K-pop grubu BTS küresel bir sanat projesi başlatıyor

Güney Koreli erkek grubu, beş şehirde 22 sanatçının yer aldığı küresel bir kamusal sanat projesi olan "Connect, BTS "i başlattı: Londra, Berlin, Buenos Aires, Seul ve New York.

Kamuya açık enstalasyonlardan biri ünlü İngiliz heykeltıraş Antony Gormley tarafından yaratılacak.

Gormley'in yaklaşık 60 fit alüminyum borudan oluşan projesi Şubat ayında New York Brooklyn Bridge Park'taki dönüştürülmüş bir iskelede açılacak.

Gormley, Londra'daki Serpentine Galerileri'nde düzenlenen proje lansmanı sırasında grubun himayesi için "Bu çok açık fikirli ve cömert bir jest gibi görünüyordu" dedi. "Sanat dünyası kendi kendine konuşma eğilimindedir. Biz kültür endüstrisi olarak bienalleri, müzeleri ve sanat fuarlarını tercih ediyoruz. Ancak sanat bir armağandır ve ancak paylaşıldığında bir anlam ifade eder."

"Connect, BTS" web sitesine göre, proje "BTS'nin felsefesiyle rezonansa giren" uluslararası küratörler tarafından geliştirildi - ve bir açıklama, projenin insanların genellikle izole ve "cihazlarıyla yalnız" hissettiği bir dünyada insanları birbirine bağlamakla ilgili olduğunu öne sürüyor.

Gormley, "Bu yeni miselyum aracılığıyla, bir anlamda yepyeni bir genç izleyici kitlesiyle bağlantı kuran bu ağ aracılığıyla, gelecekle - umarım toplumdaki duyarlı, açık fikirli, canlı, genç bir tabaka aracılığıyla - köprüler kurduğumuz düşüncesi heyecan verici" dedi.

Sitede yer alan bir açıklamada "Günümüz dünyası hiper-bağlantılılıktan ibaret, evet - ama her zaman böyle mi hissettiriyor?" diye soruluyor. "Grup BTS çeşitliliğe ve özgünlüğe bir saygı duruşu, çevreye ve göz ardı edilene özel bir dikkat şarkısı sunuyor... Connect, BTS sanat, müzik ve insanlar arasındaki yeni iletişimin yalnızca başlangıcı olabilecek kolektif bir deneyime ulaşıyor."

Salı günü Serpentine'de açılan beş büyük enstalasyondan ilki Danimarkalı sanatçı Jakob Kudsk Steensen'in dijital bir enstalasyonunu içeriyor. "Carthasis" adını taşıyan çalışma, izleyicileri Steensen'in 3 boyutlu olarak taradığı hayali bir ormanda sanal bir yolculuğa çıkarıyor.

Serpentine'in sanat direktörü Hans-Ulrich Obrist, "Bence bu yeni bir şey" dedi. "Çağdaş sanatın K-pop'a, K-pop'un da çağdaş sanata ilgisi var ama K-pop ilk kez çağdaş sanat üretiyor."

Ziyaretçiler bu deneyimsel çalışmayı Londra'daki galeride ücretsiz olarak görebilir ya da internet üzerinden izleyebilirler. Lansman sırasında BTS hayranlarının Serpentine'in dışında toplanması, katılımcı galerilerin grubun sadık takipçilerinden beklediği ilgi artışına dair bir ipucu.

Steensen, projenin web sitesinde yayınlanan kısa bir video klipte BTS'ye "Umarım gelecekte doğal ortamlarla bağlantı kurmanın bir yolu olarak teknolojiyi kullanan bir tür ruhani yaratık haline geliriz" dedi.

Çarşamba günü Berlin'de bir başka proje daha açılırken, Buenos Aires ve Seul'deki sanat eserleri de bu ayın sonunda görücüye çıkacak.

BTS son yıllarda bir dizi büyük ödül kazanarak ve müzik endüstrisinde rekorlar kırarak küresel bir hayran kitlesine sahip oldu.

Geçtiğimiz yıl yedi üyeli grup, 50 yıl içinde 12 aydan kısa bir süre içinde Billboard 200 listesinde bir numara olan üç albüme sahip üçüncü grup oldu ve The Beatles ve The Monkees'in arasına katıldı.

Grup aynı zamanda müziğinde kültürel referanslara yer vermesiyle de tanınıyor. Örneğin grubun 2019 tarihli "Map of the Soul: Persona" albümünün başlığı psikanalist Carl Jung'un çalışmalarına gönderme yapıyor. ARMY olarak bilinen BTS hayranları, grubun müzik videolarını inceliyor ve olası gizli anlamları bulmak için görselleri inceliyor.

BTS üyesi RM (Kim Namjoon) lansman sırasında Seul'den yaptığı video görüşmesinde "Bu projenin bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız ve gerçekten mutluyuz" dedi. "Bu dünyanın sanata ihtiyacı olmadığına dair çok şey duyuyoruz, ancak bunun farklı türlerden hepimiz için büyük bir meydan okuma olduğunu düşünüyoruz, sanatın dünyayı değiştirmeye yardımcı olabilecek kısmına inanıyoruz."

"Güzel sanatlar dedikleri şeyin hayranı olmaya geçen yıl başladım," diye ekledi. "Yani yeni başlayan biriyim. Şu anda en sevdiğim hobim tüm galerileri ve müzeleri ziyaret etmek ve tüm harika resimleri, heykelleri, medya sanatını, hatta sadece mekanları veya çok büyük binaları görmek."

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, BTS ARMY üyeleri yeni sanat girişimini övmek için Twitter'a başvurdular. Biri"Bunu dünyanın her yerinde yapıyor olmalarını seviyorum" diye yazdı. "Tüm 'connect bts' lokasyonlarına gidebilmek için özel bir jete ihtiyacım var," diye yazdı bir diğeri.

BTS üyeleri sanatla yakından ilgilenen tek K-pop yıldızı değil. Big Bang'den T.O.P 2016 yılında Sotheby's'de 17,4 milyon dolar gelir elde edilen ve merhum Amerikalı sanatçı Jean-Michel Basquiat'nın 1983 tarihli bir tablosunun da yer aldığı bir sanat müzayedesinin konuk küratörlüğünü yapmıştı.

En üstteki resim: BTS Eylül 2018'de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon "da sahne alırken.

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Kaynak: edition.cnn.com