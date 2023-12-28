Kadın, 4 kanal tedavisi, 8 kron ve 20 dolgu yapıldığını söylediği ziyaret nedeniyle diş hekimine dava açtı

Kathleen Wilson, geçtiğimiz hafta Dr. Kevin Molldrem ve Molldrem Family Dentistry aleyhine Hennepin County Bölge Mahkemesi'nde açtığı hukuk davasında, Molldrem'in "önemli yaralanmalara" neden olan "ihmalkâr çalışmasını" düzeltmek için başka diş hekimlerine gitmek zorunda kaldığını iddia etti.

Wilson, Molldrem'in Temmuz 2020'de tek bir ziyarette sekiz kron, dört kök kanalı ve 20 dolgu yaptığını iddia ediyor.

Davaya göre, Molldrem ayrıca Wilson'a "(önerilen) dozun çok üzerinde" anestezi sağlamış ve uygulanan anestezi miktarına ilişkin "tıbbi kayıtlarda tahrifat" yapmıştır.

CNN Molldrem'e ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

Wilson'ın avukatı Nathaniel Weimer, bir yeminli ifadeye göre, Florida'daki bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan diş hekimi Dr. Avrum Goldstein'ı Wilson'ın kayıtlarını incelemesi için bilirkişi olarak tuttuklarını söyledi.

Goldstein, 14 Kasım tarihli raporunda Molldrem'in Wilson'ın ağzındaki "neredeyse her dişte" çürük olduğu yönündeki teşhisinin doğru olduğunu kabul etti. Ancak Goldstein, Molledrem'in Wilson'a uyguladığı tedavinin yanlış olduğunu söyledi.

Goldstein'a göre Wilson "hastalığına yavaş, düşünceli, dikkatli ve ölçülü bir müdahale gerektiriyordu" ve "ağzındaki her dişteki her deliği tek bir ziyarette doldurmaya çalışmak" "insani açıdan mümkün değildi".

Goldstein raporunda, Molldrem'in Wilson üzerinde kullandığı anestezi miktarının "güvenli kabul edilebilecek miktarın çok üzerinde" olduğunu belirtmiştir.

Goldstein raporunda, Molldrem'in anestezi kayıtlarına atıfta bulunarak, maksimum anestezi dozunun 490 mg olması gerektiğini, ancak Molldrem'in Wilson'a 960 mg verdiğini söyledi.

Goldstein raporunda "5 ya da 6 saatlik bir süre içinde uygulanabilecek sınırlı miktarda anestezik vardır ve bu miktarın aşılması hastayı aşırı dozda anestezik ve potansiyel zararlı etkiler açısından risk altına sokar" dedi.

CNN Goldstein'a ulaştı ancak henüz bir geri dönüş alamadı.

CNN, tek bir ziyarette bu kadar çok işlemin yapılıp yapılmaması gerektiği ve bu tür bir durum için tipik tavsiyelerinin ne olduğu konusunda yorum almak için Amerikan Dişhekimleri Birliği ile temasa geçti.

ADA, kılavuzlarının dozajı kapsamadığını söyledi ve CNN'i Amerikan Anestezistler Derneği'ne veya Amerikan Dişhekimleri Anesteziyoloji Derneği'ne yönlendirdi. CNN bu gruplara maksimum dozajları sordu.

Acı çektiğini ve utanç duyduğunu iddia eden Wilson, 50.000 doların üzerinde tazminat talep ediyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, Molldrem'e 20 Aralık'ta Eden Prairie'deki ofisinde bir celp tebliğ edildi. Muayenehanenin web sitesinde Molldrem'in 20 yıldır diş hekimi olduğu belirtiliyor.

CNN'in iletişime geçtiği Weimer, "aktif davalar hakkında yorum yapmamayı" tercih ettiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com