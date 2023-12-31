Kadınlar Euro 2022: Ev sahibi İngiltere, Avusturya karşısında aldığı zorlu 1-0'lık galibiyetle kampanyasına başladı

Sarina Wiegman'ın takımı turnuvanın başındaki sinirleri yatıştıracak zor kazanılmış bir üç puan elde ederken, Beth Mead'in 15 dakika sonraki zarif lobu, Old Trafford'daki gergin 1-0'lık İngiltere galibiyetinde tarafları ayıran tek şeydi.

İngiltere maç ilerledikçe kendini geliştirdi ve belki de galibiyet farkını artırabilirdi, ancak son üçte birlik bölümdeki dikkat ve uyum eksikliği bir dizi iyi fırsatın heba olması anlamına geliyordu.

Avusturya maçın hiçbir zaman rahat geçmemesini sağlayacak kadar tehdit oluşturdu ve Wiegman takımının turnuva öncesi favoriler arasında gösterilmesi için ne kadar gelişmesi gerektiğini bilecek.

Son düdük çaldığında İngiltere'nin Hollandalı baş antrenörü çok az kutlama yaptı, ancak oyuncuları tarihi bir gecede ev sahibi kalabalığın övgüsünü almak için sahada kaldı. Toplamda 68,871 taraftar maçı izlemek için Old Trafford'a gelerek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda bir maç için yeni bir seyirci rekoru kırdı.

Finalin 31 Temmuz'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak olması nedeniyle bu rekorun tekrar kırılması muhtemel. Ancak Çarşamba geceki performansın ardından en önemli soru İngiltere'nin finale kalan takımlardan biri olup olmayacağı.

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Maçın Oyuncusu Georgia Stanway maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Atmosfer her şeyi anlatıyor," dedi. "Bu büyük bir olay ve tabii ki biraz gerginlik olacak.

"Gürültü [bu geceyle ilgili en iyi şeydi] ve bilgi duymak zor olsa da, gürültü sadece nerede olduğumuzu gösteriyor. Taraftarların belirlediği standart bu - gürültüyü getirin ve rakibi sarsalım."

Stanway'in takım arkadaşlarının Wiegman'ın maç sonrası bilgilendirme konuşmasını duymakta zorlandıklarını itiraf etmesi, Çarşamba günü Old Trafford'daki gürültünün seviyesi hakkında bir fikir veriyor, zira oyuncular şarkılara katılmak için erken ayrıldılar.

"Bir dahaki sefere 'Sweet Caroline'ı [bitiş düdüğünden sonra] ertelemeliyiz," diyerek güldü.

Neil Diamond'ın klasik şarkısı, İngiltere'nin geçen yaz Euro 2020 finaline giden erkek takımının tema müziği oldu ve kadın takımı da bu turnuva sırasında birkaç kez daha duymayı umacak.

Heyecan ve gerilim

Manchester'ın Kuzey Mahallesi'nden Old Trafford'a kadar olan yaklaşık dört millik yolu yürürken, şehrin birkaç saat içinde büyük bir uluslararası turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yapacağına dair çok az işaret vardı.

İngiltere forması giyen bir avuç taraftar dışında, şehri ziyaret edenlerin bir maç olduğunu bilmeleri bile pek olası değildi.

Fransa'daki 2019 Dünya Kupası organizatörleri, bazılarının turnuva için tanıtım eksikliği olarak algıladığı şeylerden dolayı eleştirildi ve Euro 2022'ye giden yolda hissedilen tüm heyecana rağmen, aynı sorunlar burada hala devam ediyor gibi görünüyor.

Ancak Old Trafford'a yaklaşırken, başlama vuruşundan üç saatten fazla bir süre önce sahanın etrafında toplanan binlerce taraftarın coşkusunda kesinlikle bir eksiklik yoktu.

Kendilerinden de emindiler. Çoğu Lionesses'in yeni kaptanı Leah Williamson'ın adını taşıyan tişörtler giyen bir grup "Dört sıfır İngiltere" diye bağırdı.

Kendilerine olan güvenleri kesinlikle yersiz değildi çünkü İngiltere'nin sahanın her yerinde dünya çapında yeteneklere sahip olduğundan şüphe yok. Bu turnuvaya gelirken tek endişe, oyuncuların kendi topraklarında favori olmanın getirdiği beklentinin ağırlığıyla başa çıkıp çıkamayacaklarıydı.

Maç öncesinde bazı oyuncular ev sahibi taraftarların önünde oynamanın kendilerine vereceği güvenden bahsettiler ancak maçın başlarında hissedilir bir gerginlik vardı.

Birden fazla hatalı pas Avusturya'ya sahanın tehlikeli bölgelerinde topa sahip olma şansı verdi, ancak son ürün eksikliği İngiltere'nin hatalarının cezasız kalması anlamına geliyordu.

'Futbol Eve Dönüyor' mu?

Ancak İngiltere'nin kendini bulması uzun sürmedi, zira Lauren Hemp ve Mead'in ileri çıkışları Old Trafford'daki desibelleri yükseltti.

Bu İngiltere'nin ilk sürekli baskı dönemiydi ve Avusturya'nın savunmasını kırmak için yeterliydi, Fran Kirby'nin havalandırdığı top Mead'i buldu, Mead soğukkanlılıkla topu göğsünde topladı ve koşan Manuela Zinsberger'in üzerinden topu ağlara gönderdi.

Başlangıçta Avusturya savunma oyuncusu Carina Wenninger topu çizgiden çıkarmayı başarmış gibi göründüğü için stadyumdaki kutlamalar biraz gecikti, ancak hakemin saatini kontrol etmesi ve düdüğünü çalması Düşler Tiyatrosu'nu çılgına çevirdi.

Old Trafford'da birçok ünlü yedili sahayı süsledi - David Beckham, Cristiano Ronaldo ve Eric Cantona bunlardan sadece üçü - ve Mead'in bitirişi burada sahnelenen en büyük maçlara yakışır nitelikteydi.

Milli marşların bitiminden bu yana stadyumdaki gürültü giderek artıyordu, ancak Mead'in golü artık gerçekten sağır edici olmasını sağladı.

Çok geçmeden stadyumun küçük bir bölümünde 'Football's Coming Home' şarkısının ilk yorumu patlak verdi, ancak sahaya daha fazla yayılamadı; belki de taraftarlar geçen yıl İtalya'ya karşı oynanan erkekler finalinin kalp kırıklığından sonra kendilerini çok fazla öne çıkarmaktan çekiniyorlardı.

İkinci yarıda Hemp, Euro 2022'ye neden izlenmesi gereken yıldız oyunculardan biri olarak lanse edildiğini ve omuzlarında büyük bir beklentiyle geldiğini göstermeye başladı.

Bu sezon kulübü ve ülkesi için mükemmel bir performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncu, hızı, yakın kontrolü ve gol gözüyle bu turnuvanın en korkulan oyuncularından biri haline geldi.

Hemp, Avusturya savunmasının sağında Laura Wienroither'a zor anlar yaşatıyordu ancak alışılmadık bir şekilde son vuruşlarda başarılı olamayınca kıvırma ve dönüşleri sonuçsuz kaldı.

Maçın bitimine 10 dakika kala Avusturya maçtaki en iyi şansını yarattı ve İngiltere kalecisi Mary Earps, Barbara Dunst'ın uzun menzilli şutunu eliyle uzaklaştırarak skoru eşitledi.

Bu kadarla yetinmek zorunda kalan misafir takımın, bu ağır favori İngiltere takımıyla başa baş mücadele ettikten sonra büyük bir özgüven artışı yaşayacağına şüphe yok.

Eğer Lionesses bu turnuvada derin bir koşu yapacaksa, Wiegman takımın Old Trafford'da aldığı desteğin daha fazlasına ihtiyacı olacağını biliyor.

"İnanılmaz [gürültü]. İnanılmaz bir şey," dedi. "Nereden geldiğimizi biliyoruz ve burada Old Trafford'da, 70,000 kişinin önünde oynamak, bu gürültüyü getirmek. Umarız bunu diğer maçlarda da yaparlar, kapalı gişe oynadığımız stadyumlar olduğunu biliyoruz."

Wiegman takımın gelişmesi için daha çok alan olduğunun farkında ama şimdilik oyuncularının tarihi bir gecenin tadını çıkarmasına izin veriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com