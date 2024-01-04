Kadınlar Euro 2022: Ev sahibi İngiltere Norveç'i rekor kıran sekiz gollü yıkımla sersemletti

Turnuvanın açılış maçında Avusturya karşısında alınan gergin ve sönük 1-0'lık galibiyetin ardından, ikinci maç gününde İngiltere'nin Euro tarihinde bir maçta yedi ya da daha fazla gol atan ilk takım olmasıyla prangalar çözüldü.

Takım, Euro 2017'de İskoçya karşısında elde ettiği 6-0'lık galibiyetle bir önceki rekoru kırdı.

Maç öncesinde Norveç baş antrenörü Martin Sjögren, İngiltere kampındakilerin kafasına girmek için elinden geleni yaptı ve Lionesses'ların "evlerinde olmanın ve favorilerden biri olmanın baskısını oldukça fazla hissettiklerini" ısrarla vurguladı.

Açıkçası, daha fazla yanılmış olamazdı.

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İngiltere, Georgia Stanway ve Lauren Hemp'in golleri ve Ellen White ile Beth Mead'in ayraçları sayesinde devre arasına 6-0 önde girerken, ikinci yarıda Alessia Russo'nun kafa vuruşu ve Mead'in üçüncü golü göz alıcı galibiyeti getirdi.

Bu sonucu daha da şaşırtıcı kılan şey ise Norveç'in Euro 2022'de turnuvanın favorileri arasında yer alması ve başta 2019 Ballon d'Or Fémenin galibi Ada Hegerberg, Chelsea yıldızı Guro Reiten ve Barcelona'dan Caroline Graham Hansen'den oluşan hücum üçlüsü olmak üzere bir dizi üst sınıf yeteneğe sahip olmasıydı.

Mead BBC'ye verdiği demeçte, "Bunu kelimelere dökemiyorum," dedi. "Bunu hayal ettiğimi bile sanmıyorum. Takıma yardımcı olacak golleri attığım için çok mutluyum. Burada olmayı seviyorum, bu takımın bir parçası olmayı seviyorum ve her dakikasını seviyorum.

"Şu anda böyle hissetmek inanılmaz bir duygu. Kızların bunun tadını çıkarması gerekiyor. Bunlar tadını çıkarmamız gereken anlar."

68,000'den fazla taraftarın takımı Avusturya karşısında izlediği açılış maçının ardından, 28,847 taraftar İngiltere'nin Norveç'i yenmesini izlemeye geldi ve forvet oyuncusu White'ın "kesinlikle çılgınca" olarak nitelendirdiği bir atmosfer yarattı.

"Bu destek için çok müteşekkiriz," diye ekledi. "Umarım takım olarak büyümeye devam edebiliriz ama umarım herkes bizimle gurur duyar."

Lionesses'in başında yenilmezlik rekorunu koruyan İngiltere baş antrenörü Sarina Wiegman bunu "özel bir gece" olarak tanımladı ancak kendilerinin bile böyle bir galibiyetin geleceğini görmediklerini itiraf etti.

BBC'ye verdiği demeçte, "Onların zayıflıklarından gerçekten faydalandık ve gerçekten mutluyuz ama aynı zamanda bu sadece bir maç," dedi. "Anın tadını çıkaracağız ama gerçekten ayaklarımız yere basacak. 'Burada neler oluyor?' - aklımdan bunlar geçiyordu.

"Norveç'in cevapları yoktu. Şanslar yarattık, goller attık ve izlemesi çok keyifliydi. Gerçekten kalitemizi gösterdik.

"Taraftarlar yine çok iyiydi, neredeyse 30.000 kişiydiler. Sadece bu anın tadını çıkarmalı, biraz rahatlamalı ve bir sonraki maç için hazırlanmaya başlamalıyız."

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Kaynak: edition.cnn.com