Kader ve ölçümler aynı fikirde: Bu Buffalo Bills'in yılı olabilir

Kansas City Chiefs ve Bills arasında geçen yıl oynanan playoff maçından bahsettiğimi düşünebilirsiniz. Olabilir ama bu durumda aslında Tennessee Titans ile Bills arasındaki 1999 AFC Wild Card maç ından bahsediyorum. Bills bu mağlubiyetten sonra 18 yıl daha playoff yapamadı.

Bills, ne yazık ki, son 30 yılda 25 saniyeden az bir süre kala öne geçtikten sonra bir değil iki playoff maçı kaybeden tek takımdır.

Daha düşük bir taraftar kitlesi bu tür mağlubiyetlerden sonra takımlarını terk edebilirdi.

Bilmeniz gereken şey, kolay olduğu için Bills taraftarı olmadığınız ve öyle kalmadığınızdır. Bills taraftarı olursunuz ve öyle kalırsınız çünkü Buffalo'nun eski Baş Antrenörü Marv Levy'nin sözleriyle: "Onlar için çok zor olduğunda, bizim için doğru olan budur."

Geçen yıl Chiefs'e karşı alınan mağlubiyet benim gibi Bills taraftarlarını Bills'in nihayet bir Super Bowl kazandığını görmek için daha da heveslendirdi.

Ve birkaç hafta önceki istatistiklere baktığınızda, bu iyimserlik meyvelerini verecek gibi görünüyordu.

17. haftaya girerken Bills, AFC'deki en iyi dereceye sahip takım konumundaydı. Chiefs'e karşı ilk tur playoff bye'ı ve playofflar boyunca ev sahibi avantajı için eşitlik bozucu üstünlüğü ellerinde tutuyorlardı.

Sonra ne olduysa oldu: futbolun geri planda kaldığı ve en sert adamların bile gözle görülür şekilde duygusallaştığı o an.

Bills'in defans oyuncusu Damar Hamlin 'in ulusal televizyon seyircisi önünde ölümden dönmesi, muhtemelen 11 Eylül saldırılarından bu yana televizyonda canlı bir olayın gelişimini izlerken yaşadığım en büyük şaşkınlıktı.

Bu olay Amerikalı izleyiciler için Euro 2020 'de Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in kalp durması nedeniyle aniden yere yığılmasıyla birçok benzerlik taşıyordu.

Ancak Hamlin'in ölüme yakın deneyimi ne kadar trajik olursa olsun - Eriksen'in daha sonra iyileşmesi gibi - sonraki günler daha da moral verici oldu.

İnanılmaz bir şekilde hayatta kalması ve iyileşmesi, Buffalo'nun ve aslında dünyanın onun etrafında toplanması Levy'nin sözlerini somutlaştırdı.

NFL, Bills 'in Cincinnati Bengals ile oynayacağı ve Hamlin'in sakatlandığı maçı iptal etti. Bu doğru bir karar olsa da, Buffalo'nun bir maç daha az oynaması nedeniyle Chiefs'in Bills'den bir galibiyet fazla almasına neden oldu.

Bills şimdi playoff'un ilk turunda oynamak zorunda, Chiefs ise ilk tur bye'ını alacak.

Yine de Bills taraftarı olarak geçirdiğim onca yıl boyunca hissettiğimden daha iyimser hissediyorum. Sanırım 1990/91 sezonunda Buffalo taraftarları da böyle hissetmişti - Bills'in Scott Norwood'un son saniyede kaçırdığı bir golle New York Giants takımına yenilmesiyle sonuçlanan sezon (Bir yan not: O maçı gerçekten hatırlayamayacak kadar gencim).

Daha önce de söylediğim gibi, daha düşük bir taraftar kitlesi böyle bir mağlubiyetin ardından takımlarını terk edebilirdi. Bunun yerine, Norwood mağlubiyetin ardından şehir merkezinde düzenlenen bir mitingde alkışlandı. Bills üst üste dört kez Super Bowl'a giden ilk takım oldu... ve daha sonra her birini kaybetti.

İyimserlik için bir neden

Peki bu tür hayal kırıklıklarından sonra neden kendimi bu kadar iyi hissediyorum?

Bir kısmı kör iyimserlik olabilir. Bir kısmı da Bills'in geçen hafta sonu New England Patriots'ı mağlup ettiği ve Nyheim Hines'ın açılış vuruşunu touchdown için geri döndürdüğü ve ardından 2010'dan bu yana iki kickoff'u touchdown için geri döndüren ilk oyuncu olduğu maçtan sonra hissettiğim yüksek duygu olabilir.

Ne de olsa Bills'in bir tekmeyi golle sonuçlandırmasının üzerinden üç yıl üç ay geçmişti; oyun kurucu Josh Allen üç gol atmış ve Bills savunması Patriots'a karşı üç top kaybı yapmıştı. Hamlin'in forma numarası elbette 3 numara.

Elbette ben geleneksel olarak kadere güvenen biri değilim. CNN'deki tek "veri muhabiri" benim.

O yüzden soğuk ve sert istatistiklerden bahsedelim.

Bills bu hafta sonu Wild Card turunda Miami Dolphins ile oynayacak. Çift haneli farkla kazanmaları bekleniyor.

Ondan sonra, AFC bölüm maçı, AFC Şampiyonluk maçı ve Super Bowl'da yol muhtemelen daha da zorlaşacak.

Yine de en iyi takımın bizde olduğunu biliyorum. ESPN'in FPI, FiveThirtyEight'in Elo ya da Football Outsiders DVOA ölçümlerine göre Bills ligin en iyi takımı. Bu endekslerin sonuncusuna göre Bills son 40 yılda hücum, savunma ve özel takımlarda ligi ilk beşte bitiren sadece yedinci takım.

Levy'nin bir başka ünlü sözüyle ifade edecek olursam, bir Bills taraftarı olarak şu anda burada olmaktan daha çok tercih edeceğim bir yer yok.

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Kaynak: edition.cnn.com