Kadınlar Euro 2022: Grace Geyoro hat-trick yaparak Fransa'yı İtalya karşısında 5-1'lik galibiyete taşıdı

Geyoro bir Kadınlar Avrupa maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Fransa da devre arasına kadar beş gol atan ilk takım olarak turnuvanın favorilerinden biri olduğunu kanıtlayan bir performans sergiledi.

Geyoro dokuz dakika sonra İtalyan savunmasının bir hatasını değerlendirerek skoru açan golü attı.

Yıldız forvet Marie-Antoinette Katoto sadece üç dakika sonra Fransa'yı ikiye katlarken, İtalya Les Bleues'i kanatlarda karşılamakta zorlandı.

"Maça iyi başladık. Çok fazla şans yakaladık ve bu şansları arkaya atmayı başardık, bu yüzden çok mutluyuz," dedi Geyoro maçtan sonra UEFA.com'a verdiği demeçte.

"Bugün yakaladığım şansların çoğunu gole çevirebildim. Takım arkadaşlarım harika ortalarla bana yardımcı oldu. Performansımdan memnunum ama bu kolektif bir çalışma."

Delphine Cascarino'nun harika vuruşundan sadece bir dakika sonra, Geyoro kendini boş alanda bularak ve kaleciyi çalımlayarak ikinci golünü attı.

İlk yarı biterken Sandie Toletti'den gelen ortayı iyi değerlendirerek hat-trick'ini tamamladı.

İkinci yarıda Le Azzurre saldırıyı durdurmak için toparlandı - Fransa'yı son 45 dakikada sadece bir şansla sınırladı - ve kendi şanslarını yaratmaya başladı.

Yedek oyuncu Martina Piemonte, kaptan Sara Gama'nın VAR tarafından iptal edilen kırmızı kartının ardından skora biraz daha parlaklık katmak için bir golü geri getirdi.

İtalya'nın baş antrenörü Milena Bertolini UEFA.com'a yaptığı açıklamada, "Bu akşamdan çıkarılacak çok sayıda olumlu sonuç var," dedi.

"İkinci yarıda gösterdiğimiz tutumla tekrar sahaya çıkacağız ve ikinci yarıya 5-0 geride girdiğinizde bunu yapmak o kadar kolay değil; büyük bir fiyasko olabilirdi. Ancak kızlar önceden konuştuğumuz basit şeyleri yapmakta iyi iş çıkardılar. Bu bize çok şey öğretecek bir yenilgi."

Euro 2022 Pazartesi günü İngiltere'nin Norveç ve Avusturya'nın Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçlarla devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com