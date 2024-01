Kadın futboluna yapılan muamele nedeniyle 'zihinsel olarak kırılan' Ada Hegerberg, Norveç milli takımına dönüşünün 'sevincini' yaşıyor

Sandefjord'daki Release Arena'daki kötü hava koşullarına rağmen Norveçli oyuncunun en önemli duygusu sevinçti. Beş yıl sonra Norveç adına ilk maçına çıkan Hegeberg, takımı geçen ay Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde Kosova'yı 5-1 mağlup ederken hat-trick yaparak bunu kutladı.

CNN'den Christina MacFarlane'e konuşan Hegeberg, "Kalabalık geldi, desteklemeye geldiler, bunu inanılmaz buluyorum.

"Açıkçası maçlardan ve her şeyden önce çok odaklanıyorum ama milli takımı tekrar görmek ve tüm bu genç kızların, genç erkeklerin bizi izlemeye geldiğini görmek beni derinden etkileyen bir şeydi. Ve bu çok keyifli bir duyguydu. Bunu çok uzun bir süre unutmayacağım."

Beş yıl önce, o zamanlar 21 yaşında olan Hegerberg, milli takımda yaşadığı deneyimlerin kendisini "zihinsel olarak çökertmesi" ve Norveç'te kadın futbolunun gördüğü muameleden dolayı hayal kırıklığına uğramasının ardından milli takımdan ayrıldı.

"Şunu açıkça söyleyebilirim ki bunun bir daha asla başka bir oyuncunun başına gelmesini, böyle bir seçim yapmanız gereken bir pozisyona sokulmanızı ummuyorum" diyor milli takıma dönüşünün ardından.

"Ama şu anda bunu asla unutmayacağım. Bence tüm tarihi kucaklamalıyız. Ama aynı zamanda ben de yoluma devam ettim."

Hegerberg milli takımdan uzak kaldığı süre boyunca kendini dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ettirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 56 golle en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor ve 2018'de ilk kez Ballon d'Or Feminin ödülüne layık görüldü.

Bu bireysel ödüllerin yanı sıra Hegerberg, Lyon ile büyük başarılara imza atarak kulübü üst üste beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı - bu da herhangi bir cinsiyetten bir takım için bir rekor. Lyon bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde Cumartesi günü Torino'da Barcelona ile karşılaşacak.

'Yeni bir sayfa'

Bu başarılara rağmen Hegerberg, Norveç Futbol Federasyonu'na (NFF) karşı duruşunu kararlılıkla sürdürerek uluslararası arenanın dışında kaldı.

2019 Kadınlar Dünya Kupası onu milli takıma geri dönmeye ikna etmedi ve Hegerberg, kendisini geri dönmeye ikna edenin sadece Lise Klaveness 'in NFF başkanı olarak seçilmesi olduğunu söylüyor - bu pozisyona gelen ilk kadın -.

İkili, Hegerberg kariyerinin başındayken birlikte oynamıştı ve Hegerberg, Klaveness'le yaptığı görüşmelerin milli takıma dönüşünün merkezinde yer aldığını söylüyor. İkili, federasyonla yaşadıkları ortak zorluklar ve kadın futbolunun karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda birbirlerine bağlanmışlar.

Hegerberg, "Bu görüşmeler sırasında çok geliştiğimi hissettim ama geri dönüp ülkem için tekrar oynamak için doğru zaman olduğunu hissettim," diyor.

"Lise'nin genç kızlara gelecekte daha iyi bakılabilmesi için bir şeyleri sarsacak çok önemli bir figür ve pozisyon olabileceğine gerçekten inanıyorum. Kadın futbolunu doğru yöne götürmek için onu kesinlikle sonuna kadar desteklerim. Bu yüzden kendimi çok iyi hissediyorum."

Hegerberg'in milli takımdan ayrılmasından bu yana NFF kadın takımına yönelik yaklaşımını değiştirdi.

Kadınlar için 3.1 milyon Norveç kronundan (330,739$) altı milyon krona (640,150$) çıkarılan bir anlaşmanın ardından artık erkekler ve kadınlar Norveç'i temsil ettikleri için aynı maddi tazminatı alıyorlar.

Hegerberg, "Açıkçası, aynı tarihi tekrarlamamak için unutmamalısınız, ancak bunun yeni bir bölüm olduğunu, devam ettiğini ve aynı zamanda çok ferahlatıcı olduğunu hissediyorum" diyor.

"Ve tabii ki geri dönüp bir şeylerin üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışmak çünkü artık Avrupa'da çok iyi oyuncular var, Norveçli kızlar.

"Bence şimdi taş üstüne taş koyma zamanı. Ben de Norveç'te futbolu doğru yöne itmeye devam etmek için sorumluluğun bir kısmını üstlenmek konusunda çok istekliyim."

'Kadın oyunculara hak ettikleri koşulları sağlayın'

Hegerberg'in son iki uluslararası karşılaşması arasında geçen yıllarda kadın futboluna ilişkin tartışmalar sadece Norveç'te değişmedi.

Geçtiğimiz ay İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), İtalya'nın en üst düzey kadın ligi olan Serie A'da oynayan futbolcuların profesyonel sporcu olarak sınıflandırılacağını duyurdu ve amatör statüleri nedeniyle yıllarca sınırlandırılmış maaşlara son verdi.

Hegerberg, "Covid bizi vurmadan önce sahip olduğumuz o iyi ritme geri dönmek için yavaş yavaş yeniden ivme kazanmaya başladığımızı ve daha profesyonel bir şekilde inşa ettiğimizi hissediyorum" diyor.

"Kadın oyunculara hak ettikleri koşulları sağlamak ve genel olarak daha profesyonel bir günlük yaşam elde etmek, böylece daha da iyi olabilmemiz ve uzun vadede daha da iyi futbol sergileyebilmemiz için. Her şey biz oyuncuları zorlamakla ilgili - sadece gerçekten performans göstermeliyiz."

Kadın oyuncular en büyük sahnelerde giderek daha fazla performans sergiliyor. Barcelona'nın stadyumu Camp Nou geçtiğimiz aylarda iki kez kapalı gişe oynadı ve bir kadın futbol maçında en yüksek seyirci rekorunu kırdı.

Mart ayında 91,553 taraftar Barça'nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i yenmesini izledi ve bir aydan kısa bir süre sonra 91,648 taraftar yarı finalde Wolfsburg'u 5-1 yenen ev sahibi takıma tezahürat yaptı.

Hegerberg "Bu muhteşem bir şey" diyor. "Oyunda başarmak istediğiniz şey bu ve o kapalı gişe maçları, tıklım tıklım dolu Camp Nou'yu görmek gerçekten inanılmaz.

"Her kadın kulübü olarak bunu başarmaya çalışıyoruz. Bazı iyi trendler gördük. Şimdi en büyük zorluk bu insanları her hafta stadyumlara geri getirmek ve ihtiyacımız olan istikrarı yakalamak."

'Sezonun en iyi kısmı'

Geçen sezon sakatlanan Hegerberg'in yokluğunda Lyon 10 yıl içinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamadı ve kulübün beş yıllık Avrupa şampiyonluğu dönemi sona erdi. Barcelona Lyon'un yokluğundan faydalandı ve şimdi ilk kez arka arkaya şampiyonluk peşinde.

Hegerberg "Açıkçası Barcelona çok güçlü bir takım," dedi. "Oyun tarzlarını birlikte geliştirmek için zaman kazandıklarını görebilirsiniz. Topa sahip olma odaklı çok güçlü bir futbol oynuyorlar."

Hegerberg, Ocak 2020'de ön çapraz bağının kopması ve ardından sol kaval kemiğindeki stres kırığı nedeniyle yaklaşık iki sezon kenara alındıktan sonra üç yıl sonra ilk kez eleme futbolu oynuyor.

"Sadece her günün, topla geçirdiğim her saniyenin tadını çıkarmaya çalışıyorum ve bahar geldi ve büyük maçlar yaklaşıyor" diyor. "Bu yüzden muhtemelen sezonun en iyi kısmı da bu."

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Hegerberg, Norveç takımına döndükten sonraki ilk büyük turnuvası olan 2022 UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonasını dört gözle bekliyor.

"Zor bir turnuva," diyor Hegerberg. "Her iki tarafa da gidebilir. Her şey çok sakin ama odaklanmış bir şekilde hazırlanmakla ilgili. Ve evet, her şeye hazır olacağız. Ancak geçmişten biliyoruz ki 2013'te bir final yaşadık ve ardından 2017'de çok zorlu bir Euro deneyimi yaşadık."

Norveç 2017'de grup maçlarının üçünü de kaybetmiş ve turnuvanın başında dördüncü sırada yer alan bir takım için hayal kırıklığı yaratan bir dizi sonuç almıştı.

Bu kez Norveç, Avusturya ve İngiltere'nin de yer aldığı gruptan eleme aşamalarına yükselmek için 7 Temmuz'da Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.

Hegerberg, "Her şey bu deneyimlerden ders çıkarmak ve mümkün olduğunca hazırlıklı olmakla ilgili," diyor ve ekliyor, "ama aynı zamanda keyif de almak gerekiyor çünkü bu turnuvalar kariyerinizin en önemli anları."

DAZN, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlıyor.

