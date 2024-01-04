Kadınlar Euro 2022: İki büyük sakatlıkla turnuva öncesi karanlık at İspanya yine de göz kamaştırabilir mi?

Milli takımın son on yılda büyük turnuvalarda sürekli yer alan bir takım haline gelmesi, kadınların uluslararası sahnedeki en dikkat çekici yükselişlerinden biri oldu.

Euro 2022'nin, gelişen yerel lig, tarihi ödeme anlaşması ve özel gençlik sisteminin, turnuvaya namağlup katılan İspanya'nın uluslararası bir güç haline gelmesiyle nasıl sonuçlandığını göstermesi gerekiyordu.

Finlandiya'ya karşı oynanan açılış maçında İspanya 4-1'lik galibiyetle göz doldurdu ancak Salı günü B Grubu'nda Almanya ile karşılaşacak olan La Roja, dünyanın en iyi iki oyuncusundan yoksun bir takım için daha zorlu bir sınav olacak.

Turnuvanın arifesinde İspanya birkaç hafta içinde ikinci büyük darbeyi aldı. Haziran ayında tüm zamanların en skorer oyuncusu Jenni Hermoso'nun diz sakatlığı nedeniyle Euro 2022'yi kaçıracağının açıklanmasının ardından, La Roja'ya 5 Temmuz'da totemik orta saha oyuncusu Alexia Putellas'ın sol ön çapraz bağının koptuğu haberi verildi.

Putellas'ın bu takım için ne kadar önemli olduğunu abartmak zor: üretken bir golcü, değişken bir oyun kurucu ve herhangi bir maçı tek başına kazanabilecek bireysel dehaya sahip bir oyuncu.

İspanya şimdi dünyanın en iyi iki oyuncusu olmadan mücadele etmek zorunda kalacak. 2021'de Ballon d'Or sıralamasında Putellas birinci, Hermoso ise ikinci sırada yer alıyor.

İspanyol spor gazetesi AS'ın futbol uzmanı Amalia Fra CNN Sport 'a yaptığı açıklamada, "Alexia, bunu söylemek çok zor ama o her şey" dedi. "O tüm takım demek çünkü sahanın ortasında rakip takımı dağıtan ve hareket ettiren bir pusula gibi.

"Bunun da ötesinde... çıkıp kendini 9 numara yapıyor ve sizin için gol atıyor. La Roja'nın tüm oyununu onun üzerine kuruyor ama takımın geri kalanını da küçümsememeliyiz çünkü harika merkez savunmacılarımız var; Mapi León ve Irene Paredes dünyanın en iyileri arasında.

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"Orta sahada da Aitana [Bonmatí] ve Patri [Guijarro] en iyiler ve Barça'da her gün birlikte oynadığı bu oyuncularla oynadığı oyun takımın akışını sağlıyor."

Putellas ve Hermoso'nun yokluğunda İspanya'nın kadınlarını ilk büyük uluslararası kupalarına taşımak Paredes, León, Bonmatí ve Guijarro gibi isimlere düşecek.

'Üstel büyüme'

Kanada'da düzenlenen 2015 Dünya Kupası öncesinde İspanyol kadın futbolu bugünkü standartlarından çok farklıydı.

Fra, oyuncuların antrenman için her gün yüzlerce kilometre yol kat etmek zorunda kaldığını hatırlattı ve herhangi bir beslenme planının mevcut olmadığını söyledi.

Fra, "İspanya'nın ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı 2015 Dünya Kupası'ndan sonra İspanya kadın futboluna gerçekten kendini adamaya başladı ve oyuncular profesyonel olmaya başladı" dedi.

"Mali ödenekler almaya başladılar ve sonra [federasyon] daha güçlü bir lig yaratma ve profesyonelleştirme üzerine de bahse girdiler ki bunun neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir şey olduğunu söyleyebiliriz.

"O andan itibaren takımda oyuncular, fizik, kaynaklar ve hatta milli takım antrenörü Jorge Vilda'nın dediği gibi oyuncuların artık profesyonel olduğu ve geçimlerini bu işten sağlayabildiği gerçeği açısından katlanarak bir büyüme oldu."

2020 yılının başlarında, kadınlar birinci ligindeki oyuncular, her futbolcunun yıllık maaşını garanti altına alan lig çapında tarihi bir anlaşma yaptı.

Haftada 40 saat için kabul edilen asgari tam zamanlı oyuncu ücreti 16.000 € (18.000 $) ve yarı zamanlı, haftada 30 saat için 12.000 € (13.600 $) idi ve her ikisi de doğum izni, sakatlık ücreti ve ücretli tatili içeriyordu.

Bu anlaşma, bir televizyon anlaşması ve yenilenebilir enerji şirketi Iberdrola ile büyük bir isim sponsorluğunu da içeren, yıllar süren kademeli gelişimin doruk noktasıydı.

Ancak yol kolay değildi. Kasım 2019'da, asgari ücret taleplerinin karşılanmaması üzerine futbolcular, ligdeki 16 kulüpten 189 temsilcinin %93 oranında grev eylemi lehinde oy kullanmasının ardından bir hafta sonu sekiz birinci lig maçının tamamını boykot etti.

Ancak sonunda anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte birinci ligdeki oyuncular çalışma hayatlarını sadece futbola adamaya başlayabildiler.

Fra, "Bugün İspanya milli takımında hala okuyan birçok oyuncu var çünkü kariyerlerinin çok kısa olduğuna ve kazandıklarının hayatlarının geri kalanını yaşamak için yeterli olmadığına inanıyorlar" dedi.

"Bu yüzden çalışmaya devam ediyorlar, kendilerini eğitmeye devam ediyorlar ... ama bugün ligdeki herhangi bir takımdan bir oyuncu, takımında ve milli takımda kazandıklarıyla yaşayabilir.

"Buna ek olarak, Euro ile birlikte bu maaşları tamamlayacak bazı ödeneklere ve imaj haklarına sahip olacakları bir bonusları var."

'Barça özü'

Yeni anlaşmayla ilgili görüşmeler, Barcelona'nın Avrupa futbolunun zirvesine doğru hızlı yükselişinin başlangıcına denk geldi.

Barça, 2019 yılının başlarında Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ya da finale yükselen ilk İspanyol takımı olarak tarihe geçmiş ve finalde güçlü Lyon'a 4-1 yenilmişti.

İki yıl sonra Azulgrana, finalde Chelsea'yi 4-0 yenerek Avrupa futbolunda bir güç değişimi olmasını umduğu şeyi ilan ederken, nihayet Avrupa futbolunun en imrenilen ödülünü eline geçirecekti.

Barça bu yıl bir kez daha finale yükseldi ve Lyon'a elendi. Barcelona'nın yükselişinde rol oynayan oyuncuların çoğu İspanya milli takımının dünya sıralamasında yedinciliğe kadar yükselmesinde önemli rol oynadı.

Pep Guardiola'nın her şeyi fetheden Barcelona'sından oyuncuların çoğunlukta olduğu 2008-2012 yılları arasında dünya ve Avrupa futbolunu domine eden erkek milli takımıyla paralellikler kurulabilir.

Mevcut Barcelona kadın takımından sekiz oyuncu - Putellas'ın sakatlığından önce bu sayı dokuzdu - Euro 2022 için 23 kişilik kadroya çağrıldı ve altısı takımın açılış maçında ilk 11'de başladı.

Guardiola'nın Barça'sı ve o zamanki İspanya takımı gibi, bu milli takımın tarzı da Katalan devinden büyük ölçüde etkilenmiş durumda.

Fra, "Barcelona şarkı söyleyen sese sahip olan takım," diye açıkladı. "İspanya temelde Barça ile aynı şekilde oynuyor; tiki taka, dokunuş ve hücumda dikeylik. Bu yüzden Barça'nın bu kadar çok şey katmış olması bir onur çünkü bu milli takımın büyümesini sağladı.

"Tarzlar birbirine çok benziyor. Dahası, milli takımda ağırlığı taşıyan oyuncular - ki bunlar üç orta saha oyuncusu Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas] ve Patri Guijarro - Barça özüne sahipler, akademiden geliyorlar.

"Küçükken referansları Xavi ve [Andrés] Iniesta'ydı. Bu oyuncuları örnek aldılar, Barça'da bu stili onlar yarattı, onlar gibi oynuyorlar ve baskın ağırlığı taşıyanlar ve takımın çalışmasını sağlayanlar onlar. Kısacası, 2010'daki Barça ile tamamen aynı olduğunu söyleyebilirim."

Barcelona'nın tempolu, paslaşmaya dayalı futbol tarzı kısa bir süre önce kulübün efsanesi ve şu anki erkek baş antrenörü Xavi'nin takımı "ilham kaynağı" olarak nitelendirmesine yol açtı.

Beklentileri yumuşatmak

Vilda, İspanya'nın Kanada'da düzenlenen 2015 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından eski baş antrenör Ignacio Quereda'nın 27 yıllık görev süresinin ardından görevden alınmasının ardından görevi devraldı.

Kadın milli takımı ilk kez bir Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı, ancak grubunu son sırada tamamlayan oyuncular daha sonra ortaya çıktı ve organizasyondaki profesyonellik eksikliğini kınadı.

La Roja, 2011 Dünya Kupası'na katılamadığından bu yana her büyük uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazandı ve gelecek yıl Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki yerini şimdiden garantiledi.

Bu rekor, 1987-2013 yılları arasında sadece bir büyük turnuvaya (Euro 1997) katılmayı başardığı önceki 26 yılla tam bir tezat oluşturuyor.

Vilda, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kadın takımlarını birden fazla Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdıktan sonra göreve getirildi ve bu takımların başarısında kilit rol oynayan oyuncuların çoğu şu anda üst düzey takımın ayrılmaz parçaları.

Euro 2022 elemelerinde İspanya yedi maç kazanıp bir maç berabere kaldı, 48 gol atıp sadece bir gol yedi ancak Fra dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Fra, "Yarı finale ulaşmak elbette bir başarı olacaktır," dedi. "İspanya'nın daha önce hiç finale, hatta yarı finale bile çıkmadığı gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç ya da Norveç gibi diğer takımların sahip olduğu deneyime sahip değiller.

"Bu takımın son yıllardaki yolculuğunun [taraftarları] inandırdığı ve onları hayal kurmaya davet ettiği doğru, ancak Jorge Vilda beklenti havasını biraz düşürdü çünkü insanların bu kadar yüksek beklentilerle gelmesinin olumsuz olduğuna, hiç yapmadığımız bir şeye çok fazla inanıldığına inanıyor.

"Eğer yarı finale çıkamazlarsa bu bir başarısızlık olmayacak. Başarısızlık, örneğin grup aşamasını geçememek olurdu çünkü İspanya'nın bu kapasiteye sahip olduğunu ve geçmesi gerektiğini düşünüyorum ama takımın 31 Temmuz'da Wembley'de olmasını istememiz başka bir şey."

İki yıldız oyuncusu olmadan dünyanın en iyi takımlarından bazılarıyla mücadele etmek şüphesiz zor olacak ama bu kadro hala pek çok takımın karşılaşmaktan zevk almayacağı bir yetenek bolluğuna sahip.

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Kaynak: edition.cnn.com