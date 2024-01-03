Kadın golfü eşitlik için mücadele ederken yıldızlar Suudi Arabistan'a dönüyor

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen ilk profesyonel kadın spor etkinliği olarak tarihe geçen turnuva, bu Perşembe günü Kral Abdullah Ekonomik Şehri'ndeki Royal Greens Golf & Country Club'a geri dönüyor.

Ladies European Tour (LET) programındaki en zengin ödüllerden biri olan 1 milyon USD'lik ödül fonu ile kısa sürede en çok arzulanan unvanlardan biri haline geldi.

Büyük ödüllü ve sınırları aşan bir turnuvanın önemi LET CEO'su Alex Armas'ın gözünden kaçmıyor.

Armas, "Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü dünya genelinde nüfusun daha aktif olmasını ve spora katılımını sağlamamız gerekiyor," dedi.

"Bence bunu yapmanın en iyi yolu televizyonda canlı spor yayınları yapmak ve insanların bu sporculardan ilham alıp onları rol model olarak görmelerini sağlamaktır. Saudi'nin Krallığa getireceği kalitede çok sayıda spor etkinliğine sahip olmak, çeşitli spor dallarına katılımın artması açısından son derece önemli olacaktır. Ladies First Club'a kaydolan kişi sayısı ve olumlu geri dönüşler muazzamdı."

Son şampiyon Emily Kristine Pedersen'in yanı sıra bir dizi süper yıldız oyuncunun bu haftaki yarışmada oynayacağı teyit edildi.

İki kez büyük ödül kazanan Lydia Ko'nun yanı sıra diğer büyük ödül sahipleri Georgia Hall, Anna Nordqvist ve Laura Davies de onaylandı.

Tekler etkinliği bu Perşembe başlarken, 10 Kasım Çarşamba günü takım etkinliğinde Suudi bir çift başlık tamamlanacak.

LET'e göre, dünya çapında düzenlenen Aramco Takım Serisinin bir parçası olan ve dokuz gün içinde gerçekleşen iki 1 milyon dolarlık LET turnuvasının ikincisi, kadın golfündeki eşitsizliği ele almayı amaçlıyor.

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Armas, "Kadın sporunda bir zorluk var" dedi. "Erkekler kadar yer bulamıyoruz ama bu konuda bir değişim var, eşitlik hareketi ve kurumsal şirketler bir dengesizlik olduğunun farkına varıyor.

"Onları, hikayelerini ve inanılmaz yolculuklarını sergilememiz gerekiyor. Hâlâ kat etmemiz gereken uzun bir yol var. İnsanlar bu kadınların ne kadar iyi sporcular olduğunun farkında değiller ve eğer bunu görmezlerse, bunu anlayamazlar. Rekabet edebilirler. Onlar da erkekler kadar iyi sporcular."

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Kaynak: edition.cnn.com