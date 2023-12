Kadın hentbol takımı soyunma odasında gizli kamera bulunmasının ardından 'iğrendi'

Bundesliga'da mücadele eden TUS Metzingen'e göre, bir kişi acil zan altında bırakıldı ve kulüple ilişkisi derhal sonlandırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.

Metzingen tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada menajer Ferenc Rott, "Doğrudan güvendiğimiz bir kişi tarafından da işlenen bu iğrenç eylem tek kelimeyle şok edici ve hepimizi çok etkiledi" dedi.

Açıklamada takımın şüphelendiği kişinin kimliği ya da takımdaki rolü belirtilmedi.

Rott, "Bu olayı takımla yoğun bir şekilde tartıştık ve oyuncularımızın bu kadar güçlü bir şekilde birbirlerine kenetlenmelerinden ve [Çarşamba günü] Bietigheim'a karşı maçı birlikte oynamaya karar vermelerinden çok etkilendim" dedi.

"Böyle bir şeyin bizi yıkmasına izin vermeyeceğiz - ve takımın hemen yeniden hentbol oynamak istemesi çok güçlü bir sinyal.

"Bu zor dönemde polisten, dernekten ve diğer takımlardan çok destek gördük. Bu elbette yardımcı oluyor ve bunun için onlara teşekkür ediyoruz."

Metzingen'in Çarşamba günü oynadığı ve 32-20 kaybettiği maçın ardından takım sosyal medyada bir paylaşımda bulundu: "Hiçbir şeyin ya da hiç kimsenin moralimizi bozmasına izin vermeyeceğiz.

"Kadın hentbolu bir arada duruyor ve bizi ve sporumuzu tehdit eden herkese karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Bizim birlikteliğimiz her türlü rekabetten, her maçtan, her golden daha büyüktür!"

Yerel Reutlinger General Anzeiger gazetesinin CNN'e bağlı NTV'den aktardığına göre, bir polis sözcüsü olayı doğruladı ve şüphelinin hala kayıp olduğunu söyledi.

CNN, kulübün bulunduğu yere yakın bir şehir olan Reutlingen'deki polisle temasa geçti ve onlar ayrı bir açıklama yapmayı reddetti.

Handball Bundesliga Frauen (HBF) Başkanı Andreas Thiel şunları söyledi: "Böylesi bir suç eylemi HBF olarak kulüplerimizle birlikte temsil ettiğimiz tüm değerlerle çelişmektedir.

"TuS Metzingen hızlı hareket ederek derhal polisi bilgilendirmiş ve böylece bir şüphelinin kimliği tespit edilebilmiştir. Kulüp HBF'nin tam desteğinden emin olabilir."

Yönetim organı ayrıca Çarşamba günü Bietigheim'a karşı oynamayı tercih eden Metzingen'in oyuncularına "en yüksek saygıyı" duyduğunu söyledi.

Kaynak: edition.cnn.com