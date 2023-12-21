Kadın dostluğu ve aile sırları üzerine bir ilk roman ve okuma listenize eklemeniz gereken diğer 4 kitap

Kitap Kulübü programı ve bülteni sadece son birkaç yıldır okuduğum kitapları yansıtsaydı, çoğu orta yaşlı beyaz erkeklerin gerilim kitapları olurdu. İyi kitaplar - son derece keyifli, iyi yazılmış, iyi işlenmiş - ama edebi olarak oldukça sınırlı bir menüden yemek yiyordum. (Hatırlatmak gerekirse, bunu gerilim romanları yazan orta yaşlı beyaz bir adam olarak söylüyorum).

"Fiona ve Jane" yazar Jean Chen Ho'nun ilk eseri

Açıkçası, kitaplarla ilgili bir programın bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Kitapların güzelliği, zihinlerimizi tanıdık olanın ötesindeki deneyimlere açabilmeleridir. Bu programla, bültenle ve kendi kitap koleksiyonumla amacımız, kitap türleri (şiir, polemik, gerilim, kurgu dışı), yazar türleri, temsil edilen görüşler ve benzeri dahil olmak üzere edebiyat dünyasının hayal edilemez çeşitliliğini dahil etmek ve kucaklamaktır.

Bu, kutuları işaretlemek için değil, Kitap Kulübü deneyimimizi geliştirmek için yapılıyor. Hayatım her zaman farklı deneyimlere ve bakış açılarına sahip kişilerin düşüncelerini ve sanatını araştırarak gelişmiştir - aradığım çeşitlilik ister siyasi, ister kültürel, isterse başka bir şey olsun. Bu da bizi bu haftanın kitap seçimine getiriyor: Jean Chen Ho'dan "Fiona ve Jane".

Ho'nun ilk eseri, harika Amerikan kurgusunun mükemmel bir modern örneği. İki Tayvanlı Amerikalı kadının hayatlarını ve 20 yıl boyunca kimlik, cinsellik, kalp kırıklığı ve aile sırlarını keşfederken kurdukları dostlukları konu alan muhteşem bir öykü dizisi.

Eleştirmenlerden övgüler alıyor: New York Times, "...kitap boyunca Fiona ve Jane gerçek, elektrikli ve değerli insanlar haline geliyorlar" diye yazıyor. "Ho'nun iki kadın arasında yarattığı dünya, bir arkadaşın diğerinin hikayesini okuyup orada olmayı dilemesi gibi."

Bu kitap, ortalama orta yaşlı beyaz adamın otomatik olarak eline alıp inceleyeceği ilk kitap olmayabilir. Ama bu bir hata olur. Ne harika bir okuma! Fiona ve Jane'i arkadaşlarım gibi hissettim. Ho'nun bundan sonra ne yazacağını görmek için sabırsızlanıyorum. "Fiona ve Jane" sizi bu kadınların hayatlarına ilişkilendirilebilir, otantik bir şekilde sokuyor. Çok seveceksiniz. Bir göz atın!

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Jake başka ne okuyor

Elena Ferrante'den 'My Brilliant Friend' (Ann Goldstein tarafından çevrilmiştir)

Ferrante'nin büyüleyici Napoliten serisinin ilk kitabı olan "Benim Parlak Arkadaşım" bizi 1950'lerde çocuk olan Lila ve Elena ile tanıştırıyor. Ferrante onların karmaşık ve yoğun arkadaşlıklarını kullanarak ailelerin, Napoli'nin ve hatta bir bütün olarak modern İtalya'nın hikâyesini ve evrimini keşfediyor.Elena Ferrante'nin "My Brilliant Friend" kitabını Bookshop.org üzerinden buradan satın alabilirsiniz

Fabien Toulme tarafından yazılan 'Hakim'in Odyssey'i, Kitap 1: Suriye'den Türkiye'ye'

Fransız grafik roman yazarı Toulme, savaş yüzünden her şeyini geride bırakmak zorunda kalan genç ve başarılı bir Suriyeli olan Hakim üzerinden mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Kitap 1, bir gün evine dönmeyi hayal ederken iş bulma mücadelesi veren Hakim'in yolculuğunun ilk ayağını takip ediyor.

Fabien Toulme'un "Hakim's Odyssey, Book 1" kitabını buradan satın alabilirsiniz

'Jake Tapper Kitap Kulübü' tarafından tavsiye edildi

Sabaa Tahir'den 'All My Rage'

Pakistan asıllı Amerikalı genç yetişkin roman yazarı Tahir, küçük bir Kaliforniya kasabasında birlikte dışlanmış olarak büyüyen Salahudin ve Noor'un aşk hikâyesini anlatıyor. Aralarındaki bağ inkâr edilemezdir, ta ki büyük bir kavga neredeyse her şeyi yok edene kadar. Her ikisinin de hayatı kontrolden çıkarken, kendilerine arkadaşlıklarının değerinin ne olduğunu ve geçmişin ve bugünün üstesinden gelmek için ne gerektiğini sormaları gerekir.

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Lee Cole tarafından yazılan 'Groundskeeping'

Cole, ilk romanında okuyucuları kendi memleketi Kentucky'ye götürüyor ve yerel bir üniversitede saha görevlisi olan hevesli yazar Owen Callahan ve yazar Alma Hazdic ile tanıştırıyor. Owen, Trump'ı destekleyen ailesiyle birlikte yaşamaktadır; Alma ise Bosnalı göçmenlerden oluşan liberal bir aileye mensuptur. Aralarındaki farklılıklara rağmen gizli bir ilişkiye başlarlar. Ancak yakınlaştıkça Alma kendini Owen'ı anlamakta zorlanırken bulur.

"Groundskeeping "i Bookshop.org üzerinden buradan satın alabilirsiniz

Bağımsız kitap mağazası spot ışığı

Bağımsız kitapçıları seviyoruz! Ülke çapındaki bağımsız kitapçıları öne çıkarma çabalarımız devam ederken, Kansas Pittsburg'daki Books & Burrows 'u selamlıyoruz. Yerlilerin sahip olduğu kitapçı Kasım 2020'de açıldı ve Yerli yazarları ve hikayeleri öne çıkarmak için çalışıyor.

Sizin favori bir kitapçınız var mı? Seçtiğiniz kitapçıyı@JakeTapper'a tweet atın, gelecek bir bültende yer verebiliriz.

CNN+'ta 'Jake Tapper'ın Kitap Kulübü'nde neler olacak?

10 Nisan - Jake, Apatow'un şovmenler ve ünlülerle yaptığı söyleşilerden oluşan yeni bir kitabın yazarı olan komedyen Judd Apatow ile bir araya geliyor.

- Jake, Apatow'un şovmenler ve ünlülerle yaptığı söyleşilerden oluşan yeni bir kitabın yazarı olan komedyen Judd Apatow ile bir araya geliyor. 17 Nisan - Jake, ırksal adalet ayaklanmalarının son on yılının Siyah gençler üzerindeki etkisini sanat aracılığıyla ele aldığı "Trayvon Kuşağı" adlı dokunaklı yeni kitabın yazarı Elizabeth Alexander ile konuşuyor.

- Jake, ırksal adalet ayaklanmalarının son on yılının Siyah gençler üzerindeki etkisini sanat aracılığıyla ele aldığı "Trayvon Kuşağı" adlı dokunaklı yeni kitabın yazarı Elizabeth Alexander ile konuşuyor. 24 Nisan - Jake, "On a Night of a Thousand Stars" adlı kitabında Arjantin'in Kirli Savaşı sırasındaki yaşamı ve bir kızın ailesi hakkındaki gerçeği öğrenme arayışını güzel ama üzücü bir şekilde anlatan Andrea Yaryura Clark ile konuşuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com