla bir maçı tek başına kazanabilen biri ve onun yokluğu İspanya'nın daha köklü uluslardan birini alt etme şansını muhtemelen sona erdiriyor.

İspanya'nın uluslararası sahnedeki yükselişi, Barcelona'nın son birkaç sezonda yerel ve Avrupa çapında bir güç merkezi haline gelmesiyle aynı zamana denk geldi ve Jorge Vilda'nın 23 kişilik son kadrosuna en az dokuz Barcelona oyuncusu girdi.

Bu takım bazen daha güçlü ya da daha inatçı takımların savunmalarını yıkmakta zorlanabiliyor ve bu ayın başlarında diz bağlarından sakatlanan rekor golcü Jennifer Hermoso'nun yokluğunda daha da zorlanacak.

Geçen sezon Primera'da toplam 33 gol atan Real Sociedad ikilisi Amaiur Sarriegi ve Nerea Eizagirre'nin kadroda yer almaması İspanya milli takımı taraftarları arasında da büyük şaşkınlık yaratırken, Sarriegi ayrıca beş Dünya Kupası elemesinde 11 gol kaydetti.

Putellas'ın yokluğunda Sarriegi hücumdaki boşluğu doldurmak için çağrıldı ancak bu ne onun ne de milli takım kadrosundaki herhangi birinin umduğu şartlar altında gerçekleşti.

Ancak İspanya'nın eksikliklerine ve yıldız gücünden yoksun olmasına rağmen, Vilda'nın takımıyla karşılaşma ihtimalinden hoşlanacak çok az takım olacaktır.

İzlenmesi gereken oyuncular

Ada Hegerberg

Rakip defans oyuncuları dikkat: Ada Hegerberg geri döndü. 26 yaşındaki oyuncu beş yıllık aranın ardından Nisan ayında Norveç milli takımına geri döndü.

Euro 2013'ü ikinci sırada tamamlayan Norveç, beş yıl önce Hollanda'da düzenlenen turnuvaya büyük umutlarla gitmişti.

Ancak takım grubunu sonuncu bitirdi ve Hegerberg daha sonra milli takım kadrosundan ayrıldı ve takımda yaşadıklarının kendisini "zihinsel olarak çökerttiğini" ve Norveç'te kadın futbolunun gördüğü muameleden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Hegerberg, Lyon için kulüp düzeyinde başarılı olmaya devam etti ve formu onu 2018'de ilk kadın Ballon d'Or'unun galibi olarak taçlandırdı.

Ancak Ocak 2020'de Hegerberg'in ön çapraz bağları koptu ve bu durum onu neredeyse iki yıl boyunca kenara itti.

Ekim 2021'de sahalara döndüğünde, Lyon'un bir önceki sezon Paris Saint-Germain'e kaptırdığı Fransa Ligi şampiyonluğunu geri kazanmasına yardımcı oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi finalinde bir gol ve bir asistle tacı Barcelona'dan geri aldı.

Kadın futbolunun en ölümcül golcülerinden biri olan Hegerberg, beş yıl aradan sonra Norveç formasıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yaparak gol yollarındaki hünerini ortaya koydu ve uluslararası sahnede kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışacak.

Vivianne Miedema

Vivianne Miedema geçtiğimiz birkaç yıl içinde dünya futbolunun en üretken ve en korkulan forvetlerinden biri haline geldi.

Henüz 25 yaşında olan Arsenal'li yıldız, Hollanda formasıyla çıktığı 109 maçta 92 gol atarak tüm zamanların kadın ya da erkek Hollanda milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncusu oldu.

Kadınlar Süper Ligi'nde Arsenal formasıyla gösterdiği başarılarla lig tarihinin en golcü oyuncusu olan Miedema'nın kısa bir süre önce yeni bir sözleşme imzaladığı ve bu sözleşmeyle İngiltere'nin en çok kazanan kadın oyuncusu olduğu bildirildi.

Miedema Euro 2017'de ikisi finalde olmak üzere dört gol atarak Altın Ayakkabı yarışını ikinci sırada tamamladı ve Hollanda'nın kadınları ilk büyük uluslararası kupalarını kazandı. Miedema'nın bu sefer de gol krallığında ilk sırada yer alması muhtemel görünüyor.

Lauren Hemp

Avrupa'da çok az oyuncu sizi Lauren Hemp gibi koltuğunuzdan kaldırabilir.

Müthiş hızı, sihirli yakın kontrolü ve gol gözüyle 21 yaşındaki oyuncu, bir hücum oyuncusu için akla gelebilecek her kutucuğu işaretliyor.

Hemp geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 36 maçta 20 gol attı ve 10 asist yaparak PFA tarafından dördüncü kez Yılın Genç Kadın Oyuncusu seçildi.

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında gösterdiği formla Hemp, İngiltere'nin en iyi genç oyuncusu olmaktan çıkıp İngiltere'nin en iyi oyuncusu olmaya doğru ilerledi.

City'nin kaybettiği FA Cup finalinde Chelsea'ye karşı attığı gol, zayıf sağ ayağıyla içeri kat edip topu uzak köşeye göndererek Hemp'in tüm yeteneklerini gözler önüne serdi.

Bu turnuvaya girerken, rakip defans oyuncularına Hemp gibi kabuslar yaşatacak çok az oyuncu olacak.

Nasıl izlenir

Birleşik Krallık'ta tüm Euro 2022 maçları ulusal yayıncı BBC'de gösterilirken, ESPN ve TUDN turnuvayı Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayacak.

UEFA'nın resmi küresel yayıncılarının tam listesi için buradaki bağlantıya tıklayın.

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Kaynak: edition.cnn.com